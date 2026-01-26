ગામની શાળામાં ભણીને બની ઇસરોમાં વૈજ્ઞાનિક, ગણતંત્ર દિવસે શાળાએ પૂર્વ વિદ્યાર્થિનીના હસ્તે કરાવ્યું ધ્વજવંદન
બનાસકાંઠા: પાલનપુરની ગોળા ગામની વિનય વિદ્યામંદિર શાળામાં 77માં પ્રજાસત્તાક પર્વે કોઈ નેતા કે અધિકારીના હસ્તે નહીં પરંતુ ઈસરોની પરીક્ષામાં જિલ્લામાં પ્રથમ અને ગુજરાતમાં ત્રીજો નંબર મેળવી આસિસ્ટન્ટ વૈજ્ઞાનિક બની શાળાનું ગૌરવ વધારનાર ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીની અયમન મન્સુરીના હસ્તે શાળામાં ધ્વજવંદન કરાયુ હતું.
શાળા અને સમાજ તેમજ ગામનું નામ રોશન કરનાર અયમન મન્સૂરીની અવકાશ સંશોધન સંસ્થા એટલે કે ઈસરોમાં આસિસ્ટન્ટ સાયન્ટિસ્ટ તરીકે અમદાવાદ ખાતે પસંદગી થઈ છે. સામાન્ય પરિવારમાંથી આવતી દીકરીએ પોતાની મહેનત અને લક્ષ્ય નક્કી કરી લાંબા સંઘર્ષ બાદ આજે વૈજ્ઞાનિક બનીને પરિવાર સમાજ અને ગામ જ નહી, પરંતુ જે શાળામાં અભ્યાસ કર્યો. તે શાળાનું નામ પણ રોશન કર્યું છે.
દીકરીની મહેનતને શાળાએ બિરદાવી
શાળાની ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થિની આજે વૈજ્ઞાનિક સુધીની સફળ સફર કરતા શાળાને પણ ગૌરવની લાગણી થઈ એટલે શાળાએ 77માં પ્રજાસત્તાક પર્વે આ દીકરીના હસ્તે ધ્વજવંદન કરાવી ન માત્ર દીકરીને મહેનતને બિરદાવી પરંતુ શાળાના અન્ય બાળકોને પણ અયમન મન્સૂરીની જેમ સફળ થઈ શાળા પરિવાર ગામનું નામ રોશન કરી કરાવાની પ્રેરણા પૂરી પાડી હતી.
પિતા ગામમાં પાર્લર ચલાવે છે
અયમન મન્સૂરીના પિતા ગામમાં પાર્લર ચલાવે છે, એટલે કે ગામના સામાન્ય પરિવારમાં જન્મેલી આ દીકરી આજે ઈસરોમાં વૈજ્ઞાનિક બની છે. માતા પિતાના કઠિન સંઘર્ષ અને તડકો છાંયડો વેઠીને મોટી થયેલી દીકરીની સફળતાથી આખું ગામ ગૌરવની લાગણી અનુભવી રહ્યું છે. પ્રજાસતાક પર્વે ગામમાં અયમન મન્સૂરી સાથે નીકળેલી રેલીમાં ગામના લોકોએ દીકરીનું ફૂલહારથી સ્વાગત કર્યું હતું.
પ્રજાસત્તાક પર્વ ઉપર શાળામાં અયમન મન્સૂરીએ વિદ્યાર્થીઓને અને ખાસ કરીને વિદ્યાર્થિનીઓને પોતાના ભવિષ્યનું લક્ષ્ય નક્કી કરી તેને પૂરૂ કરવા તરફ આગળ વધવા માટે પ્રેરણાદાયક ઉદબોધન કર્યું હતું. અયમન મન્સૂરીએ કહ્યું, આજની નારી જમીન અને આકાશ બધે જ પહોંચી ગઈ છે. દેશની વીરાંગનાઓ રાણી લક્ષ્મીબાઈ અને કલ્પના ચાવલાને યાદ પણ કરી હતી. એટલું નહી તેણે કહ્યું કે, UPSC 2025ના પરિણામમાં 1થી 5મો ક્રમ મહિલાએ મેળવ્યો છે.
શાળાના શિક્ષકોનો ગામની દીકરી પર ગર્વ
વિનય વિદ્યા મંદિર શાળાના આચાર્ય ઉમેશભાઈ પટેલે કહ્યું કે, આજે અમારી શાળાની ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થિની અયમન મન્સૂરીને ધ્વજવંદન માટે આમંત્રિત કરી ખૂબ ગૌરવ અનુભવીએ છીએ. એક ગરીબ પરિવારની દીકરી આજ ઈસરોમાં આસિસ્ટન્ટ વૈજ્ઞાનિક તરીકે પસંદગી પામી છે. જેના કારણે એને પોતાના પરિવારનું, ગામનું અને શાળાનું નામ રોશન કર્યું છે. આજે શાળામાં આવીને તેને જે પ્રેરણાત્મક વાતો કરી છે જેનાથી શાળાના અન્ય બાળકોમાં પણ પ્રેરણાત્મક વિચાર એવો જીવંત બન્યા છે.
ધો.1થી 12 સુધી ગામની શાળામાં અભ્યાસ કર્યો
અયમન મન્સૂરીએ ગામની વિનય વિદ્યામંદિર શાળામાં ધોરણ 1 થી 12 સુધી સાયન્સમાં અભ્યાસ કર્યો છે. જે બાદ તેને પાલનપુરથી કોલેજ પૂર્ણ કરી. કોલેજના બીજા વર્ષમાં જ તેને ઈસરો દ્વારા લેવાયેલી પરીક્ષા આપીને બનાસકાંઠામાં પ્રથમ નંબર અને ગુજરાતમાં ત્રીજો નંબર પ્રાપ્ત કર્યો હતો. જે બાદ તે ટ્રેનિંગ માટે પહોંચી હતી. જે દરમિયાન અલગ અલગ વૈજ્ઞાનિકો સાથે મળીને ત્યાં પણ એક પ્રોજેક્ટ તૈયાર કર્યો. જેમાં તેનું સિલેક્શન થયું. જેના આધારે ફરી આપેલી પરીક્ષામાં સિલેક્શન થતાં અત્યારે તે ઈસરો અમદાવાદ ખાતે આસિસ્ટન્ટ વૈજ્ઞાનિક તરીકે પસંદગી પામી છે. અયમન મન્સૂરીએ કહ્યું કે, જે શાળામાં અભ્યાસ કર્યો તે જ શાળામાં આજે ધ્વજવંદન કરવાનો મોકો મળતા ખુશીની લાગણી અનુભવુ છું.
અયમન મન્સૂરી હજુ પણ પોતાના સપનાઓ અને લક્ષ્ય પૂર્ણ કરવા તરફ સતત મહેનત કરી રહી છે ત્યારે તે આગામી દિવસોમાં વધુ સફળતા મેળવી શાળા ગામ અને ખાસ કરીને પરિવારનુ નામ રોશન કરશે તેવી આશાઓ પરિવાર અને ગામલોકો રાખી રહ્યા છે.
