જામનગરમાં કોલેરાએ માથું ઉચકતા આખો વિસ્તાર કોલેરાગ્રસ્ત જાહેર કરાયો, 5 હજારથી વધુ ઘરોમાં સર્વે કરાયો

સ્થાનિકોએ ગટરનું ગંદુ પાણી આવતું હોવાની પણ ફરિયાદ કરી હતી. ત્યારે મનપાની 20થી વધુ ટીમો સમગ્ર વિસ્તારમાં હાલ કામે લાગી છે.

જામનગરમાં કોલેરાના કેસ વધ્યા
જામનગરમાં કોલેરાના કેસ વધ્યા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 10, 2026 at 8:59 PM IST

જામનગર: જામનગરમાં કોલેરાનો રોગચાળો વકરતા આરોગ્ય વિભાગની ટીમ દોડતી થઈ છે. એક જ વિસ્તારની સોસાયટીમાંથી કોલેરાના 15 જેટલા કેસ સામે આવ્યા બાદ સમગ્ર વિસ્તારને કોલેરાગ્રસ્ત જાહેર કરી દેવામાં આવ્યો છે. તો આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા પણ ઘરે ઘરે જઈને સર્વે અને દવાઓ વિતરણનું કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે.

જામનગરના ધરારનગર-1માં સોમવારે કોલેરાના 3 પોઝિટિવ કેસ આવ્યા હતા. આ બાદ આજે વધુ 12 દર્દીઓનો કોલેરા રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે. જેને પગલે સમગ્ર વિસ્તારને કોલેરાગ્રસ્ત જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. તંત્ર દ્વારા પાંચ હજારથી વધુ રહેણાંક મકાનોમાં દવાઓનું વિતરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે, સાથે જ લોકો તકેદારી રાખે, પાણી ઉકાળીને જ પીવે તેવી અપીલ કરવામાં આવી છે. ખાસ છે કે, ગત આઠ તારીખના રોજ કેટલાક ઝાડા-ઉલટીના કેસો આવ્યા સામે હતા. સ્થાનિકોએ આ પહેલા ગટરનું ગંદુ પાણી આવતું હોવાની પણ ફરિયાદ કરી હતી. ત્યારે મનપાની 20થી વધુ ટીમો સમગ્ર વિસ્તારમાં હાલ કામે લાગી છે અને ડોર ટુ ડોર સર્વે કરી રહી છે.

સમગ્ર મામલે જામનગર મનપાના ઈન્ચાર્જ આરોગ્ય અધિકારી ડો. હરેશ ગોરીએ જણાવ્યું કે, જામનગર શહેરમાં રવિવારથી ઝાડા-ઉલટીના કેસની માહિતી અમને મળી હતી. તે અનુસાર આખા સિટીમાંથી 45 જેટલા દર્દીઓને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. તેમાં ધરારનગર-1 વિસ્તારમાંથી 31 દર્દીઓ દાખલ કરવામાં આવ્યા છે અને એમાંથી 15 દર્દીઓનો કોલેરા રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે. બધા દર્દીઓની હાલત સ્થિર છે કોઈ ગંભીર નથી.

તેમણે આગળ કહ્યું, અમારી હેલ્થ વિભાગ, વોટર વર્ક્સ વિભાગ, ભૂગર્ભ ગટર વિભાગ અને સોલિડ વેસ્ટ વિભાગ, ચારેય વિભાગોએ રવિવારથી જ ત્યાં સ્થળ પર કામગીરી શરૂ કરી દીધી હતી. આરોગ્ય વિભાગે 5177 જેટલા ઘરોના સર્વેલન્સની કામગીરી કરવામાં આવી છે. તેમાંથી 727 જેટલા ORSનું વિતરણ કરાયું છે અને 59,000 જેટલી ક્લોરીનની ગોળીનું વિતરણ કરાયું છે.

સંપાદકની પસંદ

