નર્મદામાં બદલાયા રાજકીય સમીકરણો: ભાજપનું વર્ચસ્વ ઘટ્યું, 'AAP'ની એન્ટ્રીથી મંથન તેજ

નર્મદા જિલ્લામાં રાજપીપળા-તિલકવાડા-નાંદોદ સિવાય આમ આદમી પાર્ટી (AAP)નું રાજ આવ્યું છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 1, 2026 at 12:52 PM IST

રાજપીપળા: નર્મદા જિલ્લામાં રાજપીપળા-તિલકવાડા-નાંદોદ સિવાય આમ આદમી પાર્ટી (AAP)નું રાજ આવ્યું છે. હવે જિલ્લામાં ભાજપનું વર્ચશ્વ કેમ ઘટ્યું અને AAPએ કેમ ગઢ બનાવ્યો તેની જોરશોરથી ચર્ચા ચાલી રહી છે. ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં તમામ જિલ્લા પંચાયતમાં ભાજપનો ભગવો લહેરાયો છે અને ગુજરાતમાં માત્ર એક બેઠક નર્મદામાં આમ આદમી પાર્ટીનો વિજય થયો છે. નર્મદામાં સમીકરણો બદલાતા ભાજપમાં મંથન તેજ કરવામાં આવ્યું છે અને હારના કારણો શોધવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

નર્મદાના પરિણામોએ રાજકીય તસવીર બદલી

નર્મદા જિલ્લામાં યોજાયેલી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામોએ આ વખતની રાજકીય તસવીર સ્પષ્ટ રીતે બદલી નાખી છે. જિલ્લાની રાજનીતિમાં ભાજપનો પરંપરાગત દબદબો રહ્યો હોવા છતાં આ ચૂંટણીમાં જનતાએ મોટો સંદેશ આપ્યો છે. પરિણામ એવું સામે આવ્યું છે કે રાજપીપળા નગરપાલિકા, તિલકવાડા તાલુકા પંચાયત અને નાંદોદ તાલુકા પંચાયત સિવાય સમગ્ર નર્મદા જિલ્લામાં આમ આદમી પાર્ટી નો કબ્જો સ્થાપિત થયો છે. આ પરિણામ માત્ર જીત-હારનું ગણિત નથી, પરંતુ તે જિલ્લાની જનમાનસિકતા, બદલાતા રાજકીય વલણ અને પક્ષોની આંતરિક સ્થિતિનું પ્રતિબિંબ છે. ભાજપ માટે “રાહત” માત્ર ત્રણ વિસ્તારોમાં છે, ભાજપ માટે સૌથી મોટી રાહત એ રહી કે રાજપીપળા નગરપાલિકામાં ભાજપે એકતરફી જીત મેળવી છે. તે જ રીતે તિલકવાડા અને નાંદોદ તાલુકા પંચાયતમાં પણ ભાજપે પોતાની સ્થિતિ જાળવી રાખી છે.

નર્મદામાં આમ આદમી પાર્ટીનો દબદબો

આ ત્રણ વિસ્તારો સિવાય, ડેડીયાપાડા, ચીકદા, સાગબારા અને ગરુડેશ્વર જેવા તાલુકાઓમાં AAPનો દબદબો એવી રીતે જોવા મળ્યો કે ભાજપને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. સાંસદ મનસુખ વસાવા આ કારમાં પરાજયને કેટલાક ભાજપનો અપપ્રચાર કર્યો એમ ગણાવે છે અને સંગઠને ખુબ મહેનત કરી હોવા છતાં હારનું મંથન કરીશું એમ જણાવે છે.

આ સ્પષ્ટ કરે છે કે ભાજપનું પ્રભાવક્ષેત્ર હવે આ વિસ્તારમાં “સીમિત” થતું જઈ રહ્યું છે. આમ આદમી પાર્ટી માટે આ ચૂંટણી એક ઐતિહાસિક સફળતા ગણાય. ખાસ કરીને એ વાત નોંધપાત્ર છે કે AAPના ગઢ ગણાતા વિસ્તારોમાં જ નહીં પરંતુ અનેક ગામડાઓમાં પણ લોકોએ આપને ખુલ્લું સમર્થન આપ્યું છે. આમ આદમી પાર્ટીએ નર્મદા જિલ્લામાં એવું સાબિત કર્યું કે હવે તે માત્ર પ્રચારની પાર્ટી નહીં, પરંતુ ચૂંટણી જીતી શકે તેવી વિકલ્પ રાજકીય શક્તિ બની ગઈ છે.

નર્મદા જિલ્લો આદિવાસી બહુમતી ધરાવતો જિલ્લો છે. અહીં લોકોની અપેક્ષા હંમેશા વિકાસ, રોજગારી, રસ્તા, આરોગ્ય, શિક્ષણ અને પાણી જેવી મૂળભૂત સુવિધાઓ પર આધારિત રહી છે. જિલ્લામાં આપને મળેલી સફળતા બતાવે છે કે લોકો હવે પરંપરાગત રાજકારણથી થાકી ગયા છે,ત્યારે ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા આ જીતને જનતાની જીત અને લોકોનો વિશ્વાસ ગણાવે છે. સાથે એમને જણાવ્યું કે જે મને વારંવાર ખોટી રીતે જેલ ભેગો કર્યો એ જનતાએ જોયું અને ખોટા લોકોને જાકારો આપ્યો.

ભાજપની સંગઠન સ્તરે મહેનત છતા પરિણામ અપેક્ષિત ના આવ્યું

આ પરિણામ ભાજપ માટે સ્પષ્ટ સંકેત આપે છે કદાચ ટિકિટ વિતરણ, આંતરિક અસંતોષ, સ્થાનિક નેતાઓની નારાજગી અને કાર્યકર્તાઓ વચ્ચેનું અંતર પક્ષને ભારે પડ્યું હોય પરંતુ રાજપીપળા, તિલકવાડા અને નાંદોદમાં ભાજપ મજબૂત રહ્યું છે. બાકીના તાલુકાઓમાં જે રીતે પરાજય થયો છે તે ભાજપ માટે ગંભીર ચિંતાનો વિષય છે. નર્મદા જિલ્લાના ભાજપ પ્રમુખે જીતેલા ઉમેદવારોને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા જ્યારે હારની જવાાબદારી સ્વીકારી હતી.

