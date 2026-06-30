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પૂર્વ સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલ સાથે Exclusive વાતચીત: કેન્દ્રની પાક વિમા યોજના ગુજરાતમાં કેમ નહીં?

દેશના દરેક રાજ્યમાં લાગુ છે PMFBY, પણ ગુજરાત એકમાત્ર અપવાદ – કેન્દ્રીય મંત્રીનો પત્ર છતાં યોજના અમલમાં નથી.

કેન્દ્રની પાક વિમા યોજના ગુજરાતમાં કેમ નહીં?
કેન્દ્રની પાક વિમા યોજના ગુજરાતમાં કેમ નહીં? (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 30, 2026 at 9:19 PM IST

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અમદાવાદ : કેન્દ્રની પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજના (PMFBY) દેશના તમામ રાજ્યોમાં લાગુ છે, પરંતુ ગુજરાત એકમાત્ર રાજ્ય છે જ્યાં આ યોજના અમલમાં નથી. આ મુદ્દે પૂર્વ રાજ્યસભા સાંસદ અને કોંગ્રેસ નેતા શક્તિસિંહ ગોહિલે Etv ભારત સાથે વિશિષ્ટ વાતચીત કરી હતી અને કેન્દ્ર તથા ગુજરાત સરકાર પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા હતા.

ગોહિલે જણાવ્યું કે, કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રીએ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીને 25 નવેમ્બર 2025ના રોજ પત્ર લખીને યોજનાના ફાયદા સમજાવ્યા હતા, છતાં ગુજરાત સરકારે તેને સ્વીકારી નથી. તેમણે કહ્યું, "સંસદમાં આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો ત્યારે કેન્દ્ર સરકારે લેખિત જવાબ આપ્યો કે ગુજરાતે અમારી વિનંતી છતાં યોજના લાગુ કરી નથી." તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે ગુજરાતની ભાજપ સરકાર ખેડૂતોને આર્થિક રીતે પાયમાલ કરવાના કાવતરામાં છે.

શક્તિસિંહ ગોહિલ સાથે exclusive વાતચીત (Etv Bharat Gujarat)

કોંગ્રેસે ચાર માંગણીઓ રજૂ કરી

  1. ગુજરાત સરકારે યોજના કેમ સ્વીકારી નહીં તેનો જવાબ આપે અને ખેડૂતોની માફી માંગે.
  2. એલનીનોની અસરને કારણે આ વર્ષે ખેતીને નુકસાન થવાની શક્યતા છે, તેથી તાત્કાલિક યોજના લાગુ કરવામાં આવે.
  3. 2019-20થી ગુજરાતના ખેડૂતોને લાભથી વંચિત રાખવા માટે કોણ જવાબદાર છે?
  4. કેન્દ્રીય મંત્રીના પત્ર છતાં યોજના કેમ ન લાગુ કરી – શું કેન્દ્ર સરકાર જૂઠી છે? સરકારે સ્પષ્ટીકરણ આપવું જોઈએ.

ગોહિલે ભારપૂર્વક કહ્યું કે રાહુલ ગાંધી ખેડૂતોના અધિકાર માટે લડી રહ્યા છે. કોંગ્રેસે ગત વર્ષે કમોસમી વરસાદથી થયેલા નુકસાન માટે સડક પર ઉતરીને લડત આપી હતી. મોરબી બ્રિજ અને વડોદરા બોટ દુર્ઘટના વખતે પણ રાહુલ ગાંધી પોતે પીડિતોને મળ્યા હતા. હાલમાં ખેતરોમાં વીજ પોલ નાખવા સામે કોંગ્રેસની 'કિસાન અધિકાર યાત્રા' ચાલી રહી છે, જેને સારો સમર્થન મળી રહ્યો છે.

શક્તિસિંહ ગોહિલ
શક્તિસિંહ ગોહિલ (Etv Bharat Gujarat)

રામ મંદિર ચોરી મામલે પણ ગોહિલે આકરા પ્રહારો કર્યા. તેમણે કહ્યું, "ભાજપ રામના નામે વોટ પણ લે છે અને નોટ પણ લે છે. દેશભરમાં રામ મંદિર માટે ચંદા-દાણ વસૂલવામાં આવ્યો, પણ તેનો હિસાબ જનતાને આપવામાં આવ્યો નહીં. હવે મંદિરમાં ચોરી થઈ રહી છે અને મોટા મગરમચ્છને બચાવીને નાના કર્મચારીઓને પકડવામાં આવી રહ્યા છે." તેમણે કહ્યું કે ઉત્તર પ્રદેશનું કોંગ્રેસનું પ્રતિનિધિમંડળ ચોરીની તપાસ કરવા ગયું હતું, પણ તેમને રોકવામાં આવ્યા. ગોહિલે પ્રશ્ન કર્યો, "જો કંઈ ખોટું નથી, તો પછી કેમ છુપાઈ રહ્યા છો? આ લોકો રામના પણ નથી અને રામના પૈસા પર નથી છોડતા." તેમણે કહ્યું કે ભાજપે જનતાને જવાબ આપવો પડશે.

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