અમદાવાદમાં રોગચાળાનો કહેર: એક જ મહિનામાં ડેન્ગ્યુના 513, ટાઇફોઇડના 194 કેસો નોંધાયા
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના હેલ્થ વિભાગના આંકડા અનુસાર, ઓક્ટોબર મહિનામાં ડેન્ગ્યુના 513, સાદા મેલેરિયાના 63 અને ઝેરી મેલેરિયાના 15 કેસ નોંધાયા છે.
Published : November 2, 2026 at 5:56 PM IST
અમદાવાદ: સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં બદલાતી ઋતુ અને ડબલ સીઝનને કારણે લોકો વિવિધ બીમારીઓનો ભોગ બની રહ્યા છે. શહેરમાં વાયરલ ઇન્ફેક્શન, તાવ અને મચ્છરજન્ય રોગોના કેસ સામે આવી રહ્યા છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના હેલ્થ વિભાગના આંકડા અનુસાર, ઓક્ટોબર મહિનામાં ડેન્ગ્યુના 513, સાદા મેલેરિયાના 63 અને ઝેરી મેલેરિયાના 15 કેસ નોંધાયા છે. જોકે, હાલમાં મચ્છરજન્ય રોગોના કેસમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો હોવાનું હેલ્થ વિભાગે જણાવ્યું છે.
AMCના હેલ્થ વિભાગના અધિકારી ડો. ભાવિન સોલંકીના જણાવ્યા અનુસાર, ઓક્ટોબર મહિનામાં શહેરમાં ઝાડા-ઊલટીના 167 અને ટાઇફોઇડના 194 કેસ નોંધાયા છે. આ ઉપરાંત કમળાના 42 અને ચિકનગુનિયાના બે કેસ પણ સામે આવ્યા છે. બદલાતી ઋતુને કારણે વાયરલ બીમારીઓના કેસ પણ નોંધાઈ રહ્યા છે. વાયરલના દરરોજ અંદાજે 700 કેસ નોંધાતા હોવાનો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે.
7,500 પાણીના સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા
શહેરમાં પાણીજન્ય રોગચાળાને નિયંત્રણમાં રાખવા AMCના હેલ્થ વિભાગ દ્વારા પાણીના સેમ્પલ લેવાની અને લોહીના ટેસ્ટ કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. ઓક્ટોબર મહિનામાં આશરે 7,500 પાણીના સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા હતા, જેમાંથી 20 સ્થળોના પાણીના સેમ્પલ અનફિટ જાહેર થયા છે. પાણીની ગુણવત્તા જાળવવા માટે વિભાગ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
મચ્છરજન્ય રોગોમાં ઘટાડો
ડો. ભાવિન સોલંકીના જણાવ્યા અનુસાર, હાલમાં મચ્છરજન્ય રોગોના કેસમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. વાયરલ કેસમાં પણ ઘટાડો નોંધાયો છે. તેમ છતાં, નાગરિકોએ સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે. ઘરની આસપાસ પાણીનો ભરાવો થવા ન દેવો, પીવાનું શુદ્ધ પાણી વાપરવું અને તાવ સહિતનાં લક્ષણો જણાય તો સમયસર સારવાર લેવી જરૂરી છે.
અમદાવાદમાં રોગચાળાના કેટલા કેસ નોંધાયા
- સાદા મલેરિયા - 63
- ઝરી મલેરિયા - 15
- ડેન્ગ્યુ - 513
- ચિકનગુનિયા - 2
- ઝાડા ઉલટી - 167
- કમળો - 42
- ટાઇફોઇડ - 194
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