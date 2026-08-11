'વિક્રમભાઈ સારાભાઈ અનુકરણના નહીં, અન્વેષણના સ્વપ્ન દ્રષ્ટ્રા હતા', 107મી જન્મ જયંતિએ પુત્ર કાર્તિકેય સારાભાઈના સંભારણા
ડૉ.વિક્રમભાઈ સારાભાઈની 107મી જન્મ જયંતિના દિવસે તેમના પુત્ર અને પર્યાવરણ શિક્ષણ ક્ષેત્રે માતબર પ્રદાન આપનાર પદ્મશ્રી ડૉ. કાર્તિકેય સારાભાઈએ ETV BHARAT સાથે તેમના સ્મરણોને વાગોળ્યા.
Published : August 11, 2026 at 7:45 PM IST|
Updated : August 11, 2026 at 8:59 PM IST
અમદાવાદ: ડૉ. વિક્રમભાઈ સારાભાઈ દેશમાં ભારતીય અવકાશ કાર્યક્રમના પિતા તરીકે ઓળખાય છે. સારાભાઈ કુટુંબમાં જન્મેલા ડૉ. વિક્રમભાઈ સારાભાઈએ દેશમાં વિજ્ઞાન, વ્યવસ્થાપન અને વૈજ્ઞાનિક અભિગમના પ્રહરી રહ્યા છે. અમદાવાદમાં ISRO(ઈસરો), PRL (ફિઝિકલ રિસર્ચ લેબોરેટરી), અટીરા (ATIRA) અને કોમ્યુનિટી સાયન્સ સેન્ટર (CSC)ની સ્થાપના અને વિકાસમાં અમુલ્ય યોગદાન રહ્યુ છે. 12, ઓગસ્ટે ડૉ. વિક્રમભાઈ સારાભાઈની 107મી જન્મ જયંતિ છે. ત્યારે તેમના પુત્ર અને પર્યાવરણ શિક્ષણ ક્ષેત્રે માતબર પ્રદાન આપનાર પદ્મશ્રી ડૉ. કાર્તિકેય સારાભાઈએ ETV BHARAT સાથે તેમના સ્મરણોને વાગોળ્યા છે.
ETV BHARAT : વિક્રમભાઈ સારાભાઈ ભારતીય અવકાશ કાર્યક્રમના પિતા કહેવાય છે?
કાર્તિકેય સારાભાઈ : ડૉ. વિક્રમભાઈ સારાભાઈ એ દેશમાં અવકાશ કાર્યક્રમના પિતા તરીકે ઓળખાય છે. પદ્મભૂષણ અને પદ્મવિભૂષણના સન્માનિત વૈજ્ઞાનિક ડૉ. વિક્રમભાઈ સારાભાઈ ભૌતિકશાસ્ર, અવકાશ વિજ્ઞાન, સંસ્થા નિર્માતા અને મેડિકલ ક્ષેત્રે ઐતિહાસિક યોગદાન આપ્યું છે. 12, ઓગસ્ટ 1919માં જન્મેલા ડૉ. વિક્રમભાઈ સારાભાઈ ગુજરાતમાં અભ્યાસ કર્યા બાદ લંડનની કેબ્રિજ યુનિવર્સિટીથી અભ્યાસ કર્યો હતો. અમદાવાદમાં અમદાવાદમાં ISRO (INDIAN SPACE RESEARCH ORGANISATION), PRL (ફિઝિકલ રિસર્ચ લેબોરેટરી), અટીરા, કોમ્યુનિટી સાયન્સ સેન્ટર અને દર્પણ સંસ્થાની સ્થાપના તેઓ કરી હતી. દેશના અવકાશ વિજ્ઞાનનો પાયો નાંખી દેશને અવકાશ વિજ્ઞાન ક્ષેત્રે કેડી કંડારનાર ડૉ. વિક્રમભાઈ સારાભાઈના નામને ચંદ્ર પર ક્રેટરનું નામ અપાયું છે. તેઓએ પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ડૉ. અબ્દુલ કલામ સાથે પણ અવકાશ વિજ્ઞાન ક્ષેત્રે કામ કર્યું છે. તેમના અકાશ વિજ્ઞાન ક્ષેત્રે ઐતિહાસિક યોગદાન બદલ તેઓને દેશ હંમેશા યાદ રાખશે. ETV BHARAT દ્વારા તેમના પુત્ર ડૉ. કાર્તિકેય સારાભાઈ સાથે સંવાદ થયો એની ઝલક જોઈએ.
ETV BHARAT : અવકાશ વિજ્ઞાનમાં ડૉ. વિક્રમભાઈ સારાભાઈનું પ્રદાન કેવી રીતે મુલવો છો?
કાર્તિકેય સારાભાઈ: વિદેશમાં જ્યારે અવકાશ વિજ્ઞાન (સ્પેસ)નો ઉપયોગ અન્ય ગ્રહો માટે જવા માટે કરાતો એ સમયે વિક્રમ સારાભાઈએ સ્પેસ ટેકનોલોજીને કેવી રીતે વિકાસ પ્રક્રિયામાં વાપરવા માટેનો વિચાર કર્યો. તેઓએ સેટેલાઈટનો ઉપયોગ શાળામાં શિક્ષણ આપવા, ટેલિફોન સેવામાં તેનો સમન્વય સાધવા અને ખેતીમાં રિમોટ સેન્સીંગ થકી ખેતી વિકાસમાં કરવાનું વિચાર કરી એ અંગે કાર્યો આરંભ્યા હતા. તેઓએ અવકાશ વિજ્ઞાન કાર્યક્રમોમાં લોકોને જોડ્યા અને અન્ય દેશોની સરખામણીએ ઓછો ખર્ચ કરીને સફળ અવકાશ કાર્યક્રમો હાથ ધર્યા. આ સાથે તેમને વિવિધ વૈજ્ઞાનિક સંસ્થાઓની સ્થાપના કરી તેને સતત ધબકતી રાખી છે. તેમને સ્થાપેલી વિવિધ સંસ્થાઓમાં યુવા વૈજ્ઞાનિકોને પ્રોસ્તાહન આપવું એ તેમના DNAમાં છે.
ETV BHARAT : દેશના સ્વાતંત્ર સંગ્રામમાં ડૉ. વિક્રમભાઈ સારાભાઈ કેવી રીતે જોડાયા હતા?
કાર્તિકેય સારાભાઈ : સ્વાતંત્રની લડતમાં સક્રિયતા ધરાવતા પરિવારમા જ તેઓ ઉછેરલા. માતા પિતા અને ફોઈ અનસુયાબેન તેઓ આ લડતમાં સક્રિય હતા. પિતા અંબાલાલ સારાભાઈ મીલ માલિક પણ સ્વતંત્રતાની લડત સાથે સંકળાયેલા. સારાભાઈ પરિવાર સાબરમતી આશ્રમને જ્યારે જરુર પડી ત્યારે મદદ માટે સામે આવ્યા હતા. એ જ માહોલમાં જન્મા હતા એટલે ડૉ. વિક્રમભાઈ સારાભાઈએ આઝાદી પહેલા અને આઝાદી બાદ વિજ્ઞાનને દેશના વિકાસમાં જોડ્યું.
ETV BHARAT : વિક્રમભાઈનું દેશ વિકાસનું શું સ્વપ્ન હતું?
કાર્તિકેય સારાભાઈ : તેમના માટે આખા દેશના વિકાસનું સ્વપ્ન હતુ. કુંટુંબના સભ્યોને જે તક મળી છે એ તકનો ઉપયોગ તેઓએ જુદા-જુદા ક્ષેત્રમાં કર્યો છે. કોમ્યુનિટી સાયન્સ સેન્ટરની સ્થાપના થકી તેઓએ બાળકોને વિજ્ઞાન ક્ષેત્રે જવાની તક આપી. પોતાના માતા-પિતા દ્વારા જે તક તેઓને મળી એ તક અન્યોને કેવી રીતે મળે એ અંગે તેઓ આજીવન સક્રિય રહ્યા હતા.
ETV BHARAT : અમદાવાદના ગુજરાત યુનિવર્સિટી વિસ્તાર પાસે આવેલી વિવિધ સંસ્થાઓની સ્થાપના અંગે તેઓનો કેવા સ્વપ્નો હતા?
કાર્તિકેય સારાભાઈ : વિક્રમભાઈની વિચારસરણી એવી હતી કે પોતાની રીતે વિકસે. કોઇ પણ ક્ષેત્રમાં કાર્ય કરતી સંસ્થા દેશના વિકાસની પ્રેરક બને. વિકસિત ભારતનું એમનું સ્વપ્ન હતુ. વિકસિત ભારતમાં કેવી રીતે યોગદાન આપી શકાય એ હેતુથી જ ISRO, IIM, PRL, અટીરા અને કોમ્યુનિટી સાયન્સ સેન્ટરની સ્થાપના કરી હતી. અમે હાલ 2030 અને 2047માં અમદાવાદ કેવું હશે એ અંગે કામ ચાલી રહ્યું છે, જે મૂળ વિચાર લોકોને જોડવાનો વિક્રમભાઈના હતા. લોકોને લાગવું જોઇએ આપણો દેશ છે. આપણે વિકાસનું કામ કરવાનું છે. નહીં કે ખાલી સરકાર જ કામ કરે. સરકાર સાથે કામ લોકો જોડાય એ મહત્વનું છે.
ETV BHARAT : વિક્રમ સારાભાઈએ વિજ્ઞાન ક્ષેત્રે તો માતબર કામ કર્યું છે, ફાર્માસ્યુટીકલ ક્ષેત્રે તેમનું શું યોગદાન છે?
કાર્તિકેય સારાભાઈ : ડૉ. વિક્રમભાઈ સારાભાઈએ જે રીતે વિજ્ઞાન ક્ષેત્રે કાર્ય કર્યું છે એટલું જ ફાર્માસ્યુટીકલ ક્ષેત્રે કાર્ય કર્યુ છે. જે લોકો જાણતા નથી. અમારી એક કંપની જે કેમિકલની હતી એણે વિશ્વની મહત્વની ફાર્માસ્યુટીકલ કંપનીઓને આકર્ષી હતી. એમનો ઉદ્દેશ વિશ્વના ફાર્માસ્યુટીકલ સેક્ટર જે મેડીસીન બનાવે એનું અનુકરણ કરવાનો નહીં પણ એ ક્ષેત્રે સંશોધન કરવાનો હતો. ભારતીય ઔષોધિઓને દેશની મેડિસીનમાં લાવવોનો એમનો હેતુ હતો. જે માટે તેમણે સારાભાઈ રિસર્ચ સેન્ટર ઉભું કર્યુ હતું. એવી જ રીતે એમણે ટેક્ષ્ટાઈલ્સ ક્ષેત્રે સંશોધન કરવા માટે અમદાવાદમાં અટીરાની સ્થાપના કરી હતી. ડૉ. વિક્રમભાઈ સારાભાઈનો હેતુ વિશ્વ પાસેથી શીખી અનુકરણ નહીં પણ સંશોધન કરી દેશની સમસ્યા દૂર કરી સ્વાવલંબી થવાનો હતો.
ETV BHARAT : ડૉ. વિક્રમભાઈ સારાભાઈએ સ્થાપેલી સંસ્થાઓનો આજે રાષ્ટ્ર વિકાસમાં તમે કેવી ભૂમિકા જોવો છો?
કાર્તિકેય સારાભાઈ : વિક્રમભાઈ એ સ્થાપેલી સંસ્થાઓનો રાષ્ટ્ર વિકાસમાં લીડરશીપ રોલ જોવું છું. જેમ કે આઈ.આઇ.એમ અમદાવાદ. ભલે દેશમાં વિવિધ શહેરમાં આઈ.આઈ.એમ સ્થપાઈ પણ અમદાવાદ આઈ.આઈ.એમ એ મૂળ ફાઉન્ટેનહેડ હાલ કહેવાય. કોમ્યુનિટી સાયન્સ સેન્ટરનો ફાળો વિદ્યાર્થીના વિજ્ઞાન અને ગણિતની ક્ષમતામાં જોવા મળે છે. પર્યાવરણ શિક્ષણ કેન્દ્ર હાલ પાઠ્યપુસ્તકોને તૈયાર કરે છે. વિક્રમભાઈ અમ્મના નૃત્યના સેટ ડિઝાઇન પણ કરે. સંસ્કૃત શ્લોકોમાં પણ એમને રસ પડે. અબ્દુલ કલામે પણ એમની સાથે રહ્યા અને સાથે કામ કર્યું. અબ્દુલ કલામને પણ કેટલું બધુ સંસ્કૃતનું જ્ઞાન હતુ. ડૉ. વિક્રમભાઈ સારાભાઈનો હેતુ આપણા મૂળ જ્ઞાનના પાયા ઉપર નવું શોધી, શીખીને લોકોના સહકારથી વિકાસ કરવાનો હતો. જે તેમને સ્થાપેલી સંસ્થાઓમાં જોવા મળે છે. હાલ તેમની સંસ્થામાં કાર્ય કરતા લોકો પણ ડૉ. વિક્રમભાઈ સારાભાઈના કુટુંબનો ભાગ ગણે છે.
ETV BHARAT : ડૉ. વિક્રમભાઈ સારાભાઈના જીવન -કવનથી આજે શું સંદેશ આપવા માંગો છો?
કાર્તિકેય સારાભાઈ : તમે જે કામ કરો છો એનાથી દેશને શું ફેર પડવાનો છે એ વિચારીને કામ કરો. કોઈ પણ ક્ષેત્ર નાનું મોટું નથી. 2047નું વિકસિત ભારતનું સ્વપ્ન એ ફક્ત સરકાર એકલાથી જ સાકાર ન થાય. સરકાર આગેવાની લઇ શકે. એમાં લોકોએ ભાગીદારી આપવી પડશે. વિક્રમભાઈએ એ જ કર્યું છે, કે પોતાના જ ગુણો આધારિત તમે યોગદાન આપો. મારો જ દાખલો આપુ તો હું સાયન્સથી ડેવલપમેન્ટ કોમ્યુનિકેશનમાં ગયો તો મને તેમણે પ્રોત્સાહન આપ્યુ હતુ. હાલ માતા -પિતાએ જોવુ જોઈએ કે બાળકને કઈ દિશામાં જવું છે. એને એ માટે પ્રોત્સાહન આપો. તમે કોઈ પણ દિશામાં જાવ પોતાના માટે અને દેશ માટે કંઈક કરો. પૃથ્વી માટે કંઈ કરો. પર્યાવરણ માટે કંઈ કરો.
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