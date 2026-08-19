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માનસી સર્કલથી વસ્ત્રાપુર તળાવ તરફના માર્ગ પર દબાણ કરનાર એકમો સીલ, 1.55 લાખનો વહીવટી ચાર્જ વસૂલાયો

ACMએ ફૂટપાથ-માર્જિનમાં દબાણ કરનારા 13 ખાણી-પીણીના એકમો સામે મોટી કાર્યવાહી કરી

ACMએ ફૂટપાથ-માર્જિનમાં દબાણ કરનારા 13 ખાણી-પીણીના એકમો સામે મોટી કાર્યવાહી કરી
ACMએ ફૂટપાથ-માર્જિનમાં દબાણ કરનારા 13 ખાણી-પીણીના એકમો સામે મોટી કાર્યવાહી કરી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 19, 2026 at 6:00 PM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ઉત્તર-પશ્ચિમ ઝોનના એસ્ટેટ વિભાગ દ્વારા જાહેર માર્ગો, ફૂટપાથ અને માર્જિનના ભાગમાં કરવામાં આવતા દબાણ સામે સઘન કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ કાર્યવાહી અંતર્ગત માનસી સર્કલથી વસ્ત્રાપુર તળાવ તરફ જતા માર્ગ પર ફૂટપાથ તથા માર્જિનના ભાગમાં ટેબલ-ખુરશી મૂકી દબાણ કરનારા ખાણી-પીણીના એકમો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.

એસ્ટેટ વિભાગ દ્વારા માહિતી આપવામાં આવી છે કે એસ્ટેટ વિભાગની ટીમ દ્વારા હાથ ધરાયેલી કાર્યવાહીમાં આવા કુલ 13 ખાણી-પીણીના એકમોને સીલ કરવામાં આવ્યા હતા. આ ઉપરાંત દબાણના મામલે કુલ 8 એકમો પાસેથી વહીવટી ચાર્જ પેટે રૂ.1,55,000નો દંડ પણ વસૂલવામાં આવ્યો છે.

AMC દ્વારા શહેરમાં જાહેર ઉપયોગ માટેના ફૂટપાથ અને અન્ય જાહેર જગ્યાઓ પર દબાણ થતું અટકાવવા માટે સમયાંતરે કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. ખાસ કરીને ખાણી-પીણીના એકમો દ્વારા ગ્રાહકો માટે ટેબલ-ખુરશી ગોઠવી ફૂટપાથ કે માર્જિનની જગ્યા ઉપયોગમાં લેવાથી રાહદારીઓ માટે અવરજવરમાં અડચણ ઊભી થતી હોય છે. માનસી સર્કલથી વસ્ત્રાપુર તળાવ તરફના વિસ્તારમાં હાથ ધરાયેલી આ કાર્યવાહી દરમિયાન આવા દબાણ સામે કડક વલણ અપનાવી 13 એકમોને સીલ કરવામાં આવ્યા છે.

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