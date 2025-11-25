ETV Bharat / state

જૂનાગઢના યુવાનો માટે રોજગારીનો અવસર, આવતીકાલે યોજાશે ભરતી મેળો

જૂનાગઢમાં ભરતી મેળો યોજાશે, જેમાં અકક્ષા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને રિલાયન્સ ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીમાં વિવિધ પદો પર ભરતી કરવાનું આયોજન કરાયું છે.

જૂનાગઢ રોજગાર કચેરી ખાતે ભરતી મેળો
જૂનાગઢ રોજગાર કચેરી ખાતે ભરતી મેળો (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 25, 2025 at 9:42 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

જૂનાગઢ : આવતીકાલ બુધવારે જૂનાગઢ જિલ્લા રોજગાર કચેરી ખાતે રોજગાર ભરતી મેળો યોજવા જઈ રહ્યો છે. જેમાં અકક્ષા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને રિલાયન્સ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની દ્વારા બેરોજગારો માટે વિવિધ પદો પર ભરતી કરવાનો આયોજન કરાયું છે. જેમાં સ્નાતક અથવા તો તેનાથી વધારે શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા બેરોજગાર યુવાનોને સવારે 10:30 કલાકે જિલ્લા રોજગાર કચેરી ખાતે ઉપસ્થિત રહેવા નિવેદન કરવામાં આવ્યું છે.

જૂનાગઢ જિલ્લા રોજગાર કચેરી ખાતે ભરતી મેળો

જૂનાગઢ જિલ્લા રોજગાર કચેરી ખાતે ખાનગી કંપની દ્વારા ભરતી મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આવતીકાલ 26 નવેમ્બર, બુધવારની સવારે 10:30 કલાકે સરદારબાગ સ્થિત જિલ્લા રોજગાર કચેરી ખાતે બેરોજગાર યુવાન અને યુવતીઓ, જેની શૈક્ષણિક લાયકાત સ્નાતક અથવા તો તેનાથી ઉપર છે, તેવા તમામ બેરોજગારોએ સ્વખર્ચે ઉપસ્થિત રહેવા ભરતી મેળામાં હાજર રહેનાર ખાનગી કંપની અને જિલ્લા રોજગાર વિનિમય કચેરી દ્વારા નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે.

આ જગ્યાઓ માટે ભરતી પડી : આવતીકાલે જિલ્લા રોજગાર વિનિમય કચેરી ખાતે આયોજિત રોજગાર મેળામાં અકક્ષ ઈન્ફોવે પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને રિલાયન્સ નિપ્પોન લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની દ્વારા ભરતી મેળો આયોજિત થનાર છે. જેમાં રાજકોટ સ્થિત અકક્ષ ઇન્ફો વે અને રિલાયન્સ નિપ્પોન ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીમાં ટેકનિકલ સપોર્ટ એજ્યુકેટીવ ફાઈનાન્સિયલ એડવાઈઝર અથવા તો મેનેજરની સમકક્ષ જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પાડી છે.

રોજગાર મેળા માટે આ રીતે કરો અરજી

રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ તેમની લાયકાત અને પ્રમાણપત્રો સાથે સ્વયમ હાજર રહેવા, તેમજ ઉમેદવાર ઈચ્છે તો તેની અરજી પત્રક અનુબંધનમ પોર્ટલ http://anubandham.gujarat.gov.in ના માધ્યમથી પણ અરજી કરીને આવતીકાલના રોજગાર મેળામાં બેરોજગારો ભાગ લઈ શકે છે. ખાનગી ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીમાં ટેકનિકલ સપોર્ટ એજ્યુકેટીવ ફાઈનાન્સ એડવાઈઝર અને મેનેજર અથવા તો તેની સમકક્ષ પદો માટે ભરતી કરવાનો આયોજન કંપનીઓ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે.

આ પણ વાંચો...

TAGGED:

JUNAGADH ROJGAR BHARTI MELO
JUNAGADH DISTRICT EMPLOYMENT OFFICE
જૂનાગઢ ભરતી મેળો
જૂનાગઢ જિલ્લા રોજગાર કચેરી
BHARTI MELO

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.