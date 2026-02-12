સાવરકુંડલામાં છ માસ કરતા વધુ સમય બાદ પણ નવા રોડનું કામ અધૂરું, સાઇન બોર્ડના અભાવે અકસ્માતની ભીતિ
સાવરકુંડલા શહેરમાં વિકાસના નામે ચારેકોર મુખ્ય અને આંતરિક માર્ગો ખોદી નાખવામાં આવતા નાગરિકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડે છે.
સાવરકુંડલા: અમરેલી જિલ્લાના સાવરકુંડલા શહેરમાં વિકાસના નામે ચારેકોર મુખ્ય અને આંતરિક માર્ગો ખોદી નાખવામાં આવતા નાગરિકોને ભારે હાલાકી ભોગવવી પડે છે. છેલ્લા છ મહિના કરતા વધુ સમયથી શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં નવા રોડ બનાવવાના નામે રસ્તાઓ ત્રણ ફૂટ જેટલા ઊંડા ખોદી નાખવામાં આવ્યા છે પરંતુ કામ હજુ સુધી પૂર્ણ ન થતાં લોકોએ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. રોડનું કામ ગોકળગતિએ ચાલતું હોવાના કારણે વાહનચાલકો તેમજ રાહદારીઓ માટે શહેરના રસ્તાઓ જોખમી બન્યા છે.
સાઇન બોર્ડના અભાવે અકસ્માત વધ્યા
સાવરકુંડલામાં અનેક જગ્યાએ ખોદાયેલા રસ્તાઓ પર કોઇપણ પ્રકારના ચેતવણી સૂચક સાઇન બોર્ડ કે બેરિકેડ્સ મુકવામાં આવ્યા નથી. પરિણામે ખાસ કરીને રાત્રિના સમયે નાના મોટા અકસ્માત સર્જાઇ રહ્યા હોવાનું સ્થાનિકો જણાવી રહ્યા છે. નવા રોડ બનાવવા માટે રસ્તાઓ તો ખોદી નાખવામાં આવ્યા છે પરંતુ સમયસર રોડનું કામ પૂર્ણ ન થતા જનતા ભારે પરેશાનીમાં મુકાઇ છે.
સાવરકુંડલામાં મહુવા રોડ પર જોખમી સ્થિતિ
સાવરકુંડલામાં મહુવા રોડ પર જનતા બાગ પાસે રોડ નાનો બની ગયો છે, જ્યાં આગળ ન ચાલવા અંગે સાઇન બોર્ડ લગાવવામાં આવ્યા છે. જોકે, શહેરના અન્ય વિસ્તારોમાં જ્યાં ત્રણ-ત્રણ ફૂટ ઊંડા ખાડા ખોદી નાખવામાં આવ્યા છે ત્યાં કોઈ સાઇન બોર્ડ નથી. આ કારણે અજાણ્યા રાહદારીઓ સીધા ખાડામાં ઉતરી જાય છે અને ઇજાઓના બનાવો સામે આવી રહ્યા છે. અહીં કાપેલ ધાર વિસ્તાર, હાથસણી રોડ પર કોઈ સાઈન બોર્ડ જ નથી.
નગરપાલિકા સામે જ ખાડાઓ, છતાં બેદરકારી
ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે સાવરકુંડલા નગરપાલિકા કચેરી સામે જ ત્રણ ફૂટ ઊંડા ખાડા સાથે રોડ બનાવવાની કામગીરી છેલ્લા છ મહિનાથી ચાલી રહી છે. આ રસ્તો હોસ્પિટલ, રેલવે સ્ટેશન અને બસ સ્ટેશન તરફ જતો વ્યસ્ત માર્ગ હોવા છતાં અહીં પણ કોઈ ચેતવણી સાઇન બોર્ડ મૂકવામાં આવ્યા નથી. વ્યસ્ત ટ્રાફિક વચ્ચે આવી બેદરકારી ગંભીર અકસ્માતોને આમંત્રણ આપી રહી છે.
આ બાબતે સાવરકુંડલા નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર સાવન સી. રતાનીએ જણાવ્યું હતું કે આ રોડની કામગીરી આર એન્ડ બી (R&B) વિભાગ હેઠળ ચાલી રહી છે. તેમ છતાં અહીં સાઇન બોર્ડ ન હોવાની વાત ધ્યાનમાં આવતા તેમણે તાત્કાલિક આર એન્ડ બી વિભાગને રજૂઆત કરી અહીં ચેતવણી સાઇન બોર્ડ લગાવવાની ખાતરી આપી હતી, જેથી અકસ્માતો અટકાવી શકાય.
રસ્તા ખોદકામ બાદ નિયમિત પાણીનો છંટકાવ ન થવાને કારણે વિસ્તારમાં ભારે ધૂળ-ડમરી ઉડી રહી છે. આસપાસની હોટલો અને દુકાનોમાં ધૂળ પ્રવેશી રહી છે, જેના કારણે વેપારીઓ તેમજ સ્થાનિક રહેવાસીઓના સ્વાસ્થ્ય પર પ્રતિકૂળ અસર પડી રહી છે. રાહદારી હિતેશ જીયાણીએ જણાવ્યું હતું કે અહીં એટલી ધૂળ ઉડે છે કે શ્વાસ લેવો મુશ્કેલ બની ગયો છે, તેથી તાત્કાલિક પાણીનો છંટકાવ કરવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠી છે.
સાવરકુંડલા નગરપાલિકાના કોર્પોરેટર નાસીર ચૌહાણ સહિત સ્થાનિક નાગરિકો અને રાહદારીઓએ તંત્ર સમક્ષ તાત્કાલિક માંગ કરી છે કે ખોદાયેલા તમામ વિસ્તારોમાં ચેતવણી સાઇન બોર્ડ અને બેરિકેડ્સ મૂકવામાં આવે, અધૂરા રોડનું તાત્કાલિક રીપેરિંગ કરવામાં આવે અને ધૂળ નિયંત્રણ માટે નિયમિત પાણીનો છંટકાવ કરવામાં આવે.
લોકોનું કહેવું છે કે વિકાસના કામો જરૂરી છે, પરંતુ યોગ્ય આયોજન, દેખરેખ અને સમયમર્યાદા વગર ચાલતી કામગીરીથી જનતા પરેશાન થઈ રહી છે. જો વહેલી તકે અસરકારક પગલાં નહીં લેવામાં આવે તો સાવરકુંડલામાં અકસ્માતોની સંખ્યા વધવાની ભીતિ નકારી શકાય નહીં.
