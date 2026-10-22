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ગુજરાતની સરકારી શાળાઓમાં બહારની વ્યક્તિના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ, હવે આચાર્યની મંજૂરી લેવી પડશે

રાજ્ય સરકારના પરિપત્ર મુજબ, કોઈપણ બાહ્ય વ્યક્તિએ શાળા પરિસરમાં પ્રવેશવા માટે આચાર્ય/સંસ્થાના વડાની પૂર્વ લેખિત મંજૂરી લેવાની રહેશે.

તાપીની સરકારી શાળાની ફાઈલ તસવીર
તાપીની સરકારી શાળાની ફાઈલ તસવીર (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 22, 2026 at 10:44 AM IST

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ગાંધીનગર: રાજ્ય સરકાર દ્વારા ગુજરાતની સરકારી શાળાઓને લઈને એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. જે મુજબ બાળકોની સુરક્ષા, ગરિમા અને ગોપનીયતાનું કારણ આપીને સરકારી શાળામાં બહારની વ્યક્તિના મંજૂરી વગરના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે. આ માટે વ્યક્તિએ શાળાના આચાર્યની અગાઉથી મંજૂરી લેવાની રહેશે. આ ઉપરાંત પણ મુલાકાતી માટે અન્ય ઘણા નિયમો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. ખાસ છે કે, થોડા સમય પહેલા દેશભરમાં CJP દ્વારા સરકારી શાળાની સ્થિતિ બતાવવા અંગે આંદોલન શરૂ કરાયું હતું. જેમાં CJPના કાર્યકરો પોતાના ગામ અને નગરમાં સરકારી શાળાની મુલાકાત લઈને ત્યાં સુવિધાના અભાવની ફોટો અને વીડિયોગ્રાફી કરીને તેને લોકો સમક્ષ લાવતા હતા. ગુજરાતમાં AAPના કાર્યકરો દ્વારા પણ આ પ્રકારે સરકારી શાળાની સ્થિતિ અંગે તપાસ કરવામાં આવી હતી. સરકારના આ પરિપત્ર સામે યુવરાજસિંહ જાડેજાએ સવાલો કર્યા છે.

રાજ્ય સરકારના પરિપત્ર મુજબ, કોઈપણ બાહ્ય વ્યક્તિએ શાળા પરિસરમાં પ્રવેશવા માટે આચાર્ય/સંસ્થાના વડાની પૂર્વ લેખિત મંજૂરી લેવાની રહેશે. માત્ર તે સરકારી અધિકારીઓને અપવાદ રહેશે. જેઓને તેમની સત્તાવાર ફરજો નિભાવવા માટે નિયમસર અધિકૃત કરવામાં આવ્યા હોય. દરેક મુલાકાતીએ શાળા પરિસરમાં પ્રવેશ કરતાં પહેલાં મુલાકાતી રજિસ્ટરમાં પોતાની વિગતો નોંધાવવાની રહેશે. કોઈપણ બાહ્ય વ્યક્તિએ વર્ગખંડ, પ્રયોગશાળા, પુસ્તકાલય, છાત્રાલય, રમતનું મેદાન, શૌચાલય અથવા વિદ્યાર્થીઓની કોઈપણ પ્રવૃત્તિ ચાલતી હોય તેવા વિસ્તારમાં આચાર્ય, શાળાના શિક્ષક અથવા અધિકૃત શાળા અધિકારીની સાથે આચાર્ય/સંસ્થાના વડાની પૂર્વ લેખિત મંજૂરીથી જ પ્રવેશ કરવાનો રહેશે.

પરિપત્રમાં આગળ કહેવાયું છે કે, આચાર્યની પૂર્વ લેખિત મંજૂરી વિના વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો અથવા શાળાની પ્રવૃત્તિઓનું ફોટોગ્રાફી, વીડિયોગ્રાફી. ઇન્ટરવ્યુ, ઓડિયો રેકોર્ડિંગ અથવા લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ કરવામાં આવશે નહીં. આવી પ્રવૃત્તિ માત્ર કાયદેસર હેતુસર જ મંજૂર કરી શકાશે. શાળા સત્તાધિકારીઓએ એ સુનિશ્ચિત કરવું કે વિદ્યાર્થીઓના ફોટા, વીડિયો અથવા વ્યક્તિગત માહિતીનો એવો સંગ્રહ, પ્રકાશન અથવા પ્રસાર ન થાય. જેના કારણે તેમની ગોપનીયતા, ગૌરવ અથવા સુરક્ષાને અસર થાય. જો કોઈ વ્યક્તિ પરવાનગી વિના શાળામાં પ્રવેશ કરે, શાળા પરિસર છોડવાનો ઇનકાર કરે, અનધિકૃત ફોટોગ્રાફી/વીડિયોગ્રાફી કરવાનો પ્રયાસ કરે અથવા શાળાની કામગીરીમાં અવરોધ ઊભો કરે, તો આચાર્યએ તાત્કાલિક સ્થાનિક પોલીસ તથા જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી/જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી/શાસનાધિકારી/તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણધિકારીને જાણ કરવી અને લાગુ પડતા કાયદા હેઠળ જરૂરી કાર્યવાહી કરવી.

ઉપરાંત, આચાર્ય એવા કોઈપણ મુલાકાતીને શાળા પરિસરમાં પ્રવેશ આપવાનો ઇનકાર કરી શકે છે, જેના કારણે શાળાની સુરક્ષા, ગોપનીયતા, શિસ્ત અથવા શૈક્ષણિક વાતાવરણ પર અસર થવાની સંભાવના હોય. આચાર્યની પૂર્વ લેખિત મંજૂરી વિના કોઈપણ મુલાકાતી વ્યક્તિગત બાળક/બાળકીની માહિતી એકત્રિત કરી શકશે નહીં કે તેની ઓળખ અથવા તસવીરનું પ્રકાશન કરી શકશે નહીં. જો તે પ્રવૃત્તિ બાળકના શ્રેષ્ઠ હિતમાં ન હોય અને તેનાથી તેની સુરક્ષા, ગૌરવ અથવા ગોપનીયતાને અસર થતી હોય.

તમામ નિરીક્ષણ અધિકારીઓએ ઉપરોક્ત સૂચનાઓનું કડકાઈથી પાલન થાય તે સુનિશ્ચિત કરવાનું રહેશે. આચાર્યશ્રી/સંસ્થાના વડા જરૂરિયાત મુજબ કોઈ બાહ્ય વ્યક્તિને શાળા પરિસર છોડવાનો આદેશ આપી શકે છે. જરૂરી જણાય ત્યારે સ્થાનિક પોલીસની મદદ મેળવી શકે છે તથા કેસના તથ્યો અને પરિસ્થિતિ અનુસાર ભારતીય ન્યાય સંહિતા, 2023, બાળકોને જાતીય ગુનાઓથી રક્ષણ અધિનિયમ, 2012 (POCSO), કિશોર ન્યાય (બાળકોની સંભાળ અને સંરક્ષણ) અધિનિયમ, 2015, માહિતી પ્રૌદ્યોગિકી અધિનિયમ, 2000 તથા અન્ય પ્રવર્તમાન કાયદાઓ હેઠળ કાર્યવાહી શરૂ કરી શકાશે.

ત્યારે સરકારના આ પરિપત્ર પર વિદ્યાર્થી નેતા યુવરાજસિંહ જાડેજાએ સરકારના નિર્ણય સામે આક્ષેપ કર્યા છે. તેમણે X પર પોસ્ટ કરીને લખ્યું કે, "પ્રચાર માટે બાળકોના ફોટા સોશિયલ મીડિયા પર ખડકી દેતા નેતાઓને આજે અચાનક બાળ અધિકાર અને કલમ-૨૧ યાદ આવી ગઈ! શાળાઓની બદહાલી સુધારી ન શકાય એટલે મોબાઈલના કેમેરા સુધારવા નીકળ્યા છે! પ્રવેશોત્સવ વખતે બાળકો ‘વોટબેંકનું મોડેલ’ અને જનતા સવાલ પૂછે ત્યારે ‘ગોપનીયતા’? વાહ રે બેવડા ધોરણો!"

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GOVERNMENT SCHOOL RULES
GUJARAT GOVERNMENT SCHOOL
સરકારી શાળામાં પ્રવેશના નિયમો
શિક્ષણ વિભાગ
OUTSIDER ENTRY BAN IN SCHOOL

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