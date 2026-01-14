ETV Bharat / state

ગુજરાતી સિંગર જીગરદાન ગઢવી સાથે EXCLUSIVE વાતચીત, ઉતરાયણને લઇને શું કહ્યું?

ગુજરાતી સિંગર જીગરદાન ગઢવીએ અમદાવાદમાં આવીને પતંગ ચગાવી ઉતરાયણની ઉજવણી કરી હતી

ગુજરાતી સિંગર જીગરદાન ગઢવી સાથે EXCLUSIVE વાતચીત
ગુજરાતી સિંગર જીગરદાન ગઢવી સાથે EXCLUSIVE વાતચીત (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 14, 2026 at 3:53 PM IST

1 Min Read
અમદાવાદ: ઉતરાયણનો પર્વ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. ઉતરાયણના પર્વ નિમિત્તે ગુજરાતી સિંગર જીગરદાન ગઢવીએ પણ પતંગ ચગાવી હતી. આ દરમિયાન ETV ભારત સાથે જીગરદાન ગઢવીએ એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી હતી.

જીગરદાન ગઢવી સાથે EXCLUSIVE વાતચીત

ગુજરાતી સિંગર જીગરદાન ગઢવીએ અમદાવાદમાં આવીને પતંગ ચગાવી ઉતરાયણની ઉજવણી કરી હતી. ETV ભારત સંવાદદાતા રોશન આરા સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં જીગરદાન ગઢવીએ મકરસંક્રાતિની શુભકામના પાઠવી હતી અને ઉતરાયણને પોતાનો ફેવરિટ તહેવાર ગણાવ્યો હતો. જીગરદાન ગઢવીએ કહ્યું કે, "હું દર વર્ષે ખૂબ ધૂમધામથી ઉતરાયણની ઉજવણી કરુ છું. આજે પણ અમે મસ્ત રીતે ઉતરાયણ સેલિબ્રેશન કરી રહ્યા છીએ. સવારથી જ અમે તૈયાર થઇને અહીંયા પતંગ ઉડાવવા માટે પહોચ્યા હતા. નાનપણમાં હું મારા નાનીના ઘરે પતંગ ઉડાવવા માટે જતો હતો, ત્યાં પણ મને બહુ જ મજા આવતી હતી. લોકો મને પ્રેમ આપે છે, મને બહુ જ ખુશી થાય છે."

ગુજરાતી સિંગર જીગરદાન ગઢવી સાથે EXCLUSIVE વાતચીત (ETV Bharat Gujarat)

સિંગર જીગરદાન ગઢવીની ઉતરાયણની સવાર કેવી રીતે શરૂ થાય છે? સૌથી પહેલા મકરસંક્રાંતિના દિવસે તેઓ શું કરે છે તેમજ ઉતરાયણની રાત્રે કેવી મજા કરે છે તેના વિશે પણ ખાસ વાત કરી હતી.

જીગરદાન ગઢવીએ પોતાના મિત્રો અને સગા સંબંધીઓ સાથે પતંગ ચગાવી ઉતરાયણની મજા માણતા જોવા મળ્યા હતા. દર વર્ષે જીગરદાન ગઢવી અમદાવાદમાં જ ઉતરાયણ મનાવે છે. જીગરદાન ગઢવીએ આ દરમિયાન એક ગીત પણ ગાયું હતું. જીગરદાન ગઢવીએ 'મારા તમે શું થાઓ છો કે હૈયાના આંગણે રમો'. આ ગીતને પતંગ રસીયાઓએ પણ પસંદ કર્યું હતું.

