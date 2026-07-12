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ગિરનારમાં સિંહના હુમલાનો ભોગ બનેલા બાળકની અંતિમયાત્રા યોજાઈ, આખું ગામ હિબકે ચડ્યું

ગિરનાર પર્વત પર સિંહના હુમલાનો ભોગ બનેલા ખેડાના મહેમદાવાદના મોદજ ગામમાં 11 વર્ષના માસૂમ બાળકની અંતિમ યાત્રા યોજાઇ હતી.

ગિરનારમાં સિંહના હુમલાનો ભોગ બનેલા બાળકની અંતિમયાત્રા યોજાઈ
ગિરનારમાં સિંહના હુમલાનો ભોગ બનેલા બાળકની અંતિમયાત્રા યોજાઈ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 12, 2026 at 2:48 PM IST

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ખેડા: ગિરનાર પર્વત પર સિંહના હુમલાનો ભોગ બનેલા ખેડાના મહેમદાવાદના મોદજ ગામમાં 11 વર્ષના માસૂમ બાળકની અંતિમ યાત્રા યોજાઇ હતી. બાળકની અંતિમ યાત્રામાં સ્થાનિક ધારાસભ્ય સહિત મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનો જોડાતા સમગ્ર પંથકમાં ભારે શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.

બાળકની અંતિમ યાત્રા યોજાઇ

ખેડાના મહેમદાવાદ તાલુકાના મોદજ ગામમાં 11 વર્ષના મયુરસિંહની અંતિમ યાત્રામાં આખું ગામ જોડાયું હતું. સ્થાનિક ધારાસભ્ય સહિત મોટી સંખ્યામાં લોકોએ અંતિમ યાત્રામાં ભાગ લીધો હતો. આ દરમિયાન આખું ગામ હિબકે ચડ્યું હતું.

ગિરનારમાં સિંહના હુમલાનો ભોગ બનેલા બાળકની અંતિમયાત્રા યોજાઈ (ETV Bharat Gujarat)

બાળક પર હુમલો કરી સિંહ જંગલમાં ખેંચી ગયો હતો

મહેમદાવાદ તાલુકાના મોદજ ગામેથી પરિવાર ગિરનાર યાત્રાએ ગયો હતો. માતાપિતા અને કાકા કાકી સહિત પરિવારજનો સાથે પાંચમા ધોરણમાં ભણતો મયુરસિંહ પણ ગયો હતો. ગિરનારના પગથીયા ચઢવાનું શરૂ જ કર્યુ હતું ત્યાં સિંહે અચાનક હુમલો કરી દીધો હતો. મયુરસિંહને ખેંચી સિંહ જંગલમાં લઈ ગયો હતો. વનવિભાગ દ્વારા શોધખોળ કરતા મયુરસિંહના શરીરના અવશેષો મળી આવ્યા હતા. કરૂણ ઘટનાને પગલે પરિવારને ભારે આઘાત લાગ્યો હતો.

બાળકની અંતિમ વિધિમાં આખું ગામ હિબકે ચડ્યું
બાળકની અંતિમ વિધિમાં આખું ગામ હિબકે ચડ્યું (ETV Bharat Gujarat)

સહાય માટે પૂરતો પ્રયત્ન કરીશુ : ધારાસભ્ય

મહેમદાવાદના ધારાસભ્ય અર્જુનસિંહ ચૌહાણે બાળકને શ્રદ્ધાંજલિ આપતા જણાવ્યું હતું કે, પરિવાર માટે આ દુ:ખદ ઘટના કલ્પના બહારની ઘટના છે. પૂરો વિસ્તાર સમાજ આ શોકમાં સહભાગી થવા આવ્યો છે. ભગવાન એના આત્માને શાંતિ આપે એવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ. સરકારમાં ગઈકાલે પણ અમે રજૂઆત કરેલી. ઘટના બની ત્યારથી જ વન વિભાગ,અહીંના કલેક્ટર અને ખેડા જીલ્લાનું આખું તંત્ર મારા સંપર્કમાં છે. સરકારમાંથી જે સહાય થાય એનો અમે પૂરો પ્રયત્ન કરીશુ. સદગત આત્મા માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ.

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