'ગરબા એ માત્ર નૃત્ય નથી, વિજ્ઞાન અને પ્રેમનો અવસર છે', લોકસંગીતકાર હાર્દિક દવે સાથે ETV ભારતની ખાસ વાતચીત
Gen-Z, પ્રહરની ગણતરી અને પિતાનો ખજાનો: હાર્દિક દવેના નવરાત્રીના અનોખા અનુભવો
Published : October 10, 2026 at 10:55 AM IST
મનોજ ખત્રી, અમદાવાદ: નવરાત્રીનો પવિત્ર પર્વ નજીક આવી રહ્યો છે ત્યારે ગુજરાતના જાણીતા લોકગાયક હાર્દિક દવેએ નવરાત્રીની પોતાની ખાસ તૈયારીઓ અને તેના આધ્યાત્મિક તથા સામાજિક મહત્વ વિશે ખાસ વાતચીત કરી છે. વિતેલા દોઢ મહિનાથી તૈયારીઓમાં વ્યસ્ત હાર્દિક દવે માટે નવરાત્રી એ માત્ર એક તહેવાર નથી, પરંતુ આપણા ઋષિમુનિઓ આપણને વારસામાં આપી ગયેલી એક એવી પરંપરા છે જેમાં વિજ્ઞાન, પ્રેમ અને વર્ષો જૂના મિત્રોને મળવાનો અનોખો અવસર છુપાયેલો છે.
ખેલૈયાઓના પગમાં હોય છે કાન
નવરાત્રી દરમિયાન સંગીત અને સ્ટેજ પરની ટ્યુન કેવી રીતે સેટ થાય છે તે અંગે વાત કરતા હાર્દિક દવે જણાવે છે કે, સંગીત એ ખુબ જ વિચારીને કરવાની બાબત છે. રમવા ઉતરેલા ખેલૈયાઓના પગ એવા હોય છે જાણે તે કાનની જેમ સાંભળતા હોય. તેમના પગની લય જોઈને જ સંગીતની ટ્યુન સેટ થતી હોય છે.
અમે નવરાત્રીમાં કોઈ આધુનિક ડ્રમ વગેરેનો ઉપયોગ નથી કરતા, પરંતુ તબલા જેવા ટ્રેડિશનલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ સાથે જ ગરબા રમાડીએ છીએ. પ્રાચીન પરંપરા મુજબ લય સતત એકતારની જેમ જળવાઈ રહે તે બાબતને અનુસરીને અમે આગળ વધીએ છીએ.
Gen-Z કોરા કાગળ જેવા છે, તેમની સાથે કામ કરવું સરળ
યુવા પેઢી એટલે કે Gen-Z સાથેના પોતાના જોડાણ અંગે વાત કરતા તેમણે ઉમેર્યું કે, જ્યારે મેં 'ઇકતારા'ની શરૂઆત કરી ત્યારથી જ 18 થી 30 વર્ષના યુવાનો મારી સાથે જોડાતા ગયા છે. Gen-Z એકદમ કોરા કાગળ જેવા હોય છે, જેના પર નવું લખવું કે શીખવવું ખુબ સરળ છે. જ્યારે 35 વર્ષથી વધુ વયના લોકોના મગજમાં પાછલી ઘણી બાબતો ભરેલી હોય છે, એટલે કે તેઓ લખેલા કાગળ જેવા હોય છે જેના પર નવું લખવું અઘરું બને છે.
કલાક નહીં, પ્રહરની ગણતરી: આખી રાત ગાયનનો રિયાઝ
છેલ્લા 5 થી 6 વર્ષમાં હાર્દિક દવેએ આખી રાત એટલે કે સૂર્યોદય સુધી ગાવાના ઘણા પ્રયોગો કર્યા છે. તેઓ કહે છે કે, હવે મને આખી રાત ગાવાની ટેવ પડી ગઈ છે. હું જ્યારે ગાવા બેસું ત્યારે કલાકની ગણતરી નથી કરતો પરંતુ 'પ્રહર'ની ગણતરી કરું છું.
1 પ્રહર એટલે 3 કલાક, જે આપણી ભારતીય સમય માપવાની પ્રાચીન રીત છે. મારી કેપેસિટી હવે એટલી વધી ગઈ છે કે જ્યારે હું 2 પ્રહર (એટલે કે 6 કલાક) ગાઉં, ત્યારે જ મને લાગે છે કે મેં ધરાઈને ગાયું છે.
પિતા પ્રફુલ દવેની લાઇબ્રેરીમાંથી મળે છે ગરબાનો ખજાનો
પોતાના સંગીત વારસા વિશે વાત કરતા તેમણે ગૌરવપૂર્વક જણાવ્યું કે, મારા પિતા પ્રફુલ દવેએ મને ઘણા નવા લોકગીતો અને માતાજીના નવા લખાયેલા ગરબાઓ શીખવ્યા છે. મારી પાસે પિતાજી તરફથી મળેલો ગરબાઓનો મોટો ખજાનો છે. તેમની લાઇબ્રેરીમાંથી દર વખતે નવરાત્રી પર એક નવું પુસ્તક અને નવો ગરબો ચોક્કસ નિકળે જ છે.
હાર્દિક દવે માટે નવરાત્રીએ માત્ર નવ રાતનો ઉત્સવ નથી પણ પોતાની સંસ્કૃતિ, પરંપરાગત વાજિંત્રો અને યુવા પેઢીને સાથે રાખીને સંગીતના સૂર રેલાવવાનો એક પવિત્ર અવસર છે. જે રીતે તેઓ પ્રાચીન લય અને પરંપરાને જાળવી રાખીને ગરબા ગાય છે, તે જોતાં આ વખતે પણ ખેલૈયાઓને તેમના તાલે ઝૂમવાની એક અનોખી મજા મળશે.
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