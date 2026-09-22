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શેઠે પગારના બાકી નીકળતા 10 હજાર ન આપ્યા તો દુકાન સહિત આખું માર્કેટ સળગાવી દીધું! 24 કરોડનું નુકસાન

150નું પેટ્રોલ ખરીદી સ્કૂલ બેગમાં સંતાડ્યું, માત્ર ત્રણ મિનિટમાં આગ લગાવી બાઈક પર ફરાર

150નું પેટ્રોલ ખરીદી સ્કૂલ બેગમાં સંતાડ્યું, માત્ર ત્રણ મિનિટમાં આગ લગાવી બાઈક પર ફરાર
150નું પેટ્રોલ ખરીદી સ્કૂલ બેગમાં સંતાડ્યું, માત્ર ત્રણ મિનિટમાં આગ લગાવી બાઈક પર ફરાર (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 22, 2026 at 3:05 PM IST

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સુરત: સારોલી વિસ્તારમાં આવેલી શ્યામ સંગિની માર્કેટમાં લાગેલી ભીષણ આગ મામલે ક્રાઈમ બ્રાન્ચે આખરે આરોપી વિનોદ પંડિત સાવલેને ઝડપી પાડ્યો છે. પોલીસ તપાસમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે કે, 10 હજાર રૂપિયાનો બાકી પગાર ન મળતાં અને શેઠ તથા મુખ્ય એકાઉન્ટન્ટ દ્વારા અપમાનિત કરવામાં આવતાં પૂર્વ એકાઉન્ટન્ટ વિનોદ સાવલેએ બદલો લેવાના ઈરાદે માર્કેટમાં પેટ્રોલ છાંટી આગ લગાવી હતી.

આરોપીના કૃત્યને કારણે આગે જોતજોતામાં વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું અને છઠ્ઠા માળે રહેલો 24 કરોડ રૂપિયાથી વધુનો કાપડનો જથ્થો બળીને ખાખ થઈ ગયો હતો. ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા આગ પર કાબૂ મેળવવા માટે કરવામાં આવેલી કામગીરી દરમિયાન નીચેના માળના વેપારીઓનો માલ પણ પાણીના મારોના કારણે નુકસાનગ્રસ્ત થયો હતો. માર્કેટને સુરક્ષાના કારણોસર સીલ કરવામાં આવતા 200થી વધુ વેપારીઓને પણ વ્યાપારી નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે.

30 હજારના પગારે એકાઉન્ટન્ટ તરીકે નોકરીએ લાગ્યો હતો

પોલીસ તપાસ મુજબ, ડિંડોલી વિસ્તારમાં રહેતો 33 વર્ષીય વિનોદ પંડિત સાવલે એપ્રિલ મહિનામાં શ્યામ સંગિની માર્કેટમાં આવેલી ‘જેકોર્પ ઇન્ડિયા’ અને ‘જગદંબા ટેક્સટાઇલ’માં 30 હજારના પગારે એકાઉન્ટન્ટ તરીકે નોકરીએ લાગ્યો હતો. નોકરી દરમિયાન પેઢીના માલિક હનુમાન દ્વારકાપ્રસાદ જવર અને મુખ્ય એકાઉન્ટન્ટ સુમિત દ્વારા તેને વારંવાર ઠપકો આપવામાં આવતો હોવાનો આરોપીએ પોલીસ સમક્ષ દાવો કર્યો હતો. ‘તને એકાઉન્ટનું 10 ટકા કામ પણ નથી આવડતું’ તેમ કહીને સતત અપમાન કરવામાં આવતું હોવાના કારણે વિનોદ માનસિક રીતે પરેશાન થયો હતો અને અંતે તેણે નોકરી છોડી દીધી હતી.

150નું પેટ્રોલ ખરીદી સ્કૂલ બેગમાં સંતાડ્યું, માત્ર ત્રણ મિનિટમાં આગ લગાવી બાઈક પર ફરાર (ETV Bharat Gujarat)

નોકરી છોડ્યા બાદ તેનો 10 હજાર જેટલો પગાર બાકી હતો. આ રકમ મેળવવા માટે તેણે વારંવાર ઉઘરાણી કરી હોવા છતાં રૂપિયા નહીં મળતા અને શેઠ સાથે બોલાચાલી તથા અપમાન થતાં તેના મનમાં રોષ ભરાયો હતો.

150નું પેટ્રોલ ખરીદી સ્કૂલ બેગમાં સંતાડ્યું

પોલીસ પૂછપરછમાં વિનોદે માર્કેટ સળગાવવાનું કાવતરું કેવી રીતે ઘડ્યું તે અંગે પણ કબૂલાત કરી હોવાનું સામે આવ્યું છે. પોતાના બાકી રહેલા 10 હજારની કિંમત શેઠને સમજાવવા અને તેને ‘પાઠ ભણાવવા’ના ઇરાદે તેણે માર્કેટમાં આગ લગાવવાનું નક્કી કર્યું હતું.

આ માટે ઘટનાના આગલા દિવસે જ દેવધ ગામ નજીક આવેલા પેટ્રોલ પંપ પરથી પ્લાસ્ટિકની બોટલમાં 150 રૂપિયાનું પેટ્રોલ ખરીદ્યું હતું. પેટ્રોલને તેણે સ્કૂલ બેગમાં સંતાડી રાખ્યું હતું અને યોગ્ય તકની રાહ જોઈ હતી.

માત્ર ત્રણ મિનિટમાં આગ લગાવી બાઈક પર ફરાર

ઘટનાની રાત્રે વિનોદ ખભા પર સ્કૂલ બેગ અને મોઢા પર સફેદ રૂમાલ બાંધી શ્યામ સંગિની માર્કેટમાં પ્રવેશ્યો હતો. પોલીસ તપાસમાં સામે આવેલી સમયરેખા મુજબ તે રાત્રે 8:57 વાગ્યે માર્કેટમાં આવ્યો હતો.

રાત્રે 9 વાગ્યાની આસપાસ તે લિફ્ટ મારફતે છઠ્ઠા માળે પહોંચ્યો હતો. જોકે માર્કેટમાં લોકોની અવરજવર હોવાથી તે પાંચમા માળના પેસેજમાં સંતાઈને બેઠો રહ્યો હતો. મધરાત બાદ માર્કેટમાં શાંતિ છવાઈ ગયા બાદ તે ફરી છઠ્ઠા માળે પહોંચ્યો હતો.

રાત્રે 12:24 વાગ્યાની આસપાસ શેઠ હનુમાન જવરની દુકાન બહાર પડેલા કાપડના પાર્સલો પર પેટ્રોલ છાંટીને આગ લગાવી દીધી હતી. આગ ભડકતા જ તે દાદર મારફતે નીચે ઉતરી ગયો હતો અને બાઈક લઈને સ્થળ પરથી ફરાર થઈ ગયો હતો. આ સમગ્ર ઘટનાક્રમમાં આશરે ત્રણ મિનિટમાં જ તેણે આગ લગાવીને માર્કેટમાંથી નાસી છૂટ્યો હતો.

શોર્ટ સર્કિટ હોવાનું માની લેવાશે તેવી આરોપીને આશા હતી

પોલીસ તપાસમાં એવી વિગતો પણ સામે આવી છે કે આરોપીને શરૂઆતમાં એવું લાગતું હતું કે માર્કેટમાં લાગેલી આગને શોર્ટ સર્કિટના કારણે લાગેલી સામાન્ય આગ માનવામાં આવશે. પરંતુ બીજા દિવસે આગ માનવસર્જિત હોવાના સમાચાર મીડિયા અને સોશિયલ મીડિયા પર પ્રસારિત થયા હતા.

સાથે જ માર્કેટના CCTV ફૂટેજ પણ સામે આવતા વિનોદ ગભરાઈ ગયો હતો. પોલીસની તપાસ પોતાના સુધી પહોંચે તેવી ભીતિથી તેણે મોબાઈલ ફોન સ્વિચ ઓફ કરી દીધો હતો અને પરિવાર સાથે રૂ.13થી 14 હજાર જેટલી રોકડ લઈને સુરત છોડ્યું હતું. વિનોદ રાજસ્થાનના ખાટુશ્યામ અને ત્યારબાદ ઉત્તર પ્રદેશના અયોધ્યા ગયો હતો. જોકે, સાથે રહેલા રૂપિયા ખતમ થઈ જતા અને મામલો હવે થાળે પડી ગયો હશે તેમ માની તે સુરત પરત ફર્યો હતો. પરંતુ સુરત પરત ફરતાની સાથે જ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે તેને ડિંડોલી વિસ્તારના ફ્લાવર ગાર્ડન પાસેથી ઝડપી પાડ્યો હતો.

માર્કેટમાં લઈ જઈ ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કરાયું

વિનોદ સાવલેની ધરપકડ બાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમ તેને શ્યામ સંગિની માર્કેટ ખાતે લઈ ગઈ હતી અને સમગ્ર ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કરાવ્યું હતું. આ દરમિયાન આરોપીએ પોલીસ સમક્ષ ઘટના કેવી રીતે અંજામ આપી, ક્યાંથી માર્કેટમાં પ્રવેશ કર્યો, ક્યાં સંતાયો અને કયા સ્થળે પેટ્રોલ છાંટી આગ લગાવી હતી તેની વિગતો દર્શાવી હતી. રિકન્સ્ટ્રક્શન દરમિયાન આરોપીએ બે હાથ જોડીને માફી પણ માંગી હતી.

24 કરોડથી વધુનો માલ બળીને ખાખ

વિનોદ સાવલેના કથિત કૃત્યથી શ્યામ સંગિની માર્કેટમાં ભારે નુકસાન થયું છે. છઠ્ઠા માળે આવેલી દુકાનોમાં રાખવામાં આવેલો રૂ.24 કરોડથી વધુનો કાપડનો જથ્થો આગમાં બળીને ખાખ થઈ ગયો હતો. આગ એટલી વિકરાળ હતી કે ફાયર બ્રિગેડની ટીમોને ભારે જહેમત બાદ કાબૂ મેળવવામાં સફળતા મળી હતી. આગ બુઝાવવા માટે કરવામાં આવેલા પાણીના મારોના કારણે નીચેના માળે આવેલા કેટલાક વેપારીઓનો માલ પણ પલળી જવાથી નુકસાન થયું હતું. આગ બાદ માર્કેટને સુરક્ષાના કારણોસર સીલ કરી દેવામાં આવતા 200થી વધુ વેપારીઓની દુકાનોનું કામકાજ પણ અસરગ્રસ્ત થયું હતું. તહેવારોની સિઝન અને દિવાળીના વેપારના સમયગાળા દરમિયાન બનેલી આ ઘટનાએ અનેક વેપારીઓની આર્થિક મુશ્કેલી વધારી દીધી છે.

એક વ્યક્તિના રોષનું પરિણામ અનેક વેપારીઓએ ભોગવ્યું

પોલીસ તપાસમાં હાલ સામે આવેલી વિગતો મુજબ, પોતાના બાકી રહેલા રૂ.10 હજારના પગાર અને નોકરી દરમિયાન થયેલા કથિત અપમાનનો બદલો લેવા માટે વિનોદ સાવલેએ સમગ્ર આગકાંડનું કાવતરું ઘડ્યું હતું. પરંતુ આરોપીના વ્યક્તિગત રોષ અને બદલો લેવાની માનસિકતાનું ભારે નુકસાન નિર્દોષ વેપારીઓએ ભોગવવું પડ્યું છે. એક તરફ કરોડો રૂપિયાનો કાપડનો જથ્થો બળીને ખાખ થયો છે, તો બીજી તરફ માર્કેટ સીલ થતાં વેપારીઓનું દૈનિક કામકાજ અને તહેવારોની સિઝનનો વેપાર પણ ખોરવાઈ ગયો છે. હાલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે આરોપી વિનોદ સાવલેની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે અને આગકાંડ પાછળના સમગ્ર ઘટનાક્રમ અંગે પુરાવાઓ એકત્ર કરવામાં આવી રહ્યા છે.

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