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43 લાખથી વધુ માઈભક્તોએ કર્યુ 42 કરોડથી વધુનું દાન, મા અંબાના દરબારમાં સંપન્ન થયો ભાદરવી પૂનમના મહામેળો

ભાદરવી પૂનમનો મહામેળો વિધિવત સંપન્ન થયો છે. મહામેળાના સાત દિવસમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 43 લાખ 5 હજાર 391 ભક્તોએ માં અંબાના દર્શન કર્યા છે.

મા અંબાના દરબારમાં સંપન્ન થયો ભાદરવી પૂનમના મહામેળો
મા અંબાના દરબારમાં સંપન્ન થયો ભાદરવી પૂનમના મહામેળો (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 27, 2026 at 7:21 AM IST

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અંબાજી, બનાસકાંઠાઃ શક્તિપીઠ અંબાજીમાં ભાદરવી પૂનમના મહામેળાની વિધિવત પૂર્ણાહૂતિ થઈ હતી તેની સાથે અંતિમ દિવસે શ્રદ્ધા અને ભક્તિનો અદભુત સંગમ જોવા મળ્યો હતો. માં અંબાના દર્શન માટે દેશના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી મોટી સંખ્યામાં માઈભક્તો અંબાજી ધામ ખાતે ઉમટી પડ્યા હતાં, અને આમ સમગ્ર યાત્રાધામ ભક્તોના ઘોડાપૂરથી છલકાઈ ઉઠ્યું હતું. ચારેય તરફ ‘જય અંબે’, ‘બોલ માડી અંબે’ના જયઘોષથી અંબાજી ધામ ગુંજી ઉઠ્યું હતું.

ભાદરવી પૂનમના પાવન અવસરે અંબાજી તરફ આવતા તમામ માર્ગો પર પદયાત્રીઓ અને વિવિધ સંઘોનો અવિરત પ્રવાહ જોવા મળ્યો હતો. માઈભક્તો ધજા, ચુંદડી અને માતાજીની ભક્તિ સાથે પગપાળા અંબાજી તરફ આગળ વધતા જોવા મળ્યા હતા. લાંબી પદયાત્રાનો થાક પણ ભક્તોના ઉત્સાહ અને માં અંબાના દર્શનની આતુરતા સામે જાણે ઓસરી ગયો હોય તેવો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.

મા અંબાના દરબારમાં સંપન્ન થયો ભાદરવી પૂનમના મહામેળો (Etv Bharat Gujarat)

મહામેળાની મુખ્ય હાઈલાઈટ્સ

  • ભાદરવી પૂનમ મહામેળાની પૂર્ણાહૂતિ
  • અંતિમ દિવસે 4 લાખ 81 હજાર 922 માઈભક્તોએ માં અંબાના દર્શન કર્યા
  • સાત દિવસમાં કુલ 43 લાખ 5 હજાર 391 ભક્તોએ માં અંબાના દર્શન કર્યા
  • અંતિમ દિવસે ભંડારામાં 33 લાખ 34 હજાર 104 રૂપિયાની આવક થઈ
  • મહામેળા દરમિયાન અત્યાર સુધીમાં કુલ 2 કરોડ 16 લાખ 44 હજાર 619 રૂપિયાની રોકડ આવક થઈ
  • છેલ્લા દિવસે 3 લાખ 40 હજાર 680 પ્રસાદીના પેકેટ વિતરણ થયા
  • મેળા દરમિયાન કુલ 32 લાખ 31 હજાર 263 પ્રસાદીના પેકેટનું વિતરણ થયું
મા અંબાના ધામમાં છલકાયો આસ્થાનો મહાસાગર
મા અંબાના ધામમાં છલકાયો આસ્થાનો મહાસાગર (Etv Bharat Gujarat)

છલકાયો આસ્થાનો મહાસાગર

ભાદરવી પૂનમ મહામેળાનો ગઈકાલે શનિવારે અંતિમ દિવસ હતો, ત્યારે 4 લાખ 81 હજાર 922 માઈભક્તોએ માં અંબાના દર્શન કર્યા હતા. મહામેળાના સાત દિવસમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 43 લાખ 5 હજાર 391 ભક્તોએ માં અંબાના દર્શન કર્યા હતા. અંતિમ દિવસે ભંડારામાં 33 લાખ 34 હજાર 104 રૂપિયાની આવક થઈ હતી. જ્યારે મહામેળા દરમિયાન અત્યાર સુધીમાં કુલ 2 કરોડ 16 લાખ 44 હજાર 619 રૂપિયાની રોકડ આવક થઈ છે. પૂનમના છેલ્લા દિવસે 3 લાખ 40 હજાર 680 પ્રસાદીના પેકેટ વિતરણ થયા હતા જોકે અત્યારસુધી મેળા દરમિયાન કુલ 32 લાખ 31 હજાર 263 પ્રસાદીના પેકેટનું વિતરણ થયું છે. એટલે કે ભાદરવી પૂનમ મહામેળાના અંતિમ દિવસે પણ જય અંબે ના નાદ સાથે અંબાજી ધામ ભક્તિમય બન્યું હતુ.

ભાદરવી પૂનમ નિમિત્તે 43 લાખથી વધુ માઈભક્તોએ કર્યા મા અંબાના દર્શન
ભાદરવી પૂનમ નિમિત્તે 43 લાખથી વધુ માઈભક્તોએ કર્યા મા અંબાના દર્શન (Etv Bharat Gujarat)

મા અંબાના ધામમાં માનવ કિડયારૂં

ભાદરવી પૂનમ નિમિત્તે અંબાજી ધામમાં શનિવારની વહેલી સવારથી જ ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. અબાલવૃદ્ધ સહિત સૌ કોઈ માં અંબાના દર્શન માટે આતુર બન્યા હતા. મંદિર પરિસર તરફ આગળ વધતા માઈભક્તોના ચહેરા પર ભક્તિભાવ અને હૃદયમાં માં અંબાના દર્શનની શ્રદ્ધા સ્પષ્ટપણે જોવા મળી હતી. અનેક સંઘો દ્વારા ભજન-કીર્તન અને જયઘોષ સાથે ભક્તિભાવ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો.

43 લાખથી વધુ માઈભક્તોએ કર્યા દર્શન
43 લાખથી વધુ માઈભક્તોએ કર્યા દર્શન (Etv Bharat Gujarat)

ભક્તિનો મહાકુંભ સર્જાયો

ભાદરવી પૂનમના આ પાવન દિવસે અંબાજી ધામ જાણે આસ્થા અને ભક્તિનો મહાકુંભ બની ગયું હતું. અરવલ્લીની ગિરિમાળાઓના રમણીય સાનિધ્યમાં વસેલું અંબાજી ધામ લાખો માઈભક્તોના આગમનથી ભક્તિમય બની ઉઠ્યું હતું. અંબાજીના માર્ગો, ચોક-ચોરાહાઓ અને આસપાસનો સમગ્ર વિસ્તાર માઈભક્તોની અવરજવરથી ધમધમી રહ્યો હતો.

માં અંબાના દર્શન કરીને ભક્તોના હૃદયમાં અનેરો આનંદ અને સંતોષ જોવા મળ્યો હતો. વર્ષોથી ચાલતી આવતી આસ્થાની પરંપરાને જાળવી રાખતાં વિવિધ સ્થળોથી આવેલા માઈભક્તોએ ભાદરવી પૂનમના પાવન દિવસે માં અંબાના ચરણોમાં શીશ ઝુકાવી ધન્યતા અનુભવી હતી.

જય અંબેના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યું અંબાજી

ભાદરવી પૂનમના પાવન પર્વે અંબાજીમાં ઉમટેલું ભક્તોનું ઘોડાપૂર માત્ર ધાર્મિક આસ્થાનું પ્રતિક જ નહીં, પરંતુ ગુજરાત સહિત દેશભરમાં માં અંબા પ્રત્યેની અતૂટ શ્રદ્ધા અને ભક્તિની જીવંત અનુભૂતિ કરાવતું દૃશ્ય બની રહ્યું હતું. સમગ્ર અંબાજી ધામમાં ‘જય અંબે’ના નાદ સાથે ભક્તિ, શ્રદ્ધા, આનંદ અને ઉલ્લાસનો અનોખો સંગમ જોવા મળ્યો હતો.

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