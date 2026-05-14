19 વર્ષ સુધી પોલીસને આપી થાપ, રાજકોટ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે મર્ડરના આરોપીને મુંબઈથી દબોચ્યો
2007માં શહેરના ભક્તિનગરમાં એક હત્યાના કેસમાં નાસતા ફરતા મૂળ નેપાળના શખસને ક્રાઈમ બ્રાન્ચે 19 વર્ષ બાદ દબોચી લીધો છે, જાણો કેવી રીતે પાર પાડ્યું ઑપરેશન
Published : May 14, 2026 at 4:16 PM IST
રાજકોટ: શહેર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવાની દિશામાં એક મોટી સફળતા હાંસલ કરી છે. વર્ષ 2007માં શહેરના ભક્તિનગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં થયેલા એક ચકચારી મર્ડર કેસમાં સંડોવાયેલા અને છેલ્લા 19 વર્ષથી પોલીસની આંખમાં ધૂળ નાખીને નાસતા ફરતા આરોપી કિશન ઉર્ફે બહાદુર ખોજીરાજ ચૌધરીને પોલીસે નવી મુંબઇના પનવેલ ખાતેથી દબોચી લીધો છે.
19 વર્ષ સુધી પોલીસને આપી થાપ
આરોપી કિશન મૂળ નેપાળનો વતની છે અને વર્ષ 2007માં રાજકોટમાં થયેલી એક હત્યાની ઘટના બાદ તે પોલીસ પકડથી દૂર ભાગી ગયો હતો. ધરપકડથી બચવા માટે તે સતત પોતાનું રહેઠાણ અને ઓળખ બદલતો રહ્યો હતો. પોલીસ માટે આ આરોપીને શોધવો એક પડકાર સમાન હતો, કારણ કે તે રાજ્ય બહાર જઈને મજૂરી કામ કરી પોતાની ઓળખ છુપાવી રહ્યો હતો.
ટેકનિકલ એનાલિસીસ અને બાતમીના આધારે કાર્યવાહી
રાજકોટ પોલીસ કમિશનર બ્રજેશકુમાર ઝા દ્વારા જૂના અને વણઉકેલાયા ગુનાઓના આરોપીઓને પકડવા માટે ખાસ સૂચના આપવામાં આવી હતી. આ સૂચનાના પગલે ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમે ટેકનિકલ એનાલીસીસ અને હ્યુમન ઈન્ટેલિજન્સ (બાતમીદારો) ની મદદથી તપાસ તેજ કરી હતી. ખાનગી બાતમી મળી હતી કે, નેપાળ મૂળનો આ શખ્સ નવી મુંબઇના પનવેલ વિસ્તારમાં આવેલા APMC માર્કેટમાં વેશપલટો કરી મજૂરી કામ કરી રહ્યો છે.
પનવેલમાં ઓપરેશન અને ધરપકડ
બાતમીની ચોકસાઈ કર્યા બાદ PSI આર.કે. ગોહિલની એક ખાસ ટીમ મુંબઈ રવાના કરવામાં આવી હતી. પોલીસે પનવેલના માર્કેટ વિસ્તારમાં વેશપલટો કરીને આરોપી પર નજર રાખી હતી. જ્યારે ખાતરી થઈ ગઈ કે આ વ્યક્તિ જ 19 વર્ષથી ફરાર ગુનેગાર કિશન ઉર્ફે બહાદુર છે ત્યારે ટીમ તેને પકડી પાડવામાં સફળ રહી હતી. 19 વર્ષ લાંબો સમય વીતી ગયો હોવા છતાં પોલીસની સતર્કતાને કારણે આ આરોપી આખરે જેલના સળિયા પાછળ પહોંચ્યો છે.
શું હતો સમગ્ર કેસ
રાજકોટ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના DCP જગદીશ બાંગરવાના જણાવ્યા અનુસાર, '2007માં ભક્તિનગર વિસ્તારમાં એક હત્યાની ઘટના બની હતી. મંજુલા નામની એક સ્ત્રી અને ભાવેશ રાજપૂત નામના વ્યક્તિ વચ્ચે પ્રેમસંબંધ હતો. ભાવેશ દારૂ પીને રાતના સમયે મંજુલાના ઘરે ગયા હતા અને તેમની સાથે માથાકૂટ કરી હતી. બાદમાં મંજુલાએ કિશન સહિત ત્રણ નેપાળી લોકો સાથે મળી ભાવેશની હત્યા કરાવી હતી. ભાવેશને ગળાના ભાગે તીક્ષ્ણ હથિયારથી ઈજા કરી તેમનું મર્ડર કરાયું હતું અને ત્યારબાદ તેમની લાશને ફેંકી દેવાઈ હતી જેને પોલીસે 10 દિવસ બાદ શોધી હતી. આ કેસમાં પોલીસે મંજુલાની અટક કરી હતી પરંતુ અન્ય ત્રણ આરોપી નાસતા ફરતા હતા. ઘટનાના 19 વર્ષ પોલીસે કિશનને મુંબઈના પનવેલથી ઝડપી પાડ્યો હતો, જ્યારે આ ઘટનામાં સંડોવાયેલા અન્ય બે આરોપી હજુ પણ ફરાર છે અને પોલીસ તેમની તપાસ કરી રહી છે.'
કાયદેસરની કાર્યવાહી
હાલમાં રાજકોટ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા આરોપી કિશન ચૌધરીને રાજકોટ લાવવામાં આવ્યો છે અને તેની સામે કાયદેસરની આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. પોલીસ હવે એ દિશામાં પણ તપાસ કરી રહી છે કે આટલા વર્ષો દરમિયાન તેને આશરો આપવા કે છુપાવવામાં કોણે મદદ કરી હતી. વર્ષો જૂના કેસમાં આરોપી પકડાઈ જતાં ભક્તિનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા આ ગુનામાં ન્યાયની આશા ફરી જીવંત થઈ છે.
