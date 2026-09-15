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અમદાવાદ: વરસાદના 24 કલાક બાદ પણ વટવાના ગુજરાત ઓફ સેટ પાસે ઘૂંટણ સમા પાણી

અમદાવાદમાં સોમવારે એટલે કે ગઈકાલે ધોધમાર વરસાદ પડ્યો હતો. જેના કારણે અમદાવાદના ઘણા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા હતા.

વરસાદના 24 કલાક બાદ પણ વટવાના ગુજરાત ઓફ સેટ પાસે ઘૂંટણ સમા પાણી
વરસાદના 24 કલાક બાદ પણ વટવાના ગુજરાત ઓફ સેટ પાસે ઘૂંટણ સમા પાણી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 15, 2026 at 6:33 PM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદમાં સોમવારે એટલે કે ગઈકાલે ધોધમાર વરસાદ પડ્યો હતો. જેના કારણે અમદાવાદના ઘણા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા હતા. જો કે વરસાદના 24 કલાક બાદ પણ વટવામાં આવેલ ગુજરાત ઓફ સેટ પાસે ઘૂંટણ સમા પાણી ભરાયેલા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા. બાળકો પાણીમાં ન્હાતા હતો તો ત્યાંથી પસારથનાર લોકો અને વાહનચાલકો હેરાન થઇ રહ્યા હતા. આજે પણ અનેક લોકોના વાહનો અહીંથી પસાર થવા દરમિયાન બંધ પડી જતી હતી. કેટલાક લોકો તો ઘરની બહાર પણ નિકળી શક્યા નથી.

વટવાના ઉત્સવ ફ્લેટમાં રહેતા સાગરભાઇએ જણાવ્યું હતું કે અમારા ફ્લેટથી લઈને ગુજરાત ઓફસેટ સુધી ઘૂંટણ સમા પાણી ભરેલું છે. ગઈકાલે વરસાદ પડ્યો ત્યારથી આ પાણી ભરાયું છે. ગઈકાલે તો કમર સુધી પાણી હતું અને વરસાદ બંધ થવા પછી પણ અહીં પાણી ભરાયેલું છે. અમારા ભાઈને આણંદ જવાનું છે. અમે બાઈક પર સામાન લઈને આ પાણીમાંથી મહામુસિબતે નીકળ્યા છીએ. દર વર્ષે અહીં આવી જ રીતે પાણી ભરાય છે અને બધાને તકલીફ પડે છે. હું આઠ વર્ષથી ઉત્સવ ફ્લેટમાં રહું છું અને દર વર્ષે આવી જ હાલત થાય છે. પાણી એટલું બધું ભરાય છે કે બાઈક બંધ થઈ જાય છે. લોકો ઘરની બહાર નીકળી શકતા નથી. બાળકો સ્કૂલે જઇ શકતા નથી.

વરસાદના 24 કલાક બાદ પણ વટવાના ગુજરાત ઓફ સેટ પાસે ઘૂંટણ સમા પાણી (ETV Bharat Gujarat)

સ્થાનિક ફરહાન સિદ્ધિકીએ જણાવ્યું હતું કે હું આ વિસ્તારમાં જ રહું છું અને જ્યારે પણ વરસાદ થાય છે અહીં આવી જ પરિસ્થિતિ સર્જાય છે. ગુજરાત ઓફસેટની પાછળ વાંદરા વટ તળાવ છે. ત્યાં GIDCનું કેમિકલવાળું પાણી છોડવામાં આવે છે અને એ પાણી પણ વરસાદના લીધે રસ્તા પર ભરાઈ જાય છે. આ પાણી એટલું જોખમી હોય છે કે આંખો બળે છે. હું નાનો હતો ત્યારથી આ પરિસ્થિતિ છે. અહીં રોડ મોટો બનાવવામાં આવ્યો તો પણ પાણી ભરાવાની સમસ્યાનું નિરાકરણ થયું નથી. આ વિસ્તારમાં થોડા પણ વરસાદ પડે તો કમર સુધી પાણી ભરાઈ જાય છે. વાહનો પાણીમાં બંધ થઇ જતાં ખરાબ થાય છે અને કેમિકલના પાણીથી લોકો બીમાર પડે છે. આ રસ્તા ઉપર બેથી ત્રણ સ્કૂલ આવેલી છે. મારી સ્કૂલ પણ અહીં છે. વિદ્યાર્થીઓને સ્કૂલે જવાની ખૂબ જ મુશ્કેલી પડે છે. આગળ કોલેજ અને સ્કૂલો પણ આવેલી છે તો અમારી માંગણી છે કે કોર્પોરેશન આ સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવે.

અમદાવાદના ઘણા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા હતા
અમદાવાદના ઘણા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા હતા (ETV Bharat Gujarat)

એક વૃદ્ધ કેતનભાઇએ જણાવ્યું હતું કે અમારે ઘોડાસર જવાનું છે. હું મારી પત્નીને બાઈક પર લઈ જઈ રહ્યો છું. પરંતુ હવે આટલું પાણી જોઈને અમારી હિંમત નથી કે આ રસ્તે અમે જઈએ. જેથી અમે હવે દૂરથી ફરીને ઘોડાસર જઈશું.

કેતનભાઇના પત્ની હેમાબેને જણાવ્યું હતું કે અહીં આટલું પાણી ભરાયેલું છે. કેટલી બધી તકલીફ થઈ રહી છે. અમે કઈ રીતે જઇએ. હવે ફરીને જવું પડશે. જો ગાડીઓ બંધ થઈ જાય અને આવા પાણીમાં અમે પડી જઈએ તો શું થશે?

વટવામાં આવેલ ગુજરાત ઓફ સેટ પાસે ઘૂંટણ સમા પાણી ભરાયેલા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા
વટવામાં આવેલ ગુજરાત ઓફ સેટ પાસે ઘૂંટણ સમા પાણી ભરાયેલા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા (ETV Bharat Gujarat)

રિક્ષાચાલક દિલિપ પરમારે જણાવ્યું હતું કે વટવા પોલીસ સ્ટેશન બાજુમાં છે. તેની બાજુમાં પણ આટલું પાણી ભરાય છે. છતાં આ અંગે કોઈ ધ્યાન આપવામાં આવતું નથી. લોકો હેરાન થાય છે. અમારી રિક્ષા બગડી જાય છે, રિક્ષામાં પાણી ભરાઈ જાય છે. અમે શું કરીએ?

આપને જણાવી દઇએ કે Etv ભારતની ટીમ પહોંચી ત્યારે કોર્પોરેશનના કર્મચારીઓ પાણી નિકાલની કામગીરી માટે પહોંચ્યા હતા અને મશીનો દ્વારા ચોકએપ થયેલી લાઇનોને સાફ કરવાની કામગીરી હાથ ધરી હતી.

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