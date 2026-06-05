ETV Bharat / state

નડિયાદનો પર્યાવરણ પ્રેમી જે દરરોજ એક કલાક પ્લાસ્ટિક સામે જંગ લડી 70% વપરાશ ઘટાડવામાં રહ્યો સફળ

દસ વર્ષના સતત અભિયાનનું મળ્યું પરિણામ, હવે 70% ગ્રાહકો ઘરેથી કાપડની થેલી લાવે છે. વોટ્સએપ પર ખાડાનો ફોટો મોકલતા કૌશિકભાઈ મફત છોડ રોપી જાય છે.

દસ વર્ષના સતત અભિયાનનું મળ્યું પરિણામ
દસ વર્ષના સતત અભિયાનનું મળ્યું પરિણામ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 5, 2026 at 3:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ખેડા : ક્યારેક એક નાનકડો પ્રયાસ પણ મોટું પરિણામ લાવી શકે છે. આ વાતને સાચી સાબિત કરી બતાવી છે ખેડા જિલ્લાના નડિયાદમાં રહેતા પર્યાવરણ પ્રેમી કૌશિકભાઈ ગોરે. છેલ્લા દસ વર્ષથી તેઓ સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક વિરુદ્ધ સતત અભિયાન ચલાવી રહ્યા છે. દરરોજ સરેરાશ એક કલાક તેઓ શાક માર્કેટ અને જાહેર સ્થળોએ લોકોને પ્લાસ્ટિકની થેલીઓનો ઉપયોગ ન કરવા સમજાવે છે અને તેમને કાપડની થેલી ભેટ આપે છે.

કૌશિકભાઈનું કહેવું છે કે, “હું છેલ્લા લગભગ ત્રીસ વર્ષથી પર્યાવરણ સંબંધિત કામ કરું છું. પરંતુ છેલ્લા દસ વર્ષથી નડિયાદમાં સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકનો વપરાશ ઘટાડવા માટે ખાસ ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે. દરરોજ હું લોકોને સમજાવું છું અને શાક માર્કેટમાં રોજ ત્રણ-ચાર કાપડની થેલીઓ વહેંચું છું.”

વોટ્સએપ પર ખાડાનો ફોટો મોકલતા કૌશિકભાઈ મફત છોડ રોપી જાય છે (Etv Bharat Gujarat)

આ ઉપરાંત, તેઓ વૃક્ષારોપણની એક અનોખી સેવા પણ આપે છે. જો કોઈ વ્યક્તિ પોતાના ઘરે છોડ રોપવા માટે ખાડો કરી, તેનો ફોટો અને લોકેશન વોટ્સએપ પર મોકલે, તો કૌશિકભાઈ પોતાના ખર્ચે ત્યાં આવીને વિનામૂલ્યે છોડ રોપી જાય છે. માત્ર ખાડો તૈયાર રાખવાની શરત છે.

તેમના સતત પ્રયત્નોના પરિણામો હવે દેખાવા લાગ્યા છે. શાકભાજીના વેપારી પ્રવિણભાઈએ જણાવ્યું, “કૌશિકભાઈ છેલ્લા છ-સાત વર્ષથી બધાને કાપડની થેલી વાપરવાની સમજાવે છે. અમારે ત્યાં પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ ધીમે ધીમે ઘટ્યો છે. હવે લગભગ 70 ટકા લોકો ઘરેથી પોતાની થેલી લઈને આવે છે. બાકીના કેટલાક લોકો થેલી ભરાઈ જાય તો ઝભલાનો ઉપયોગ કરે છે.” આ આંકડો દર્શાવે છે કે સ્થાનિક સ્તરે થયેલો એક નાનકડો પ્રયાસ કેટલી મોટી અસર ઊભી કરી શકે છે.

હવે 70% ગ્રાહકો ઘરેથી કાપડની થેલી લાવે છે
હવે 70% ગ્રાહકો ઘરેથી કાપડની થેલી લાવે છે (Etv Bharat Gujarat)

નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે વ્યક્તિગત પ્રયાસો જ સામુહિક પરિવર્તન લાવે છે. કૌશિકભાઈની આ નિઃસ્વાર્થ કામગીરીને કારણે નડિયાદ શહેર પ્લાસ્ટિક મુક્તિ તરફ એક મજબૂત પગલું ભરી રહ્યું છે. આવા ઉમદા કાર્યથી પ્રેરાઈને અન્ય લોકો પણ પર્યાવરણ સંરક્ષણ માટે આગળ આવે તેવી વ્યાપક અપેક્ષા છે.
આ પણ વાંચો...

  1. મહેસાણા: લાખવડ પ્રાથમિક શાળાએ સાબિત કરી બતાવ્યું 100% પ્લાસ્ટિક મુક્ત મોડલ, બાળકો સ્ટીલના ડબ્બામાં લાવે છે નાસ્તો
  2. દારૂની ખાલી બોટલ આપવા પર મળશે 20 રૂપિયા, આ રાજ્યની સરકારે શરૂ કરી નવી પહેલ

TAGGED:

KAUSHIK GOR CAMPAIGN
KHEDA NEWS
SINGLE USE PLASTIC CAMPAIGN
NADIAD FREE TREES
PLASTIC FREE NADIAD

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.