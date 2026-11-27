INTERVIEW: પિતાના વારસો, ભણસાલી સાથેના અનુભવો, કરણ જોહર સાથેનો રસપ્રદ કિસ્સો... વાંચો કવ્વાલી ગાયક મુજતબા અઝિઝ નાઝા વિશેની અજાણી વાતો
ઈટીવી ભારત સાથે એકસલુઝિવ મુલાકાત દરમિયાન મુજતબા અઝિઝ નાઝાએ દિલ ખોલીને પોતાની સંગીતની સફર અંગે વિસ્તૃત વાતચીત કરી હતી.
Published : November 27, 2026 at 10:49 PM IST|
Updated : November 27, 2026 at 10:57 PM IST
મયુરિકા માયા, અમદાવાદઃ આપ સહુ બૉલીવુડ ફિલ્મ ઇન્દુ સરકારથી વાકેફ હશો! આ ફિલ્મમાં મહત્વના ટર્નિંગ પોઈન્ટ ઉપર "ચઢતા સૂરજ ધીરે ધીરે ઢલતા હૈ ઢલ જાયેગા" કવ્વાલી બહુ જ ફેમસ થઈ! ફિલ્મમાં જે સ્ક્રીન ઉપર કવ્વાલી ગાયક દેખાય છે એમના જ પિતા દ્વારા ગાયેલી એ જ રચના રિકમ્પોઝ કરનાર કલાકાર મુજતબા અઝિઝ નાઝા અમદાવાદની મુલાકાતે છે. ઈટીવી ભારત સાથે એકસલુઝિવ મુલાકાત દરમિયાન આ કવ્વાલી ગાયક, મ્યુઝિક કમ્પોઝર, સૂફી સંગીત પ્રસ્તુતકર્તા મુજતબા અઝિઝ નાઝાએ દિલ ખોલીને પોતાની સંગીતની સફર અંગે વિસ્તૃત વાતચીત કરી!
हुए नामवर बे-निशाँ कैसे कैसे
ज़मीं खा गई आसमाँ कैसे कैसे
"आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा"
"चढ़ता सूरज धीरे-धीरे ढलता है ढल जाएगा"
પોતાના અંદાજમાં આ રચના હાર્મોનિયમ ઉપર સંભળાવે છે અને મુજતબા અઝિઝ નાઝા પોતાની સંગીતની સફર વિષે વાત કરતાં જ પોતાના બાળપણની યાદોમાં ખોવાઈ જાય છે! તેઓ કહે છે કે,
"બે વર્ષની ઉંમરે હું તબલા વગાડતો અને મારા પિતાના હાર્મોનિયમ અને પિયાનો સાથે રમવાની કોશિશ કરતો! પિયાનો સુધી પહોંચતો નહોતો પણ તો ય હું પિયાનો સુધી પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરીને ખુશ થતો! બાળપણથી જ મને સંગીતનો શોખ હતો! એવું મારી મા મારુ બાળપણ યાદ કરતાં કહેતી રહેતી. પણ આ ખેલકૂદનો જમાનો લાંબો સમય રહ્યો નહીં."
મુંબઈ કેમ છોડવું પડ્યું તેના વિશે જણાવતા તેઓ કહે છે કે, "પાંચ વર્ષની ઉંમરે મારા પિતા જે પોતે પણ પ્રસિદ્ધ કવ્વાલી ગાયક હતા એમનું અવસાન થયું અને મારી માતા ઉપર મુશ્કેલીઓ વધી પડી. પરિવારમાં થોડા વિવાદોની વચ્ચે અમે મુંબઈ છોડીને કાનપુર મારા નાના નાનીના ત્યાં આવી ગયા. મારી માતા પણ બહુ જ સારી શાયરા અને સિંગર છે! એ મને ભણાવવા ઇચ્છતા હતા પરંતુ મારુ ભણવામાં મન લાગતું નહોતું. મને સંગીતમાં એટલો રસ હતો કે હું મારા ડેડીની ખોટ એમનું સંગીત વારંવાર સાંભળીને પૂરતો! એમની વિડીયો કેસેટ જોઈને એમની કમ્પોઝિશન્સ ગાવાની કોશિશ કરતો હતો. બાળપણમાં ડેડી દેખાતા નથી એટલી જ ખબર પડતી! પણ ધીમે ધીમે જેમ જેમ મોટો થતો ગયો એમ ખબર પડી કે હવે ડેડી મળવાના નથી! મારી તાલીમ મારી મમ્મી સાથે ચાલુ હતી! હું એટલો નાનો હતો કે શયરીના ઘેરા અર્થ સમજવા જેટલી ઊંડી સમજ તો ક્યાંથી હોય? પરંતુ મારી મા મને મારા ડેડીને શોધવાની અને એમને ઝંખવાની મારી લાગણી સાથે જોડીને મને શાયરીની ઊંડી સમજ આપતા અને મને એ મારા ગાવાના એક્સપ્રેશનમાં આવે એ માટે મારી તાલીમ કરતાં."
પોતાની સંગીત સફર અંગે જણાવતા તેમણએ કહ્યું કે, "મનમાં એક વાત એવી પાક્કી થઈ ગઈ હતી કે, મારે મારા પિતા જેવો જ આર્ટિસ્ટ બનવું છે. તેમની ગાયકીને હું સાંભળી સાંભળીને જાણે પી ગયો. એક મશહૂર કવ્વાલ અને સંગીત નિર્દેશક બનવું છે એ જ પેશન દિમાગ ઉપર સવાર હતું! અમારું મુંબઈનું ઘર અને એની ગલીઓ જ મુંબઈ હતું!"
પોતાના પહેલા સ્ટેજ અનુભવની વાત યાદ કરતાં એ યાદ કરે છે કે, કેવી રીતે પોતાના પિતરાઇ ભાઈ, જાહીદ નાઝાનો કાર્યક્રમ હતો કાનપુરમાં અને મારા પિતાજીના દોસ્ત ઝાકિરભાઈ માંને એમની પાસે લઈ ગયા. હું આખો દિવસ તેમની સાથે જ હતો અને રાત્રે જ્યારે કાર્યક્રમ શરૂ થયો તો એમણે મને કહ્યું કે, "મુજતબા, તુમ ગાઓ!" અને ત્યારે 5-7 હજાર જેટલી ઓડિયન્સ સામે બેઠી હતી અને મેં મારા અબ્બાની જ રચના "ચડતા સૂરજ ધીરે ધીરે... ગાઈ. ત્યાં બધા જ અવાક રહી ગયા કે, આ નાના બાળકે 12 મિનિટની આ રચના ગાઈ લીધી! આ પહેલો અનુભવ બહુ જ યાદગાર હતો.
આ અનુભવથી મારી હિંમત વધી ગઈ! હવે તો મારે ભણવું જ નહોતું! ભાગી જ જવું હતું! પણ ભણવું પડતું હતું પણ એક દિવસ આવ્યો કે ભણવાનું છૂટી ગયું!
મારી મા ગાતી, શાયરા હતી, કોઈ કામ મળી જાય તો એ કરીને અમારો નિર્વાહ ચલાવતી પણ એક દિવસ એ પડી ગઈ! કમાનાર એ હતી પણ હવે આર્થિક સ્થિતિ વધુ કથળી હતી. 11 વર્ષની મારી ઉંમર હતી અને મને થયું કે હવે મારો વારો આવ્યો છે જવાબદારી ઉઠાવવાનો અને મારી માનો સાથ આપવાનો!
હવે હું મુંબઈ આવી ગયો. મુંબઈ ડોંગરીમાં શાહ બાબાની દરગાહમાં મને ગાવાનો મોકો મળ્યો હતો. લાઈવ ટેલિકાસ્ટ થતું હતી એ વખતે અને મારો અવાજ સાંભળીને મારી નાની સાથે અને અમે અંધેરીમાં નાનીના એક મિત્રના ઘરે રોકાયા હતા એમના ત્યાં એક ફોન આવ્યો! એમાં કોઈએ કહ્યું, "મેં બાબાના દરબારમાં એક બાળકનું ગીત સાંભળ્યું, આ બાળકની એક કેસેટ રેકોર્ડ કરવા માંગીએ છીએ. તમે મળવા આવશો?"
અમે એમને મળવા ગયા! એ હતા ઇકબાલ મસૂદ. ઇકબાલ મસૂદ ફિલ્મ પાકિઝાના સંગીતકાર ગુલામ મહંમદ સાહેબના પુત્ર! એમણે કહ્યું કે અમે અમારી મ્યુઝિક કંપની શરૂ કરીએ છીએ અને પહેલી કેસેટ આ બાળકની રેકોર્ડ કરવી છે.
"હું તો ખુશ થઈ ગયો કે હવે મારો ટાઈમ આવી ગયો." પણ મારા નાનીએ કહ્યું કે, અમે કાનપુર પાછા ગયા અને એમણે ટિકિટ મોકલાવી પાછા આવવા માટે. એમણે મારી પહેલી રેકોર્ડીંગ કરી અને દુનિયાને ખબર પડી કે "અઝિઝ નાઝાનો એક 12 વર્ષનો દીકરો છે અને એ ગાય છે." એને સાંભળીએ! હું તો મારા પપ્પા જેવો દેખાવા એમના જેવુ જ ડ્રેસિંગ કરવાની કોશિશ કરતો અને મને સાંભળીને લોકોને મારા અબ્બા યાદ આવી જતાં!"
અને આ બધા સંજોગોમાં ભણવાનું અભરાઇ ઉપર ચઢી ગઈ. મારા નાની મારી સાઈડ લેતી અને મારી મા અને નાના સાથે લડી લેતી કે આ ભણીને શું કરવા જશે! એ જેમાં આગળ જવા માંગે છે એમાં જવા દો."
પછી મારી મા પણ માની ગઈ અને મને મુંબઈ મોકલવા તૈયાર થઈ. મુંબઈ જેવા મોંઘા શહેરમાં રહેવા પૈસા જોઈએ! મારી માએ પોતાના ઘરેણાં વેચી દીધા અને મીરા રોડ ઉપર રહેવા આવ્યા! અમારા પરિવારમાં પ્રોપર્ટી મુદ્દો સોલ્વ થયો અને અમારા હિસ્સે અમારા ઘરમાં પપ્પાની ઓફિસ હતી એ અમને પાછી આપી અને અમારું કામ શરૂ થયું.
અમે જ્યાં રહેતા હતા એ બિલ્ડિંગમાં એક આર્ટિસ્ટ હતા મુનવ્વર માસૂમ. તેમની સાથે મુલાકાત થઈ તો તેમણે મારી નાનીને સંગીત ઓર્ગેનાઇઝર્સને મળવા ગાઈડ કર્યા અને અમારા કાર્યક્રમો ગોઠવાવા માંડ્યા હતા.
પાંચેક વર્ષ સ્ટ્રગલમાં ચાલ્યા- ઘર ચાલતું હતું પણ સંઘર્ષ હતો. એ કપરો સમય પણ વીતી ગયો. મારે સંગીત નિર્દેશક બનવું હતું અને એમાં ફોકસ વધાર્યું. મારી માએ નાનપણમાં 8 વર્ષની ઉંમરમાં જ મને કમ્પોઝ કરતાં શિખવવાનું ચાલુ કર્યું હતું અને એના ઉપર વધુ કામ કર્યું. થોડી પોતાની કમી હશે! તો સ્ટ્રગલ ચાલુ રહી.
પણ એક એવો સમય આવ્યો કે, 2007માં શંકર કામલેજી તબલા પ્લેયર છે એમનો ફોન આવ્યો અને એમણે જણાવ્યું કે મોન્ટી શર્મા નામના સંગીતકાર એક કવ્વાલી ગાયકનો અવાજ શોધે છે. તો યશરાજ સ્ટુડિયો આવી જાવ. ત્યાં હું, મુનવ્વર માસૂમ, રાકેશ શંભુ, અબુ સબા, જાવેદ અલી સાહેબ તમામ ભેગા થયા. મને થયું કે, આ તો પાંચ પાંચ સિંગર છે. પછી મને ખબર પડી કે આ તો સંજય લીલા ભણસાલીનો પ્રોજેક્ટ છે "સાંવરિયા" અને અમારે એના માટે ગાવાનું હતું. એમાં એક કમ્પોઝિશન હતી! "દેખો ચાંદ આયા" આ કવ્વાલીનો પોર્શન અમે સજાવ્યો, ગાવાનું આવ્યું તો 2 માઇક લાગ્યા, અમને થયું કે આ તો અમે કોરસમાં આવીશું, સોલો નથી ગાવાનું, જાવેદ અલી મોટું નામ આજે છે પણ એ વખતે એમને પણ કોઈ ઓળખતું નહોતું.
અમે તો ગયા અને કહ્યું કે, અમે કોરસ સિંગર્સ નથી, અમે એમાં 3 કલાકમાં ઘણું જમાવી ચૂક્યા અને મોન્ટી શર્માજી અમને સમજાવ્યા કે આ ગાઈ લો. સંજય લીલા ભણસાલી એ વખતે થોડા બહાર ગયા હતા. અમારી સહમતી બની અને આ પહેલો એક મોકો હતો જ્યાં અમને આટલા મોટા ડાયરેક્ટર સાથે કામ કરવા મળ્યું. આ શરૂઆત મારા માટે શીખવાનો અનુભવ હતો. પછી મેં સંજય લીલા ભણસાળીને કહ્યું હતું કે, મારે તમારી સાથે કામ કરવું છે. એ વખતે ખ્યાલ નહોતો કે, 2014 પૂર્ણ થવાને આરે હતું ત્યારે નાસિર ફરાઝ સાહેબ હતા, એ અને હું સંજય લીલા ભણસાલીને મળવા ગયા. એ વખતે એમણે મારા પપ્પાની એક રચના વિષે પૂછ્યું અને એમને એમની કોઈ રચના યાદ નહોતી આવતી. પછી મેં પૂછ્યું કે, તમે મને કહો કે રચના શું છે એક કહો.
સંજયજીએ દિવાની મૈં દિવાની મૈં દિવાની હો ગઈ.. આ ગીતની બ્રીફ આપી કે, આ છોકરી ખોવાઈ ગઈ છે, તો એ મૂડ જોઈએ છે! નાસીર સાહેબે જે બોલ લખ્યા, સબ નૂર નૂર સા બિખરા હૈ! પોતાના અંદાજમાં ગાતા ગાતા એ મોમેન્ટ નેરેટ કરતાં જણાવે છે કે, મસ્તાનીના ઝૂમવાની ફીલિંગ એ ગીતમાં લાવવાની પ્રોસેસ કેવી હતી. નાસિર ફરાઝના શબ્દો સાથે 20 મિનિટમાં ધૂન જાણે ઉપરવાળાની દેનની જેમ ઉતરી આવી.
આ ગીતથી એટલા પ્રભાવિત થયા કે આયતની રચનામાં પણ અમને કહ્યું! આ યાદગાર અનુભવ હતો.
પોતાના હ્રદયથી ગમતા ગાયકોમાં તેઓ સૌથી પહેલા પોતાના પિતાને અગ્રક્રમે મૂકે છે અને એ પછી, બડે ગુલામ અલી ખાં સાહેબ, આમિર ખાન સાહેબ, રફી સાહેબ, લતા મંગેશકર, આશાયજી, મેડમ નૂર જહાં - આ બધાંજ દિગ્ગજોને સાંભળતો રહ્યો અને દરેક રંગ મારી અંદર પેદા કરવાની કોશિશ કરતો રહ્યો છું અને કવ્વાલી સિવાયના પણ બધા જ પ્રકારના ગીતો ગાવાની કોશિશ કરું છું.
આ તમામ સફરમાં મારી પસંદની રચના હજુ કદાચ આવાની બાકી છે. "બીબા" મારી પંજાબી રોમૅંટિક રચના 2027માં લોન્ચ કરીશું. પંજાબી ગીતકાર ગોપી સિદ્ધુએ કમાલ લખ્યું છે.
ઇન્ડસ્ટ્રીના સ્ટ્રગલના દિવસો યાદ કરતાં કહે છે કે, એક દિવસ નક્કી કર્યું કે આજે ઈન્ડસ્ટ્રીમાં ફોન કરીને વાત કરું. મેં અનુપમ ખેર સાહેબને પહેલો ફોન લગાવ્યો અને એમના પીએ ફોન પર આવ્યા. મેં પરિચય આપ્યો પરંતુ એ મળ્યા નહીં, થોડીવાર પછી અનુપમ ખેર સાહેબનો ફોન આવ્યો, મેં જણાવ્યું કે, મારે તમારી સાથે કામ કરવું છે. એમણે કહ્યું કે, હમણાં કોઈ પ્રોજેક્ટ ચાલુ નથી, પરંતુ ચોક્કસ યાદ કરશે, સરસ રીતે વાત કરી.
બીજો કોલ લગાવ્યો કરણ જોહરને, એમના ત્યાં કોણે ફોન ઉપાડ્યો એ ખબર નથી પણ બહુ ખરાબ રીતે વાત કરી, કે તમારા જેવા ગમે ત્યારે ફોન કરીને સમજે છે કે, કરણ જોહર સાથે વાત કરી લેશે. આ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીનો હિસ્સો છે, પણ થોડા વખત પહેલા જ એમની કંપનીએ મને સાઇન કર્યો છે. શીખવા એ મળ્યું કે, કપરા સમયમાં હિંમત ના હારવી, હિંમતથી ટકી રહેવું અને કામ કરતાં રહેવું, આ સમય પણ વીતી જ જાય છે.
તેઓ આગળ ઇન્દુ સરકારમાં પોતાના જ પિતાની રચના રિકમ્પોઝ કરી એની રસપ્રદ વાત વાગોળે છે!
"એ વખતે અનુ મલીક સાથે એક પ્રોજેક્ટ ઉપર કામ કરી રહ્યા હતા. ઈરફાન ખાન સાહેબની ફિલ્મ કરીબ કરીબ સિંગલ ફિલ્મમાં એ ગીતનો શરૂઆતનો હિસ્સો મેં ગાયો છે. ઈરફાન સાહેબને મળવાનું થયું. એ દિવસે અનુ મલિક સાહેબે ઇરફાનજીને કહ્યું કે, મુજતબા સરસ બિરિયાની લાવે છે, એ દિવસે મેં રોજા રાખ્યા હતા. એ દિવસે એ જતાં જતાં કહીને ગયા કે બિરયાની ઉધાર રહી. મને અફસોસ છે કે, એ પછી એમનું અવસાન થયું અને એ આખરી મુલાકાત રહી ગઈ.
એમના ગયા પછી અમે કમ્પોઝિશન ઉપર કામ કરતાં હતા એ વખતે અનુજીએ કહ્યું કે, હું એક ફોન કરું છું અને તું હું કહું ત્યારે "ચઢતા સૂરજ ગાજે" ફોન લાગ્યો અને સામે હતા મધુર ભંડારકર. મેં ગાયું અને એમણે મલિકને કહ્યું કે, આ મારી ફિલ્મ માટે મારે જોઈએ, એ હતું ઇન્દુ સરકાર માટે. એ પછી જો એ ગીતની રચના પછી સ્ક્રીન ઉપર મેં જ કવ્વાલ તરીકે પરફોર્મ કર્યું.
અંતે એ પોતાના ફેવરિટ શયરોમાં કાબિલ અજમેરી, વસીમ બરેલવી, રાહત ઈંદોરી મને ઘણાં પસંદ છે, મારી મમ્મી ખૂબ સારી શાયર છે. એમની એક રચના:
મુદ્દતોં નૂર કી તૌકીર હમીને રખી
બૂઝ ગયે હમ તો ચારગોં કે ઝમાને આયે!
-મુમતાઝ અઝિઝ નાઝા
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