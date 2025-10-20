ETV Bharat / state

અમરેલી જિલ્લામાં ઊર્જામંત્રી કૌશિક વેકરીયાનું ભવ્ય સ્વાગત, ભાજપના જૂથવાદ પર પૂર્ણવિરામ

આ સ્વાગત સમારોહમાં ભાજપના દિગ્ગજ નેતા દિલીપ સંઘાણી, રાજકોટના સાંસદ પરષોત્તમ રૂપાલા અને ડૉ. ભરત કાનાબારે હાજરી આપી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 20, 2025 at 6:51 PM IST

અમરેલી: અમરેલી જિલ્લાનું ગૌરવ એવા ઊર્જામંત્રી કૌશિક વેકરીયાનું લાઠી ખાતે ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. બાદમાં અમરેલીના ઈશ્વરીયા ખાતે જૂના જોગીઓએ તેમનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું હતું. આ સ્વાગત સમારોહમાં ભાજપના દિગ્ગજ નેતા દિલીપ સંઘાણી, રાજકોટના સાંસદ પરષોત્તમ રૂપાલા અને ડૉ. ભરત કાનાબારે હાજરી આપી હતી. ઊર્જામંત્રી કૌશિક વેકરીયાએ રૂપાલા અને સંઘાણીને પગે લાગીને આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા.

અમરેલી જિલ્લામાં ભાજપની અંદર ચાલતા જૂથવાદને લઈને આ પ્રસંગે જૂના અને નવા નેતાઓ વચ્ચે સુખદ સમાધાનના સંકેત સ્પષ્ટ જોવા મળ્યા હતા. સરદાર સર્કલ ખાતે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની પ્રતિમાને પુષ્પહાર અર્પણ કરીને અમરેલી જિલ્લા ભાજપ કાર્યાલય ખાતે કૌશિક વેકરીયાના અભિવાદન સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સમારોહમાં ઈફકોના ચેરમેન દિલીપ સંઘાણી અને રાજકોટના સાંસદ પરષોત્તમ રૂપાલા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

દિલીપ સંઘાણીએ જણાવ્યું હતું કે, કૌશિક વેકરીયાને ઊર્જા અને કાયદા-સંસદીય બાબતોની મહત્વની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે, જે અમરેલી જિલ્લાનું ગૌરવ છે. તેમણે જાહેર મંચ પરથી કૌશિકને કાયદાના ક્ષેત્રે માર્ગદર્શન પણ આપ્યું હતું. અમરેલીના સાંસદ ભરત સુતરીયાએ હળવા-મૂડમાં ભાષણ કરતાં જણાવ્યું કે, “વૃક્ષ જ્યારે ફળ આપે છે ત્યારે નીચું નમે છે.” તેમણે કૌશિક વેકરીયાની પ્રશંસા કરી અને ભાજપના દિગ્ગજોની સાથે કાર્યકરોના ઘડતરનો શ્રેય આપ્યો.

પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી અને રાજકોટના સાંસદ પરષોત્તમ રૂપાલાએ કૌશિક વેકરીયાના પિતા કાંતિભાઈ વેકરીયાને યાદ કરતાં કહ્યું કે, “કાંતિભાઈ મારા કાર્યકર હતા અને મારી પદયાત્રામાં મારા સારથી બનીને પગે ફરફોળા પડે ત્યાં સુધી સાથે રહ્યા હતા. તેમની મહેનતનું ફળ આજે કૌશિક ચાખી રહ્યો છે.”

કૌશિક વેકરીયાએ જાહેર મંચ પરથી કાર્યકરોનો હૃદયપૂર્વક આભાર માન્યો અને કહ્યું, “નાના કાર્યકર એવા મને ખભે બેસાડીને અહીં સુધી પહોંચાડનારા કાર્યકરોને હું નતમસ્તક વંદન કરું છું. રૂપાલા સાહેબનો વારસો મને મળ્યો છે અને તમારા બધાના આશીર્વાદની અપેક્ષા રાખું છું. પ્રદેશ અને રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વએ સોંપેલી જવાબદારીને હું નિષ્ઠાપૂર્વક નિભાવીશ.”

આ પ્રસંગે અમરેલી જિલ્લામાં ભાજપના જૂથવાદની અટકળો પર પૂર્ણવિરામ મૂકાયું હતું, કારણ કે જૂના અને નવા નેતાઓ એક મંચ પર એકસાથે જોવા મળ્યા હતા. જોકે, અમરેલીના પૂર્વ સાંસદ નારણ કાછડીયાની ગેરહાજરી નોંધપાત્ર રહી હતી.

