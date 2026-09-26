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'આજ સફાઇ થઇ કે રોજ આવી જ હોય છે? CM ભૂપેન્દ્ર પટેલની ટકોર બાદ ભાવનગરમાં ETV ભારતનું રિયાલિટી ચેક

ભાવનગરમાં સ્વચ્છતા મામલે CM ભૂપેન્દ્ર પટેલની ટકોર બાદ ETV ભારતનું રિયાલિટી ચેક કર્યું હતું.

CM ભૂપેન્દ્ર પટેલની ટકોર બાદ ભાવનગરમાં ETV ભારતનું રિયાલિટી ચેક
CM ભૂપેન્દ્ર પટેલની ટકોર બાદ ભાવનગરમાં ETV ભારતનું રિયાલિટી ચેક (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 26, 2026 at 10:41 PM IST

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ચીરાગ ત્રિવેદી, ભાવનગર: મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ભાવનગરની મુલાકાત દરમિયાન શહેરની સ્વચ્છતાના વખાણ કર્યા હતા. CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે સવાલ પૂછ્યો હતો કે, "રોજ આવી જ સ્વચ્છતા હોય છે કે માત્ર આજે જ છે?" ભાવનગરમાં મુખ્યમંત્રી જે રસ્તા પરથી આવ્યા તે રસ્તાનું ETV ભારતે રિયાલિટી ચેક કર્યું હતું.

મુખ્યમંત્રીએ કર્યા હતા ભાવનગરમાં સ્વચ્છતાના વખાણ

શુક્રવારના રોજ ગુજરાતના મુખ્યપ્રધાન એરપોર્ટથી ભાવનગર સરદારનગર ઓડિટોરિયમ હોલ સુધી પહોંચ્યા હતા. પોતાના ભાષણમાં ભાવનગરની સાફ-સફાઈને લઈને મુખ્યમંત્રીએ હળવાશથી સવાલ પૂછ્યો હતો. ETV ભારતે મુખ્યમંત્રી જે રસ્તા ઉપર ચાલ્યા તે રસ્તાની સાફ-સફાઇની સ્થિતિ જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

CM ભૂપેન્દ્ર પટેલની ટકોર બાદ ભાવનગરમાં ETV ભારતનું રિયાલિટી ચેક (ETV Bharat Gujarat)

મુખ્યમંત્રીએ સ્વચ્છતાને લઇને શું કહ્યું હતું?

"હું ભાવનગરની અંદર એરપોર્ટથી આવ્યો ત્યારે લગભગ મોટાભાગનું ભાવનગર આવી ગયું હશે. અહીંયા આપણા સફાઈ કર્મચારી બેઠા છે અને હજુ તેમને વધુ અભિનંદન આપવાના છે. ખૂબ સારી સ્વચ્છતા ભાવનગરમાં જોવા મળી છે. આ સ્વચ્છતા આજે જ જોવા મળી છે કે? રોજ હોય છે? બોલો તો બધાને ખબર પડે. અચ્છા રોજ હોય છે તો બધા માટે તાળી પાડો." ભૂપેન્દ્ર પટેલ, મુખ્યમંત્રી

ETV ભારતે કર્યું રિયાલિટી ચેક

ભાવનગર એરપોર્ટથી મહિલા કોલેજ સર્કલ સુધી મુખ્યમંત્રી જે રસ્તા પરથી પસાર થયા હતા તે રસ્તાનું ETV ભારત દ્વારા રિયાલિટી ચેક કરવામાં આવ્યું હતું. કેટલાક રસ્તાઓ સાફ જોવા મળ્યા હતા તો કેટલાક રસ્તા પર કચરાના ઢગ જોવા મળતા હતા. ભગવાન જગન્નાથ મંદિર પાસે કંસારા નદીના પૂલ ઉપર કોઇ કચરો ફેંકી ગયું હોય તેવું નજરે પડ્યું હતું. આ સાથે થોડો ઘણો કચરો ક્યાંક જોવા મળતો હતો. રસ્તા ઉપર ફેંકવામાં આવતા કચરાને લઇને સ્થાનિકો સાથે પણ ETV ભારતે વાતચીત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો પરંતુ કોઇએ કેમેરા સામે કઇ બોલવાનો ઇનકાર કર્યો હતો અને મૌખિક જણાવ્યું હતું કે કેટલાક લોકો રસ્તા ઉપર કચરો નાંખી જાય છે અને બીજા દિવસે કચરો સાફ થઇ જાય છે.

ભાવનગરમાં સ્વચ્છતા મામલે CM ભૂપેન્દ્ર પટેલની ટકોર બાદ ETV ભારતનું રિયાલિટી ચેક કર્યું હતું.
ભાવનગરમાં સ્વચ્છતા મામલે CM ભૂપેન્દ્ર પટેલની ટકોર બાદ ETV ભારતનું રિયાલિટી ચેક કર્યું હતું. (ETV Bharat Gujarat)

ભાવનગરમાં કચરા પાછળ મહાનગરપાલિકા કેટલો ખર્ચ કરે છે?

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના સોલિડ વેસ્ટ વિભાગના અધિકારી ફાલ્ગુન શાહે ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, "ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં 700 જેટલા સફાઈ કર્મચારીઓ છે જ્યારે આઉટસોર્સના મળીને કુલ 1130 જેટલા કર્મચારીઓ છે. ઘરે ઘરેથી કચરો ઉપાડવા માટે ટેમ્પલ બેલનો કોન્ટ્રાક્ટ આશરે 20થી 21 કરોડના ખર્ચે આપવામાં આવેલો છે. જો ફરિયાદ જોવામાં આવે તો રોજની કચરાને લઈને પાંચથી સાત જેટલી ફરિયાદો રહેતી હોય છે. જોકે, તેનો બીજા દિવસે નિકાલ કરવામાં આવે છે.

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