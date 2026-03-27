ઓલપાડમાં લોકાર્પણ પહેલા જ પાણીની ટાંકીમાં પડ્યા ગાબડાં, ગુણવત્તા સામે ઉભા થયા સવાલ
ઓલપાડના કુડસદ ગામમાં ગ્રામજનોને શુદ્ધ પીવાનું પાણી મળી રહે તે હેતુથી 15માં નાણાપંચની યોજના અંતર્ગત પાણીની ટાંકીનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું
Published : March 27, 2026 at 6:27 PM IST
સુરત: સુરતના અરેઠની તડકેશ્વર ખાતે પાણીની ટાંકીમાં થયેલા ભ્રષ્ટાચારની શાહી હજુ ભુંસાઇ નથી ત્યાં વધુ એક કિસ્સો ઓલપાડના કુડસદ ગામમાં સામે આવ્યો છે. 25 લાખના ખર્ચે કુડસદમાં બનેલી નવનિમિર્ત પાણીની ટાંકીનું લોકાર્પણ પણ થયું નથી ત્યારે સેફ્ટી વોલના પ્લાસ્ટરમાં ગાબડાં પડવાનું શરૂ થયું છે. ગ્રામજનોએ પાણીની ટાંકીમાં ગાબડાં પડતા ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ લગાવ્યો છે.
ઓલપાડના કુડસદમાં પાણીની ટાંકીમાં પડ્યા ગાબડાં
ઓલપાડના કુડસદ ગામમાં ગ્રામજનોને શુદ્ધ પીવાનું પાણી મળી રહે તે હેતુથી 15માં નાણાપંચની યોજના અંતર્ગત પાણીની ટાંકીનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું. અંદાજે 25 લાખ રૂપિયા જેટલી મોટી રકમ આ ટાંકી બનાવવા પાછળ ખર્ચવામાં આવી હતી. જોકે, કામની લોકોના ઉપયોગમાં પાણીની ટાંકી આવે તે પહેલા જ દીવાલો પરથી પ્લાસ્ટરના પોપડા ઉખડતા કામની ગુણવત્તા સામે ગંભીર સવાલો ઉભા થયા છે.
નવી બનેલી ટાંકીની હાલત જોઇને ગ્રામજનોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. ગ્રામજનોનો આક્ષેપ છે કે, સરકારી નાણાનો દુરૂપયોગ કરી ભ્રષ્ટાચાર આચરવામાં આવ્યો છે. જો લોકાર્પણ પહેલા જ પાણીની ટાંકીની આવી હાલત હોય તો ભવિષ્યમાં ટાંકીની મજબૂતી કેટલી હશે?
ગ્રામજન ધવલ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "આ પાણીની ટાંકી 25 લાખના ખર્ચે તૈયાર થઇ રહી છે અને એક લાખ લિટરની ક્ષમતા ધરાવે છે. જ્યારે આ ટાંકી બનતી હતી ત્યારે અમે રેતીની વારંવાર રજૂઆત કરી હતી કે તમે પોણો વાપરો છો. સરકારી અધિકારી અને કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા એવું કહેવામાં આવ્યું કે, અમે આ રેતીનું ટેસ્ટિંગ કરાવેલું છે. જ્યારે ટેસ્ટિંગ રિપોર્ટ માંગ્યો તો તે આપવામાં આવ્યો નહતો અને બીજા દિવસે રેતીને તે લોકોએ બદલી નાખી હતી. ત્યારથી જ અમને લાગ્યું હતું કે આમાં ભ્રષ્ટાચાર થાય છે."
વધુમાં ગ્રામજન ધવલ પટેલે જણાવ્યું કે, જ્યારે અમે ટાંકીની ઉપર ગયા અને દિવાલને હલાવી તો દિવાલ નીચે પડી ગઇ હતી.
કુડસદ ગામના સરપંચ યોગેશ પટેલે જણાવ્યું કે, "પાણીની ટાંકીની સ્થિતિ અંગે સરકારી અધિકારીને રજૂઆત કરી હતી તો તેમણે કહ્યું કે, અમે પૈસા કાપી લઇશું, પણ અમારી એક જ રજૂઆત છે કે તેના પૈસા ના કાપો પણ અમને નવેસરથી ફરી પાણીની ટાંકી બનાવી આપો."
