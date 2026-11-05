અમદાવાદની સુરક્ષામાં વધારો: 3 નવા પોલીસ સ્ટેશનનું લોકાર્પણ; હવે 52 પોલીસ સ્ટેશન
મોટેરા, વસ્ત્રાલ અને હંસપુરામાં નવા પોલીસ સ્ટેશન શરૂ થતાં શહેરમાં પોલીસ સ્ટેશનોની સંખ્યા 49થી વધીને 52 થઈ
Published : November 5, 2026 at 3:57 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરની સુરક્ષા વ્યવસ્થાને વધુ મજબૂત બનાવવા દિવાળીના પર્વે ત્રણ નવા પોલીસ સ્ટેશનની ભેટ મળી છે. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીના હસ્તે મોટેરા, વસ્ત્રાલ અને હંસપુરા ખાતે નવનિર્મિત પોલીસ સ્ટેશનનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ ત્રણેય પોલીસ સ્ટેશન કાર્યરત થતાં અમદાવાદ શહેરમાં પોલીસ સ્ટેશનોની સંખ્યા 49થી વધીને 52 થઈ છે. નવા પોલીસ સ્ટેશન શરૂ થવાથી સ્થાનિક નાગરિકોને ફરિયાદ નોંધાવવા કે પોલીસ સંબંધિત કામગીરી માટે દૂર સુધી જવું નહીં પડે અને તેમના સમય તથા શ્રમની બચત થશે.
નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમની સુરક્ષામાં મોટેરા પોલીસ સ્ટેશનની મહત્ત્વની ભૂમિકા
લોકાર્પણ કાર્યક્રમમાં હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે, વિશ્વના સૌથી મોટા નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમની આસપાસ સુરક્ષા વ્યવસ્થા વધુ સઘન બનાવવા અને મોટા કાર્યક્રમો દરમિયાન કાયદો-વ્યવસ્થા જાળવવા મોટેરા પોલીસ સ્ટેશન મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવશે. આ ઉપરાંત તેમણે તાજેતરમાં અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા કરોડો રૂપિયાના એમ.ડી. અને હેરોઇન ડ્રગ્સ સાથે આંતરરાજ્ય ડ્રગ્સ નેટવર્કનો પર્દાફાશ કરવા બદલ પોલીસ ટીમની કામગીરીને બિરદાવી હતી.
અસામાજિક તત્ત્વોમાં કાયદાનો ડર, ગરીબ નાગરિકોને સન્માન મળે
પોલીસકર્મીઓને સંબોધતા હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે, અસામાજિક તત્ત્વો અને ગુનેગારોમાં કાયદાનો કડક ડર હોવો જોઈએ, પરંતુ જ્યારે કોઈ સામાન્ય કે ગરીબ નાગરિક ફરિયાદ લઈને પોલીસ સ્ટેશન આવે ત્યારે તેની સાથે સન્માનજનક વ્યવહાર થવો જોઈએ. પોલીસ સ્ટેશનમાં આવતા દરેક અરજદારની વાત સાંભળીને તેને ત્વરિત ન્યાય મળે તેવો સંવેદનશીલ અભિગમ પોલીસકર્મીઓએ રાખવો જરૂરી છે.
નાના વેપારીઓની દિવાળી બગડે નહીં, પોલીસને સહયોગી બનવા અપીલ
દિવાળીના તહેવારને ધ્યાનમાં રાખીને નાયબ મુખ્યમંત્રીએ પોલીસને ખાસ અપીલ કરી હતી કે નાના પાથરણાવાળા, લારી-ગલ્લા ધારકો અને વેપારીઓ મોડી રાત સુધી શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં વેપાર કરી શકે તે માટે પોલીસે સહયોગી અને મિત્રભાવ રાખવો જોઈએ. સાથે જ નાગરિકોને પણ અપીલ કરી હતી કે નાના વેપારીઓ પાસેથી ખરીદી કરતી વખતે વધુ પડતો ભાવતાલ કરવાને બદલે તેમની રોજીરોટીમાં મદદરૂપ બની તેમની દિવાળી પણ રોશન કરે.
18 કલાકની ફરજ બાદ પરિવાર સાથે પણ દિવાળી ઉજવજો
પોલીસ જવાનોની ફરજનિષ્ઠાને બિરદાવતાં હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે, પોલીસકર્મીઓ 18-18 કલાક સુધી લોકસુરક્ષા માટે ફરજ બજાવે છે. નવરાત્રિ દરમિયાન લાખો ખેલૈયાઓને સુરક્ષિત વાતાવરણ પૂરું પાડવા તેમજ ઔદ્યોગિક અને વ્યાપારી વિસ્તારોમાં શાંતિ જાળવવા બદલ તેમણે સમગ્ર પોલીસ બેડાનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમણે પોલીસકર્મીઓને ફરજ પૂર્ણ થયા બાદ કાર્યસ્થળે કામનો ભાર મૂકીને પરિવાર સાથે એક પ્રેમાળ પુત્ર, પતિ કે પિતા તરીકે દિવાળીનો તહેવાર ઉમંગભેર ઉજવવા પણ જણાવ્યું હતું.
લોકાર્પણ કાર્યક્રમમાં અનેક મહાનુભાવો ઉપસ્થિત
આ લોકાર્પણ સમારોહમાં શહેરી વિકાસ રાજ્યમંત્રી દર્શનાબેન વાઘેલા, અમદાવાદના મેયર હિતેશ બારોટ, રાજ્યના પોલીસ વડા જી.એસ. મલિક, સાંસદ હસમુખ પટેલ, ધારાસભ્યો અલ્પેશ ઠાકોર, પાયલ કુકરાણી અને કંચન રાદડિયા, અમદાવાદ પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોત સહિતના લોકપ્રતિનિધિઓ, વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓ, પોલીસ જવાનો અને નગરજનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
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