સાંભળો સરકાર: સૌરાષ્ટ્રથી લઇને સાબરકાંઠા સુધી ખેડૂતોનો એક જ પોકાર, સહાયના નામે કરી 'મજાક... મજાક...મજાક..'
દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના ખેડૂતોને ગત વર્ષે અતિવૃષ્ટિના આંસુએ રડ્યા, આ વર્ષે દુષ્કાળનું દુખ
Published : October 28, 2026 at 6:05 PM IST
અમદાવાદ: અલ નીનોની અસરના કારણે ગુજરાતના 12થી વધુ જિલ્લામાં ઓછો વરસાદ પડ્યો છે. જેમાં દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, કચ્છ અને જામનગર જિલ્લામાં વરસાદનું પ્રમાણ ઓછું રહ્યું છે. જેથી ગુજરાત સરકાર દ્વારા આ ચારેય જિલ્લાને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. જે જિલ્લાઓ દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવામાં આવ્યા છે તેમાં હેક્ટર દીઠ 8500 રુપિયાની સહાયથી ખેડૂતોમાં નારાજગી છે અને તેઓ આ રાહતને મજાક સમાન અને લોલીપોપ ગણાવી રહ્યા છે. બીજી તરફ સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં પણ વરસાદ ઓછો પડતા ખેડૂતો તેમના જિલ્લાઓને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવામાં આવે તેવી માંગણી કરી આંદોલનની ચિમકી ઉચ્ચારી રહ્યા છે. ETV ભારત દ્વારા રાજ્યના ઓછા વરસાદવાળા જિલ્લાના ખેડૂતો સાથે વાત કરી રાહત અંગે તેમનો મત જાણવામાં આવ્યો હતો. જેમાં દુષ્કાળગ્રસ્ત જિલ્લાના ખેડૂતો સરકારી સહાયને મજાક સમાન ગણાવી રહ્યા છે તો બીજી તરફ જે જિલ્લાઓમાં ઓછો વરસાદ પડ્યો છે તેઓ દુષ્કાળગ્રસ્તોની યાદીમાં સામેલ કરવામાં આવે તેવી માંગણી સાથે આંદોલનની ચિમકી ઉચ્ચારી રહ્યા છે.
દ્વારકાના ખેડૂતોએ કહ્યું સહાય 'મશ્કરી સમાન'
અણીયારી ગામના ખેડૂત અતુલ સુમણીયાએ જણાવ્યું હતું કે 8500 રુપિયાની સહાય પૂરતી નથી. અમારે ઢોરને ખવડાવવા માટે ઘાંસ પણ નથી. આમાં અમારે કેવી રીતે વર્ષ કાઢવું? ગત વર્ષે અતિવૃષ્ટીના કારણે પાકને નુકશાન થયું હતું અને સરકારે 22 હજાર રૂપિયાની સહાય કરી હતી. આ વર્ષે દુષ્કાળની સ્થિતિ બની અને સરકાર 8500 રુપિયાની સહાય કરે એમાં અમારે કેમનું ઘર ચલાવવું. અમારે લોન પણ કેવી રીતે ભરવી. સરકાર બધુ જ જાણે છે. કોઇ ગામમાં આવીને જુએ તો ખબર પડે.
રાજપરા ગામના ખેડૂત રાહુલ મોરીએ કહ્યું કે સાડા આઠ હજારની સહાયમાં ચાર મહિનાના કરિયાણાનું પણ ન થાય. હેક્ટર દીઠ સાડા આઠ હજારની સહાય એટલે હેક્ટરના ખેડામણ માટે ટ્રેક્ટરના ડિઝલના પણ ન થાય. આ સહાય જાહેર કરી ન કહેવાય. આ પેકેજ નામે માત્ર જાહેરાત છે. પાણી પણ નથી કે શિયાળુ પાક અમે લઇ શકીએ. લોન તો શું પણ લોનનું વ્યાજ પણ ભરી શકીએ એમ નથી.
કાનાભાઇ આહિરે જણાવ્યું કે, અમને તો ખાતર અને બિયારણ પણ માથે પડ્યું છે.ગત વર્ષે ખૂબ જ વરસાદ પડ્યો હતો તો સરકારે 22 હજાર રુપિયાની સહાય કરી અને આ વર્ષે દુષ્કાળ પડ્યો તો માત્ર સાડા આઠ હજારની સહાય કરે છે તો એનાથી શું થવાનું હતું. ખેતીના બિયારણનો ખર્ચ પણ ન નિકળે. બાળકોને ભણાવવા અને તેમનું ભરણપોષણ પણ કેવી રીતે કરવું? સરકારને જણાવવાનું કે પશુંઓ માટે પાણી અને ઘાસચારો પણ અમારી પાસે નથી.
જામનગર: દુષ્કાળ સહાયને ગણાવી ‘લોલીપોપ’
જામનગર જિલ્લાના વાવડી ગામના સરપંચ ભાવેશભાઈ મકવાણાએ જણાવ્યું કે, મુખ્યમંત્રીએ સહાય જાહેર કરી એ બદલ તેમને આભાર પરંતુ આ સહાય 'લોલીપોપ' છે. સરકારે રાહત પેકેજ ખેડૂતોની વેદના અને વ્યથા સમજીને ત્યાર બાદ જાહેર કરવાનું હતું. બે હેક્ટરની માર્યાદામાં સહાય જાહેર કરવામાં આવી છે. પરંતુ ખેડૂતને તો વીઘા દીઠ 10થી 12 હજાર રુપિયાનો ખર્ચ થાય છે. અમારી માંગણી છે કે ખેડૂતોનું ધિરાણ માફ કરવામાં આવે અને સરકાર ફરી એકવાર સહાય પેકેજ પર વિચાર કરે.
જામનગર જિલ્લાના જોડિયા તાલુકાના ખેડૂત નિશાંત પટેલે કહ્યું કે, હેક્ટર દીઠ બે હેક્ટરની મર્યાદામાં 17 હજાર સહાય મળે છે. અમને વીઘાએ બિયારણ જ 5 હજાર રુપિયાનું થાય છે અને મજૂરી તો અલગ. સરકારે સહાય વધારવી જોઇએ. પીવાના પાણીની પણ અમારા ગામમાં સમસ્યા છે.
ખેડૂત અરજણભાઈ લાધાભાઈએ જણાવ્યું કે, સરકારે અમારા જિલ્લાને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કર્યો પરંતુ અમારી સ્થિતિ એવી છે કે ચોમાસામાં વરસાદ નથી પડ્યો અને હવે શિયાળું સિઝન લેવા માટે પાણી નથી. જેથી સરકારે જાહેર કરેલા આટલા વળતરથી તો ખેડૂતોને કોઇ ફાયદો થાય તેમ નથી. સરકારે સહાય વધારવી જોઇએ અને ખાસ કરીને ખેડૂતોને આપેલું ધિરાણ માફ કરવાની જરુર હતી.
જુનાગઢમાં 30 થી 35 ટકા વરસાદની ઘટ, 50 વર્ષમાં પહેલીવાર પૂર ન આવ્યું
જુનાગઢ જિલ્લાને પણ દુકાળ અસરગ્રસ્ત જિલ્લા તરીકે જાહેર કરવામાં આવે તેવી વિનંતી સાથે ખેડૂતોએ માગણી કરી છે. જુનાગઢ જિલ્લાના મોટાભાગના તાલુકાઓમાં સરેરાશ કરતા પણ 30 થી 35 ટકા વરસાદની ઘટ છે. આ અંગે જુનાગઢ જિલ્લાના સરગવાડા ગામના ખેડૂત રમેશભાઇ ભૂવાએ કહ્યું કે, જુનાગઢ જિલ્લો સરકાર દ્વારા દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવામાં આવેલા જૂનાગઢ, પોરબંદર, જામનગરને અડીને આવેલો જિલ્લો છે. સ્થાનિક નદીઓમાં પાણી નથી. મારી 50 વર્ષની ઉંમરમાં પહેલાવાર અમારા જિલ્લામાં પૂર આવ્યા વિનાનું ચોમાસું જોયું છે. પાણીના અભાવે તુવારનો પાક કાપી નાખ્યો છે. મજૂરી પણ ખૂબ જ મોંઘી છે. અમારા જિલ્લામાં ભયંકર દુષ્કાળ જેવી સ્થિતિ છે. આગામી 8 મહિના કાઢવા ખેડૂતો માટે મુશ્કેલ છે.
ખેડૂત સંજયભાઈ પટેલે જણાવ્યું કે, કૂવા અને બોરવેલમાં પાણી ઊંડા જતાં રહ્યા છે. કપાસ ઉભો સુકાઇ ગયો છે. ખેતરમાં પીવાનું પાણી નથી. તુવેરના ઉભા પાકને કાપી નાખ્યો છે. અમારા જિલ્લાના પણ દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવો જોઇએ. આ વર્ષે પહેલીવાર એવું બન્યું છે કે નદીઓ સુકાઇ ગઇ છે અને વરસાદ નથી થયો. શહેરમાં પણ આગામી સમયમાં પાણીના સમસ્યા સર્જાશે.
ખેડૂત અતુલભાઈ વાલાણીએ કહ્યું કે, વરસાદ ખૂબ ઓછો થવાને કારણે તુવેરનો પાક નિષ્ફળ ગયો છે. સોયાબિનના પાક તો ખર્ચ પણ નિકળી શકે તેમ નથી. સરકાર બધું જ જુએ છે છતાં અમારા જિલ્લાને સહાયમાંથી બાકાત રાખ્યો છે. અમારી માંગણી છે કે જૂનાગઢ જિલ્લાને પણ દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવો જોઇએ.
મોરબી: ઉદ્યોગપતિઓના કરોડો માફ તો ખેડૂતોને કેમ આટલી ઓછી સહાય?
મોરબી જિલ્લાના જીતુભાઇ થોરિયાએ જણાવ્યું હતું કે, મોરબી જિલ્લો દુષ્કાળગ્રસ્ત જિલ્લાને અડને જ આવેલો છે અને અમારા જિલ્લાની હાલત પર આવી જ છે. રાજ્ય સરકારે જે 8500ની સહાય જાહેર કરી તે મજાક સમાન છે. હેક્ટરે 8500ની સહાયમાં આવે શું? ખેડૂતોને હેક્ટરે 15 હજાર રુપિયા તો ઓછામાં ઓછો ખર્ચ થાય છે. સરકારે જો ખેડૂતોની મદદ જ કરવી હોય તો હેક્ટરે 50 હજાર રુપિયાની સહાય જાહેર કરવી જોઇએ.
હળવદના ખેડૂત કાનભા જાડેજાએ કહ્યું કે, સરકારે ચાર જિલ્લાને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કર્યા છે. પરંતુ મોરબીના ટંકાર, વાંકાનેર અને માળિયા તાલુકામાં વરસાદ ખૂબ જ ઓછો થયો છે. તેના કારણે વાવણી પણ નથી થઇ શકી. જો મોરબી જિલ્લાને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર નહીં કરે તો આગામી સમયમાં આંદોલન કરીશું. સરકારે ખેડૂતોનું પાક ધિરાણ માફ કરવું જોઇએ. નેતાઓ માત્ર સૌની યોજના અમલના ફોટો સોશિયલ મીડિયામાં મુકી દે છે પરંતુ બીજા દિવસથી ત્યાં પાણી નથી મળતું. મોરબીના કેટલાક તાલુકાઓમાં શિયાળું સિઝન પણ નહીં લઇ શકાય.
ખેડૂત જીલુભાઇ ડાંગરે કહ્યું કે, મુખ્યમત્રીએ જાહેર કરેલું પેકેજ માત્ર લોલીપોપ સમાન છે. સરકાર વાંરવાર ખેડૂતોની મજાક કરી રહી છે. આ સરકાર ખેડૂતોની નહીં ઉદ્યોગપતિઓની સરકાર છે. માત્ર 8500ની સહાય જાહેર કરી સરકાર ખેડૂતોનું દિલ દુભાવવાનું કામ કરી રહી છે. સરકાર ઉદ્યોગપતિઓના ઇશારે કરોડો રુપિયાની લોન માફ કરે છે. અમારી માંગણી છે કે અગાઉના વર્ષમાં વધુ વરસાદને કારણે પાક ધોવણનું પેકેજ વધુ આપ્યું અને આ વખતે દુષ્કાળ માટે પેકેજ ઓછું કેમ? કપાસ અને મગફળીમાં વીઘા દીઠ ચાર હજાર આસપાસ થાય છે જ્યારે સહાય તો માત્ર 1200 રુપિયા જ મળે છે. સરકારમાં બેઠેલા જે કોઇ ખેડૂત મંત્રીઓ હોય તેમને પૂછવું જોઇએ કે શું આ યોગ્ય વળતર છે?
ઉત્તર ગુજરાતના ખેડૂતોની PM મોદીના વિરોધની ચિમકી
બનાસકાંઠા જિલ્લાને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર ન કરાતા ખેડૂતોમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે. એક દિવસ પહેલા જ ખેડૂતોએ ભારતીય કિસાન સંઘની આગેવાનીમાં કલેકટર કચેરી ખાતે આવેદનપત્ર આપીને રજૂઆત કરી છે કે જો આગામી દિવસોમાં બનાસકાંઠા જિલ્લાને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવામાં નહીં આવે તો ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આવેલા ત્રણેય ડેમ અત્યારે ખાલી છે, તેમાં પાણી ન હોવાથી સિંચાઈ માટે પણ ખેડૂતોને પાણી આપી શકાય તેવી પરિસ્થિતિ નથી. સરકારે બનાસકાંઠા જિલ્લાને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર ન કરી બાદબાકી કરાતા હવે ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. 30મી ઓક્ટોબરે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી બનાસ ડેરીના મહત્વના સેન્ટરનું લોકાર્પણ સહિત અનેક વિકાસના કાર્યોની ભેટ આપનારા છે. ત્યારે હવે જો સરકાર 30 તારીખ સુધી બનાસકાંઠા જિલ્લાને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર નહીં કરે તો ખેડૂતો વડાપ્રધાનના કાર્યક્રમના દિવસે બ્લેક ડે ઉજવી વિરોધ નોંધાવવાની પણ તૈયારી દર્શાવી છે.
ખેડૂત ભીખાભાઈ પટેલે ETV ભારત સાથેની વાતમાં જણાવ્યું કે, ખેડૂતોની સ્થિતિ એવી છે કે પાણી વિના હવે ખેતી કેવી રીતે કરવી અને પોતાના પશુઓને કેવી રીતે જીવતા રાખવા? ગામના તળાવ, કેનાલ કે ડેમમાં પાણી નથી. સરકારે બનાસકાંઠા જિલ્લાને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરીને ખેડૂતોની વ્હારે આવવું જોઇએ. જો સરકારે અમારી માંગણી નહીં સ્વિકારે તો અમે આગામી દિવસોમાં આંદોલન કરીશું.
બનાસકાંઠાના ખેડૂત માવજી લોહ એ કહ્યું કે, અમારા જિલ્લામાં કોઇપણ જગ્યાએ 10 ઈંચથી વધુ વરસાદ નથી પડ્યો. અમારો જિલ્લા ખેતી અને પશુપાલન પર નિર્ભર છે. પરંતુ ઓછા વરસાદને કારણે ખેડૂતોને ખૂબ જ મોટું નુકશાન થયું છે. જો અમારા જિલ્લાને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર નહીં કરે તો ખેડૂતો 30 તારીખે (વડાપ્રધાનના કાર્યક્રમના દિવસે) કિસાન સંઘ વિરોધ અને આંદોલન પણ કરશે.
સાબરકાંઠાના જળાશયોમાં માત્ર 50 ટકા પાણી
ચોમાસામાં ઓછા વરસાદના કારણે સાબરકાંઠા જિલ્લામાં જળસંકટ ઘેરું બન્યું છે. સૌરાષ્ટ્રના 4 જિલ્લાઓને સરકારે દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કર્યા છે, પરંતુ સાબરકાંઠાને બાકાત રાખવામાં આવતાં અહીંના ખેડૂતોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. ભારતીય કિસાન સંઘ અને સ્થાનિક ખેડૂતોએ સરકારમાં રજૂઆતો કરી હોવા છતાં કોઈ ઉકેલ ન આવતાં હવે ખેડૂતોએ આંદોલનની ચીમકી આપી છે. સાબરકાંઠા જિલ્લાના મોટાભાગના જળાશયોમાં 50 ટકા કે તેના કરતા ઓછો પાણીનો જથ્થો બચ્યો છે.
સાબરકાંઠના ખેડૂત જયેશ પટેલે કહ્યું કે, વરસાદ ઓછો થવાને કારણે ખેડૂતોની સ્થિતિ એવી છે કે તેમને પાકના બિયારણ, ખાતર અને મજૂરીના પૈસા પણ મેળવી શકાયા નથી. સરકારે અમારા જિલ્લાના દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવો જોઇએ.
ખેડૂત માધુભાઈ પટેલે જણાવ્યું કે, સાબરકાંઠામાં વડાલી, ઇડર, ખેડબ્રહ્મા, વિજયનગર તાલુકાઓમાં વરસાદ ખૂબ જ ઓછો પડ્યો છે. ખેડૂતો રવી પાક લઇ શકે તેમ નથી. તેથી ચાર જિલ્લાની જેમ સાબરકાંઠાને પણ દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવો જોઇએ.
સાબરકાંઠા જીલ્લા કિશાન સંઘ પ્રમુખ ઈશ્વરભાઈ પટેલે કહ્યું કે, ઓછા વરસાદને લીધે ખેડૂતોની સ્થિતિ દયનીય બની છે. ડેમ, કુવા અને તળાવ ખાલી છે. કેનાલમાં પણ પાણી નથી. સરકાર વિકાસલક્ષી કાર્યો કરે છે પરંતુ જ્યારે ખેડૂતોની વાત આવે ત્યારે તે પીછેહટ કરે છે.
ચાર જિલ્લાઓને શું સહાય મળશે
- દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, કચ્છ અને જામનગર જિલ્લાને રાજ્ય સરકારે દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કર્યા છે. જેમાં દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર થયેલા સંપૂર્ણ 4 જિલ્લાના ખેડૂતોના પાકને થયેલા નુકસાન સામે SDRFના ધોરણો મુજબ અસરગ્રસ્ત પાકો માટે સહાય આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે અને હેક્ટર દિઠ 8500 રૂપિયા 2 હેક્ટરની મર્યાદામાં ખેડૂતોને સહાય આપશે.
- દુષ્કાળગ્રસ્ત 4 જિલ્લાઓમાં વી.બી.જી. રામ જી. યોજના અન્વયે 150 માનવદિન રોજગારી આપવામાં આવશે.
- દુષ્કાળ જાહેર થયેલા જિલ્લાઓમાં પશુ કેમ્પના પશુઓ માટે પશુ દિઠ રોજના રૂ. 80ની સહાય બે મહિના માટે SDRFમાંથી ચૂકવવામાં આવશે.
- જૂન-જૂલાઈ-2026થી અત્યાર સુધી 1.21 કરોડ કિલો ઘાસનું કિલોદિઠ રૂ. 2ના રાહતદરે વિતરણ થયું , ૩ કરોડ કિલોગ્રામ ઘાસ ઉપલબ્દ્ધ છે અને વધારાના ઘાસની ખરીદીની પ્રક્રિયા શરૂ કરાઇ છે.
- તા. 01/11/2026થી આ નિર્ણયોનો અમલ કરવામાં આવશે.
સિંચાઇ માટે સરકારનું શું આયોજન છે?
ઉત્તર ગુજરાત વિસ્તારના ધરોઈ દાંતીવાડા સહિત 11 ડેમો, મધ્ય ગુજરાત વિસ્તારના કરજણ-પાનમ સહિત 12 ડેમો, દક્ષિણ ગુજરાત વિસ્તારના ઉકાઈ-કાંકરાપાર, દમણગંગા સહિત 9 ડેમો, ક્ષેત્રુન્જી, બ્રાહ્મણી, મચ્છુ સહિત 39 ડેમો તેમજ કચ્છ વિસ્તારના 5 ડેમોમાં સિંચાઈ માટે પાણી આપવાનું આયોજન થયેલ છે. ઉક્ત ડેમોમાં પાણીની ઉપલબ્દ્ધીના આધારે 1 થી 4 પાણ આપવાનું આયોજન કરેલ છે.
દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર થયેલા જિલ્લામાં કેટલા ટકા વરસાદ પડ્યો
- દેવભૂમિ દ્વારકા: 5.57 ઇંચ
- પોરબંદર: 10.46 ઇંચ
- જામનગર: 12.94 ઇંચ
- કચ્છ: 11.51 ઇંચ
ગુજરાતના ઓછા વરસાદવાળા જિલ્લા
- દાહોદ: 18.14 ઈંચ
- રાજકોટ: 18.33 ઈંચ
- બનાસકાંઠા:18.42 ઈંચ
- સાબરકાંઠા: 21. 52 ઈંચ
- અરવલ્લી: 22.45 ઈંચ
- ગીર સોમનાથ: 26.02 ઈંચ
- જૂનાગઢ: 28.4 ઈંચ
(રિપોર્ટર: આશિષ મહેતા, હિતેશ રાવલ, સંજય વાઘેલા, અયુબ પરમાર)
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