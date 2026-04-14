સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના મતદાનમાં આ ભૂલ ન કરો!, જાણો AMC ચૂંટણીના નિયમો
અમદાવાદ મહાનગર પાલિકા એટલે કે AMCમાં બહુસભ્ય પદ્ધતિ લાગુ પડે છે. એટલે કે એક વોર્ડમાંથી એકથી વધુ ઉમેદવારોની પસંદગી થાય છે.
Published : April 14, 2026 at 8:46 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ મહાનગર પાલિકા સહિત સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ નજીક આવતાં મતદારોમાં એક સામાન્ય પ્રશ્ન ઊભો થાય છે અંતે કેટલા મત આપવાના હોય છે અને મતદાન પ્રક્રિયા કેવી રીતે ચાલે છે? ચાલો, તેને સરળ અને વિગતવાર રીતે સમજીએ.
અમદાવાદ મહાનગર પાલિકા એટલે કે AMCમાં બહુસભ્ય પદ્ધતિ લાગુ પડે છે. એટલે કે એક વોર્ડમાંથી એકથી વધુ ઉમેદવારોની પસંદગી થાય છે. સામાન્ય રીતે એક વોર્ડમાં 4 સીટ હોય છે, જેના કારણે મતદારોને વધુમાં વધુ 4 ઉમેદવારોને મત આપવાનો અધિકાર મળે છે.
મતદાન માટે મતદારને પોલિંગ બૂથ પર જઈને પોતાની ઓળખ ચકાસાવવી પડે છે. ત્યારબાદ મતદારને ઈવીએમ મશીન પાસે મોકલવામાં આવે છે, જ્યાં દરેક ઉમેદવાર સામે પાર્ટીનું ચિહ્ન અને બટન હોય છે. મતદાર પોતાની પસંદગી મુજબ એક, બે, ત્રણ કે મહત્તમ ચાર ઉમેદવારોને મત આપી શકે છે.
મહત્વની વાત એ છે કે મતદાર એક જ ઉમેદવારને એકથી વધુ વખત મત આપી શકતો નથી. તેમજ, તે પોતાની પસંદગી મુજબ ઓછા ઉમેદવારોને પણ મત આપી શકે છે એમાં કોઈ બાંધછોડ નથી.
મત આપ્યા બાદ VVPAT મશીનમાં થોડા સેકન્ડ માટે સ્લિપ દેખાય છે, જેમાં મતદારને ખાતરી થાય છે કે તેણે કોને મત આપ્યો છે. આ સમગ્ર પ્રક્રિયા ગોપનીય અને પારદર્શક રીતે થાય છે.
બીજી તરફ, તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયત જેવી સંસ્થાઓમાં સામાન્ય રીતે એક જ સીટ માટે ચૂંટણી યોજાય છે. તેથી ત્યાં મતદારોને માત્ર એક જ ઉમેદવારને મત આપવાનો રહે છે.
અધિક નિવાસી કલેક્ટર બી.આર. સગરએ જણાવ્યું હતું કે મતદારોમાં ઘણી વખત ગેરસમજ રહે છે કે કેટલા મત આપવાના. AMCમાં બહુસભ્ય પદ્ધતિ હોવાથી મતદારોને એકથી વધુ મત આપવાનો અધિકાર છે, જ્યારે અન્ય સ્થાનિક સ્વરાજ્ય સંસ્થાઓમાં સામાન્ય રીતે એક જ મત આપવામાં આવે છે. મતદારોને અપીલ છે કે તેઓ મતદાન પહેલાં નિયમોને સમજી લે અને કોઈપણ ગેરસમજ વિના મતદાન કરે.
ચૂંટણી દરમિયાન પોલિંગ સ્ટાફ, માઇક્રો ઑબ્ઝર્વર અને સિક્યુરિટી ટીમો તૈનાત હોય છે, જેથી મતદાન પ્રક્રિયા નિષ્પક્ષ અને શાંતિપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ થાય. કોઈપણ ગેરરીતિ સામે તરત જ કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે.
ખાસ નોંધનીય વાત એ છે કે મતદારો પોતાનો મત ગોપનીય રાખે અને કોઈપણ દબાણ કે લાલચમાં આવીને મત ન આપે. મતદાનનો અધિકાર લોકશાહીની સૌથી મોટી શક્તિ છે.
આ રીતે, AMC સહિત સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં મતદાન પ્રક્રિયા સરળ છે, પરંતુ તેની સાચી સમજ દરેક મતદાર માટે અત્યંત જરૂરી બની ગઈ છે.
