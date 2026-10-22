ગુજરાતની સરકારી શાળાઓમાં બહારની વ્યક્તિના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ, હવે આચાર્યની મંજૂરી લેવી પડશે
રાજ્ય સરકારના પરિપત્ર મુજબ, કોઈપણ બાહ્ય વ્યક્તિએ શાળા પરિસરમાં પ્રવેશવા માટે આચાર્ય/સંસ્થાના વડાની પૂર્વ લેખિત મંજૂરી લેવાની રહેશે.
Published : October 22, 2026 at 10:44 AM IST
ગાંધીનગર: રાજ્ય સરકાર દ્વારા ગુજરાતની સરકારી શાળાઓને લઈને એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. જે મુજબ બાળકોની સુરક્ષા, ગરિમા અને ગોપનીયતાનું કારણ આપીને સરકારી શાળામાં બહારની વ્યક્તિના મંજૂરી વગરના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે. આ માટે વ્યક્તિએ શાળાના આચાર્યની અગાઉથી મંજૂરી લેવાની રહેશે. આ ઉપરાંત પણ મુલાકાતી માટે અન્ય ઘણા નિયમો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. ખાસ છે કે, થોડા સમય પહેલા દેશભરમાં CJP દ્વારા સરકારી શાળાની સ્થિતિ બતાવવા અંગે આંદોલન શરૂ કરાયું હતું. જેમાં CJPના કાર્યકરો પોતાના ગામ અને નગરમાં સરકારી શાળાની મુલાકાત લઈને ત્યાં સુવિધાના અભાવની ફોટો અને વીડિયોગ્રાફી કરીને તેને લોકો સમક્ષ લાવતા હતા. ગુજરાતમાં AAPના કાર્યકરો દ્વારા પણ આ પ્રકારે સરકારી શાળાની સ્થિતિ અંગે તપાસ કરવામાં આવી હતી. સરકારના આ પરિપત્ર સામે યુવરાજસિંહ જાડેજાએ સવાલો કર્યા છે.
રાજ્ય સરકારના પરિપત્ર મુજબ, કોઈપણ બાહ્ય વ્યક્તિએ શાળા પરિસરમાં પ્રવેશવા માટે આચાર્ય/સંસ્થાના વડાની પૂર્વ લેખિત મંજૂરી લેવાની રહેશે. માત્ર તે સરકારી અધિકારીઓને અપવાદ રહેશે. જેઓને તેમની સત્તાવાર ફરજો નિભાવવા માટે નિયમસર અધિકૃત કરવામાં આવ્યા હોય. દરેક મુલાકાતીએ શાળા પરિસરમાં પ્રવેશ કરતાં પહેલાં મુલાકાતી રજિસ્ટરમાં પોતાની વિગતો નોંધાવવાની રહેશે. કોઈપણ બાહ્ય વ્યક્તિએ વર્ગખંડ, પ્રયોગશાળા, પુસ્તકાલય, છાત્રાલય, રમતનું મેદાન, શૌચાલય અથવા વિદ્યાર્થીઓની કોઈપણ પ્રવૃત્તિ ચાલતી હોય તેવા વિસ્તારમાં આચાર્ય, શાળાના શિક્ષક અથવા અધિકૃત શાળા અધિકારીની સાથે આચાર્ય/સંસ્થાના વડાની પૂર્વ લેખિત મંજૂરીથી જ પ્રવેશ કરવાનો રહેશે.
#કળયુગના_રાવણ 🤔"પ્રચાર માટે બાળકોના ફોટા સોશિયલ મીડિયા પર ખડકી દેતા નેતાઓને આજે અચાનક બાળ અધિકાર અને કલમ-૨૧ યાદ આવી ગઈ!"👺 🤔"શાળાઓની બદહાલી સુધારી ન શકાય એટલે મોબાઈલના કેમેરા સુધારવા નીકળ્યા છે!" 🤔"પ્રવેશોત્સવ વખતે બાળકો ‘વોટબેંકનું મોડેલ’ અને જનતા સવાલ પૂછે ત્યારે ‘ગોપનીયતા’? વાહ રે બેવડા ધોરણો!" 🤔"કળશ યાત્રાના તાયફાઓમાં વિદ્યાર્થીઓને ભાજપ પક્ષનો ખેસ પહેરાવી રોડ પર ફેરવો ત્યારે કોઈ કાયદો નહીં, પણ વાલી / પત્રકાર કે જાગૃત શાળાની હાલત જોવા જાય ત્યારે POCSO અને પોલીસની ધમકી? વાહ રે બેવડા ધોરણો!" 🤔"નેતાઓ પોતાના પ્રચાર માટે કેમેરાના કાફલા લઈને વર્ગખંડમાં ઘૂસી જાય ત્યારે કોઈ પરવાનગી નહીં, પણ ગરીબ વાલી પોતાના બાળકનું ભવિષ્ય જોવા જાય તો પોલીસ કેસની ધમકી?" 🤔"તાયફાઓમાં કરોડોના ખર્ચા અને ફોટો સેશન સરકારી, પણ જ્યારે શાળાના તૂટેલા છાપરાં કેમેરામાં કેદ થાય ત્યારે નિયમો સરકારી!" 🤔"આ પરિપત્ર બાળકોની સુરક્ષા માટે નથી, વહીવટી તંત્રના ભ્રષ્ટાચાર અને પાપ છુપાવવાનું કાયદાકીય પડદો છે."👹 🤔"જ્યાં ગંદા શૌચાલય, ટપકતી છતો અને મધ્યાહ્ન ભોજનમાં સડેલું અનાજ પીરસાતું હોય, ત્યાં કેમેરા તો ખૂંચવાના જ ને સાહેબ!" 🤔"શિક્ષકોની ઘટ પૂરી નથી કરવી, શાળાના ઓરડા નથી બનાવવા, બસ શિક્ષણની દુર્દશા બતાવતો અરીસો ફોડી નાખવો છે!" 🤔"સરકારી શાળા એ પ્રજાના પરસેવાની કમાણીના ટેક્સથી ચાલે છે, કોઈ નેતા કે સાહેબની ખાનગી જાગીર નથી!" 🤔"અરીસો ધૂંધળો કરવાથી ચહેરાના ડાઘ નથી ભૂંસાતા; નાગરિકોના કેમેરા બંધ કરવાથી શાળાઓના કૌભાંડો નહીં છુપાય." 🤔"બંધારણની કલમ ૧૯(૧)(a) એ સામાન્ય નાગરિકને બોલવાની અને સત્ય જોવાની આઝાદી આપી છે, કોઈ પરિપત્ર તેને બંધક ન બનાવી શકે." 🤔"RTI ના કાયદાથી જે સંસ્થાઓનું નિરીક્ષણ થઈ શકે, તેને આચાર્યની લેખિત મંજૂરીના તાળા મારી લોકશાહીની હત્યા ન કરી શકાય." 🤔"બાળકોના જાતીય શોષણ સામે બનેલા POCSO જેવા પવિત્ર કાયદાનો ઉપયોગ ભ્રષ્ટાચાર છુપાવવા માટે? આનાથી મોટો કાયદાનો દુરુપયોગ શું હોઈ શકે?"👺 🤔"શાળાની છતનો પોપડો પડતો બતાવનાર પત્રકાર કે નાગરિક પર પોલીસ કેસ? શું સત્ય ઉજાગર કરવું હવે ગુનો બની ગયું છે?"👹 🤔"ગુનેગારો સામે કલમો લગાવવામાં હાથ ધ્રૂજે છે અને જાગૃત નાગરિકો સામે કાયદાની કલમોના સરઘસ કાઢો છો!" 🤔"ખેતર કે મજૂરી છોડીને બાળકની સ્થિતિ જોવા આવતો ગરીબ બાપ શું હવે શાળાના દરવાજે અરજીઓ લઈને લાઈનમાં ઊભો રહેશે?" 🤔"RTE કાયદાએ વાલીઓની બનેલી SMC ને સ્કૂલ મોનિટરિંગનો અધિકાર આપ્યો છે, આ પરિપત્ર વાલીઓને પોતાના જ બાળકના શિક્ષણથી બેદખલ કરે છે."📝 🤔"વાલીઓને શાળાના પરિસરમાંથી બહાર કાઢીને કયા મોંઢે 'બેટી પઢાવો, બેટી બચાવો' અને 'શિક્ષણ સુધાર'ના ભાષણો ઠોકો છો?" 👹"જો પરિસરમાં બધું બરાબર જ ચાલતું હોય તો કેમેરાથી આટલો ડર કેમ? પારદર્શિતાથી એ જ ડરે જેના વહીવટમાં કાળા કામ છુપાયેલા હોય!" 👹"લંકાપતિ રાવણે તો સીતાહરણ માટે સાધુનો વેશ લીધો હતો, પણ આજના કળિયુગી રાવણોએ પોતાના પાપ અને ભ્રષ્ટાચાર છુપાવવા 'બાળ સુરક્ષા'નો મહોરો પહેરીને શિક્ષણનું જ હરણ કરી લીધું છે!" 👹"બાળકોને રાજકીય ખેસ પહેરાવી કાર્યકર્તાની જેમ રસ્તા પર ફેરવવાના, અને જનતા અરીસો બતાવે તો કાયદાની તલવારો વીંઝવાની - આ જ છે આજના શાસકનો રાવણ-રાજ!" 👹"સાચો રાવણ એ નથી જે પૂતળામાં બળે છે, સાચો રાવણ એ સિસ્ટમ છે જે સરસ્વતીના મંદિરમાં બાળકોનું ભવિષ્ય હોમીને પોતાના પાપ છુપાવવા સરકારી તાળાં મારે છે!" _ 📌પોતાના પાપ છુપાવવા લોકશાહીનો અવાજ દબાવવાનો પ્રયાસ:👇🏻 આજના ડિજિટલ યુગમાં સામાન્ય નાગરિક જાગૃત થયો છે અને મોબાઈલ કેમેરા દ્વારા સરકારી શાળાઓની બદહાલ સ્થિતિ સરકાર સામે લાવી રહ્યો છે. શાળામાં પીવાના પાણીની અસુવિધા, ગંદા શૌચાલયો, છતમાંથી ટપકતું પાણી, શિક્ષકોની ઘટ અને મધ્યાહ્ન ભોજનમાં અપાતો હલકી ગુણવત્તાવાળો ખોરાક સોશિયલ મીડિયા પર ખુલ્લો પડી રહ્યો છે. વહીવટી તંત્ર પોતાની લાપરવાહી, અણઆવડત અને કૌભાંડો છુપાવવા માટે આવા તાનાશાહી પરિપત્રો બહાર પાડીને જાગૃત નાગરિકોના મોં સીવવા માંગે છે. 📌ભારતીય બંધારણ નાગરિકોને અભિવ્યક્તિ અને માહિતી મેળવવાની સ્વતંત્રતા આપે છે. સરકારી શાળા એ કોઈ ગુપ્ત સૈન્ય મથક નથી કે જ્યાં સામાન્ય નાગરિક કે પત્રકાર માટે પ્રવેશબંધી હોય. શાળા એ પ્રજાના ટેક્સના પૈસાથી ચાલતી જાહેર મિલકત છે. ત્યાંની સ્થિતિ જાણવી અને તેને ઉજાગર કરવી એ નાગરિકનો મૂળભૂત અધિકાર છે. 📌સર્વોચ્ચ અદાલતના ચુકાદાઓનો દુરુપયોગ:પરિપત્રમાં 'પુટ્ટસ્વામી ચુકાદા' હેઠળ ગોપનીયતાના અધિકારનો હવાલો આપવામાં આવ્યો છે. પરંતુ સુપ્રીમ કોર્ટે સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે જાહેર હિત (Public Interest) અને પારદર્શિતા સામે ગોપનીયતાનો અતિરેક કરી શકાય નહીં. વહીવટી નિષ્ફળતા છુપાવવા માટે ગોપનીયતાના અધિકારને ઢાલ બનાવવો એ કાયદાકીય રીતે અન્યાયી અને ગેરબંધારણીય છે. @Bhupendrapbjp @CMOGuj— Yuvrajsinh Jadeja (@YAJadeja) October 21, 2026
પરિપત્રમાં આગળ કહેવાયું છે કે, આચાર્યની પૂર્વ લેખિત મંજૂરી વિના વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો અથવા શાળાની પ્રવૃત્તિઓનું ફોટોગ્રાફી, વીડિયોગ્રાફી. ઇન્ટરવ્યુ, ઓડિયો રેકોર્ડિંગ અથવા લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ કરવામાં આવશે નહીં. આવી પ્રવૃત્તિ માત્ર કાયદેસર હેતુસર જ મંજૂર કરી શકાશે. શાળા સત્તાધિકારીઓએ એ સુનિશ્ચિત કરવું કે વિદ્યાર્થીઓના ફોટા, વીડિયો અથવા વ્યક્તિગત માહિતીનો એવો સંગ્રહ, પ્રકાશન અથવા પ્રસાર ન થાય. જેના કારણે તેમની ગોપનીયતા, ગૌરવ અથવા સુરક્ષાને અસર થાય. જો કોઈ વ્યક્તિ પરવાનગી વિના શાળામાં પ્રવેશ કરે, શાળા પરિસર છોડવાનો ઇનકાર કરે, અનધિકૃત ફોટોગ્રાફી/વીડિયોગ્રાફી કરવાનો પ્રયાસ કરે અથવા શાળાની કામગીરીમાં અવરોધ ઊભો કરે, તો આચાર્યએ તાત્કાલિક સ્થાનિક પોલીસ તથા જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી/જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી/શાસનાધિકારી/તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણધિકારીને જાણ કરવી અને લાગુ પડતા કાયદા હેઠળ જરૂરી કાર્યવાહી કરવી.
ઉપરાંત, આચાર્ય એવા કોઈપણ મુલાકાતીને શાળા પરિસરમાં પ્રવેશ આપવાનો ઇનકાર કરી શકે છે, જેના કારણે શાળાની સુરક્ષા, ગોપનીયતા, શિસ્ત અથવા શૈક્ષણિક વાતાવરણ પર અસર થવાની સંભાવના હોય. આચાર્યની પૂર્વ લેખિત મંજૂરી વિના કોઈપણ મુલાકાતી વ્યક્તિગત બાળક/બાળકીની માહિતી એકત્રિત કરી શકશે નહીં કે તેની ઓળખ અથવા તસવીરનું પ્રકાશન કરી શકશે નહીં. જો તે પ્રવૃત્તિ બાળકના શ્રેષ્ઠ હિતમાં ન હોય અને તેનાથી તેની સુરક્ષા, ગૌરવ અથવા ગોપનીયતાને અસર થતી હોય.
તમામ નિરીક્ષણ અધિકારીઓએ ઉપરોક્ત સૂચનાઓનું કડકાઈથી પાલન થાય તે સુનિશ્ચિત કરવાનું રહેશે. આચાર્યશ્રી/સંસ્થાના વડા જરૂરિયાત મુજબ કોઈ બાહ્ય વ્યક્તિને શાળા પરિસર છોડવાનો આદેશ આપી શકે છે. જરૂરી જણાય ત્યારે સ્થાનિક પોલીસની મદદ મેળવી શકે છે તથા કેસના તથ્યો અને પરિસ્થિતિ અનુસાર ભારતીય ન્યાય સંહિતા, 2023, બાળકોને જાતીય ગુનાઓથી રક્ષણ અધિનિયમ, 2012 (POCSO), કિશોર ન્યાય (બાળકોની સંભાળ અને સંરક્ષણ) અધિનિયમ, 2015, માહિતી પ્રૌદ્યોગિકી અધિનિયમ, 2000 તથા અન્ય પ્રવર્તમાન કાયદાઓ હેઠળ કાર્યવાહી શરૂ કરી શકાશે.
ત્યારે સરકારના આ પરિપત્ર પર વિદ્યાર્થી નેતા યુવરાજસિંહ જાડેજાએ સરકારના નિર્ણય સામે આક્ષેપ કર્યા છે. તેમણે X પર પોસ્ટ કરીને લખ્યું કે, "પ્રચાર માટે બાળકોના ફોટા સોશિયલ મીડિયા પર ખડકી દેતા નેતાઓને આજે અચાનક બાળ અધિકાર અને કલમ-૨૧ યાદ આવી ગઈ! શાળાઓની બદહાલી સુધારી ન શકાય એટલે મોબાઈલના કેમેરા સુધારવા નીકળ્યા છે! પ્રવેશોત્સવ વખતે બાળકો ‘વોટબેંકનું મોડેલ’ અને જનતા સવાલ પૂછે ત્યારે ‘ગોપનીયતા’? વાહ રે બેવડા ધોરણો!"
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