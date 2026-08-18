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ભાજપના નવનિયુક્ત રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ વર્ષાબેન દોશીની ઈટીવી ભારત સાથે ખાસ વાતચીત, આવી છે રાજકીય સફર

ભાજપના રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ પદે નિમણૂંક કરવામાં આવતા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના પૂર્વ ધારાસભ્ય વર્ષાબેન દોશીને ખુશીની અને ગૌરવની લાગણી અનુભવી છે અને તેમણે પક્ષનો આભાર માન્યો છે.

ભાજપના નવનિયુક્ત રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ વર્ષાબેન દોશી
ભાજપના નવનિયુક્ત રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ વર્ષાબેન દોશી (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 18, 2026 at 9:13 AM IST

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સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના પૂર્વ ધારાસભ્ય વર્ષાબેન દોશીને ભાજપની કેન્દ્રીય ટીમમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. આ પ્રથમ વખત બન્યું છે, જ્યારે સુરેન્દ્રનગરના કોઈ મહિલા નેતાને કેન્દ્રની ટીમમાં સ્થાન મળ્યું હોય. તેઓ ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નિતિન નબીનની ટીમમાં રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ તરીકે જવાબદારી સંભાળશે. વર્ષાબેન અગાઉ પણ ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપમાં ઉપાધ્યક્ષ તરીકે કાર્યરત રહી ચૂક્યા છે.

​વર્ષાબેન દોશીનો રાજકીય અને સામાજિક અનુભવ ખૂબ જ બહોળો રહ્યો છે. તેઓ સતત બે ટર્મ સુધી નગરપાલિકા કોર્પોરેટર રહી ચૂક્યા છે, અને બે ટર્મ સુધી વઢવાણ વિધાનસભા વિસ્તારના ધારાસભ્ય તરીકે સેવા આપી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તેમણે અનેક સેવાકીય અને વિકાસના કાર્યો કર્યા હતા. તેમણે ‘મન કી બાત’ કાર્યક્રમના ગુજરાત ઇન્ચાર્જ તરીકે તેમજ અમદાવાદ, મહેસાણા અને આણંદ જિલ્લામાં પ્રભારી તરીકે સફળ કામગીરી બજાવી છે. હાલમાં પણ તેઓ ગુજરાત પ્રદેશ પાર્લામેન્ટ્રી બોર્ડમાં સભ્ય તરીકે કાર્યરત છે.

ભાજપના નવનિયુક્ત રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ વર્ષાબેન દોશીની ઈટીવી ભારત સાથે ખાસ વાતચીત (Etv Bharat Gujarat)

​શિક્ષણ ક્ષેત્રે ઉત્કૃષ્ટ પ્રદાન અને પર્યાવરણ પ્રેમી

​રાજકારણની સાથે શિક્ષણ અને સામાજિક ક્ષેત્રે પણ તેમનું યોગદાન અદ્ભુત રહ્યું છે. તેમને વર્ષ 2001માં ગુજરાત સ્ટેટ બેસ્ટ ટીચર એવોર્ડ અને વર્ષ 2003માં નેશનલ બેસ્ટ ટીચર એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ ઉપરાંત, તેઓ પર્યાવરણ પ્રત્યે પણ ખૂબ સંવેદનશીલ છે અને છેલ્લા 20 વર્ષથી સતત સૌથી પહેલી રાખડી વૃક્ષને બાંધીને અનોખી રીતે રક્ષાબંધનની ઉજવણી કરી પર્યાવરણ જતનનો ઉત્તમ સંદેશ આપી રહ્યા છે. ભાજપની કેન્દ્રીય ટીમમાં સ્થાન મળતા સુરેન્દ્રનગર સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાને અનેક લોકો તેમને શુભેચ્છાઓ આપવા ઉમટી પડયા હતા.

વર્ષાબેન દોશીની રાજકીય સફર
વર્ષાબેન દોશીની રાજકીય સફર (Etv Bharat Gujarat)

નાના એવા કાર્યકર થી રાષ્ટ્રીય ભાજપના ઉપાધ્યક્ષ તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે, ગર્વની ક્ષણ. ભાજપમાં નાના નેતાઓની પણ કદર થઈ રહી છે: - વર્ષાબેન દોશી,રાષ્ટ્રીય ભાજપના ઉપાધ્યક્ષ

વર્ષાબેન દોશીના પરિવાર અને સમર્થકોમાં ખુશીનો માહોલ
વર્ષાબેન દોશીના પરિવાર અને સમર્થકોમાં ખુશીનો માહોલ (Etv Bharat Gujarat)

રાષ્ટ્રીય ભાજપના ઉપાધ્યક્ષ બન્યા બાદ વર્ષાબેન દોશીએ ઈટીવી ભારત સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી. આ વાતચીત દરમિયાન તેમણે જણાવ્યું હતું કે, એક શિક્ષક તરીકેની નોકરી કરતા હતા, સુરેન્દ્રનગર નગરપાલિકામાં બે વખત કોર્પોરેટર બન્યા બાદ 2007માં વિધાનસભાની ટિકિટ આપવામાં આવી અને ત્યારબાદ 2012માં પણ વઢવાણ વિધાનસભા ઉપરથી ટિકિટ આપવામાં આવી, તે જીત્યા પણ ખરી અને 2017 સુધી ધારાસભ્ય પદ ભોગવ્યું અને ત્યારબાદ વઢવાણ વિધાનસભામાં ટિકિટ કપાય પરંતુ ભાજપમાં સક્રિયતા પૂર્વક કામ કર્યું અને તેની પક્ષે કદર કરી અને ત્યારબાદ ભાજપના પ્રદેશ ઉપપ્રમુખ તરીકેની પણ જવાબદારી સોંપવામાં આવી.

આ ઉપરાંત અલગ-અલગ જિલ્લાઓના પ્રભારી તરીકેની પણ જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવી. તમામ જવાબદારીઓ ગ્રાઉન્ડ લેવલ ઉપર કામ કરી અને મજબૂત રીતે પક્ષ આગળ વધે તે માટેના પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવ્યા તેની આજે પક્ષે કદર કરી છે, જેના પરિણામે રાષ્ટ્રીય ભાજપના ઉપાધ્યક્ષ તરીકે સ્થાન આપ્યું.

ભાજપના રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ બનવા પર વર્ષાબેન દોશી પર શુભેચ્છા આપવા લોકોનો જમાવડો
ભાજપના રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ બનવા પર વર્ષાબેન દોશી પર શુભેચ્છા આપવા લોકોનો જમાવડો (Etv Bharat Gujarat)

કેન્દ્રીય સ્તરે ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ વધ્યું

મહત્વપૂર્ણ છે કે, ભાજપના રાષ્ટ્રીય સંગઠનમાં ગુજરાતનું કદ વધ્યું છે. 2020 પછી પ્રથમવાર રાજ્યના 4 નેતાઓને કેન્દ્રીય સ્તરે જવાબદારી મળી છે. જેમાં ડૉ. હેમાંગ જોશીને યુવા મોરચાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ, વર્ષાબહેન દોશીને રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ, જગદીશ પટેલ અને પૂર્વ કોંગ્રેસી રોહન ગુપ્તાને રાષ્ટ્રીય મંત્રી બનાવાયા છે. આ નિમણૂકોથી કેન્દ્રીય સ્તરે ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ નોંધપાત્ર રીતે વધ્યું છે.

  1. નીતિન નવીનની નવી ટીમની જાહેરાત, ગુજરાતમાંથી ડો. હેમાંગ જોશી, રોહન ગુપ્તા, વર્ષા દોશીને મળી મોટી જવાબદારી
  2. સુરેન્દ્રનગરના ભરાડા ગામની સોલાર ગર્લ પાયલ મુંજપરા: સોલર ક્ષેત્રની સિદ્ધિથી 15 ઑગસ્ટે લાલ કિલ્લા પર વિશેષ અતિથિ

TAGGED:

VARSHABEN DOSHI
BJP NATIONAL VICE PRESIDENT
WHO IS VARSHABEN DOSHI
વર્ષાબેન દોશી
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