“સ્વર તો ચિરંજીવી છે”: ફ્યુઝન ગરબાના ટ્રેન્ડ વચ્ચે પ્રફુલ દવેએ ETV ભારત સાથે વ્યક્ત કરી દિલની વાત
ETV ભારત સાથેની વાતચીતમાં પ્રફુલ દવેએ આજના ફ્યુઝન ગરબા અને જૂના લોકસંગીત વચ્ચેના તફાવત પર વાત કરી.
Published : October 9, 2026 at 5:22 PM IST
મનોજ ખત્રી, અમદાવાદ: 70થી 90ના દાયકામાં પોતાના બુલંદ અવાજથી ગરબા રસિયાઓને મંત્રમુગ્ધ કરનારા ગાયક પ્રફુલ દવેએ ETV ભારત સાથેની ખાસ વાતચીતમાં જૂના લોકગીતોની લોકપ્રિયતા અને આજના સંગીતના ટ્રેન્ડ વિશે વાત કરી. તેમના મતે, “માનવીનું મન હંમેશા બદલાવ ઈચ્છે છે, પરંતુ સ્વર તો ચિરંજીવી છે.”
ગરબાનું સ્વરૂપ બદલાઈ રહ્યું છે. ફાસ્ટ મ્યુઝિક, ફ્યુઝન અને રીલ્સમાં લોકપ્રિય બનેલા ગીતો વચ્ચે પણ જૂનાં લોકગીતો લોકોના હૃદયમાં વસેલાં છે. ‘તારા વિના શ્યામ મને એકલડું લાગે’ જેવા અમર ગરબા સાંભળીને મોટા થયેલા શ્રોતાઓ માટે પ્રફુલ દવેનો આ દૃષ્ટિકોણ ખાસ છે.
‘માણસનું મન બદલાવ ઈચ્છે છે’
ETV ભારત સાથેની વાતચીતમાં પોપ, ડિસ્કો, રિમિક્સ અને અનપ્લગ્ડ ગરબા વિશે પૂછતાં પ્રફુલ દવેએ કહ્યું કે સમય સાથે સંગીતમાં બદલાવ આવવો સ્વાભાવિક છે. ખેલૈયાઓ પણ નવી રજૂઆતને આવકારે છે. જોકે, તેમના મતે સ્વરની શાશ્વતતાને કારણે 70, 80 અને 90ના દાયકાનાં ગીતો આજે પણ લોકોના હૃદયમાં સ્થાન ધરાવે છે.
ગુજરાતી સિનેમા અને સુગમ સંગીતમાં આગવું સ્થાન
અમરેલી જિલ્લાના બગસરા નજીક આવેલા મણાર ગામમાં જન્મેલા પ્રફુલ દવેને બાળપણથી જ સંગીતમાં રસ હતો. નાટકો અને નાના કાર્યક્રમોથી શરૂઆત કરીને તેમણે ગુજરાતી ફિલ્મોમાં પોતાની ગાયકીથી આગવી ઓળખ ઊભી કરી. સંગીતકાર અવિનાશ વ્યાસ સહિતના દિગ્ગજ સંગીતકારો સાથે કામ કરીને તેમણે ગુજરાતી સંગીતને અનેક યાદગાર ગીતો આપ્યાં.
તેમનાં લોકપ્રિય ગરબા અને ગીતોમાં ‘તારા વિના શ્યામ મને એકલડું લાગે’, ‘મનડાનો માણીગર’, ‘હે કાન્હા’, ‘કુમકુમના પગલાં પડ્યા’ અને ‘પાવા તે ગઢથી ઉતર્યા મહાકાળી રે’નો સમાવેશ થાય છે.
ગરબા ઉપરાંત ભજન, પ્રભાતિયાં અને કબીરવાણી ક્ષેત્રે પણ તેમનું યોગદાન રહ્યું છે. ભારત ઉપરાંત યુ.કે., યુ.એસ.એ. અને દુબઈમાં વસતા ગુજરાતીઓ સમક્ષ તેમણે અનેક લાઇવ કાર્યક્રમો રજૂ કર્યા છે. અલકા યાજ્ઞિક, અનુરાધા પૌડવાલ અને સાધના સરગમ જેવા ગાયકો સાથેનાં તેમનાં યુગલગીતો પણ યાદગાર રહ્યાં છે.
તેમનો પરિવાર પણ સંગીત સાથે જોડાયેલો છે. તેમની પુત્રી ઈશાની દવે ગાયિકા છે, જ્યારે પુત્ર હાર્દિક દવે પણ ગરબા ગાયક તરીકે જાણીતા છે.
સમય બદલાય, પણ સૂર અમર રહે
સંગીતના ટ્રેન્ડ બદલાય, ફાસ્ટ ફ્યુઝનનો દોર આવે—છતાં પ્રફુલ દવે જેવા ગાયકોનાં પરંપરાગત ગરબા અને ભજનો ગુજરાતી સંસ્કૃતિનો અમૂલ્ય વારસો છે. ગુજરાત સરકાર અને વિવિધ સંસ્થાઓ દ્વારા સન્માનિત પ્રફુલ દવેનો અવાજ આજે પણ શ્રોતાઓના દિલમાં ગુંજે છે.
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