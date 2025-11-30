પાટણના ઊંટવાડામાં દૂધ મંડળીના કર્મચારીઓએ લાખોનો ભ્રષ્ટાચાર કર્યાનો આરોપ, દોઢ વર્ષથી પશુપાલકો ન્યાય માટે મેદાને
પાટણ જિલ્લાના છેવાડાના ઊંટવાડા ગામની દૂધ મંડળીમાં કર્મચારીઓએ લાખોના ગોટાળા કર્યા હોવાના આક્ષેપો સાથે ગામ લોકો ન્યાયની માંગ સાથે મેદાને ઉતર્યા છે.
Published : November 30, 2025 at 7:51 PM IST
બનાસકાંઠા : જિલ્લાને અડીને આવેલા પાટણ જિલ્લાના છેવાડાના ઊંટવાડા ગામની દૂધ મંડળીમાં કર્મચારીઓએ લાખોના ગોટાળા કર્યા હોવાના આક્ષેપો સાથે ગામ લોકો ન્યાયની માંગ સાથે મેદાને ઉતર્યા છે, જોકે છેલ્લા દોઢ વર્ષથી પશુપાલકો રજૂઆતો કરી રહ્યા છે. સાગર ડેરી તરફથી ઊંટવાડા ગામની ડેરીમાં અત્યારે વહીવટદાર નિમવામાં આવ્યા છે. જેમને પણ તપાસમાં મોટા ગોટાળા થયા હોવાનું કબુલ કર્યું છે.
દૂધ મંડળીમાં કામ કરતા કર્મચારીઓએ પર લાખોના ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ!
સરસ્વતી તાલુકાના ઊંટવાડા ગામના પશુપાલકોનું કહેવું છે કે, વર્ષોથી તેઓ ગામની દૂધ મંડળીમાં દૂધ ભરાવે છે, પરંતુ દૂધ મંડળીમાં કામ કરતા મંત્રી સહિતના કર્મચારીઓ ખોટા ડમી ગ્રાહકો ઊભા કરી લાખોનો ભ્રષ્ટાચાર રહ્યા છે, જોકે આ કૌભાંડને લઈ પશુપાલકોએ ઉચ્ચકક્ષાએ રજૂઆતો કરી છે. પરંતુ આ રજૂઆતો આજ દિન સુધી ધ્યાને લેવામાં આવી નથી. પશુપાલકોનું કહેવું છે કે, હકના નાણા મેળવવા માટે છેલ્લા દોઢ વર્ષથી અમે લડત લડી રહ્યા છીએ, પરંતુ સાગર ડેરીથી લઈ જવાબદાર તંત્રના કોઈ જ અધિકારીઓ અમારી રજૂઆતો સાંભળતા જ નથી.
પશુપાલકોએ આક્ષેપો કર્યા છે કે, દૂધ મંડળીના કર્મચારીઓએ ખોટા ડમી ગ્રાહકો ઊભા કર્યા છે, અને તેમના નામે દૂધ મંડળીમાં પગાર ઉધારવામાં આવી રહ્યો છે, એટલું જ નહીં વાર્ષિક નફો પણ આ ડમી ગ્રાહકોના નામે ઉધારી મોટો ભ્રષ્ટાચાર કર્મચારીઓ કરી રહ્યા છે. એટલું જ નહીં દૂધ મંડળીના જવાબદાર કર્મચારીઓએ પશુઓના દાણના હિસાબોમાં પણ મોટો ગોટાળો કર્યો છે. તેમજ ડેરીના કેન પણ બારોબાર વેચી દીધા હોવાના આક્ષેપો પશુપાલકો કરી રહ્યા છે. વધુમાં પશુપાલકોએ કહ્યું કે, દૂધ મંડળી ખાતે જે પશુપાલકોને પશુ ચિકિત્સા માટે સુવિધા આપવામાં આવે છે, તે સુવિધાની દવાઓમાં પણ મોટો ગોટાળો આ કર્મચારીઓએ કર્યો છે.
દોઢ વર્ષથી રજૂઆતો છતાં પરિણામ શૂન્ય
પશુપાલકોએ આ અંગે સાગર ડેરીથી લઈ જવાબદાર તંત્ર સુધી અનેક વાર લેખિતમાં રજૂઆતો કરી છે, પરંતુ આજ દિન સુધી આ રજૂઆતોનું પશુપાલકોને કોઈ જ પરિણામ મળ્યું નથી. પશુપાલકોનું કહેવું છે કે, ગામની દૂધ મંડળીમાં આશરે 75 લાખ રૂપિયાનો મોટો ગોટાળો જવાબદાર કર્મચારીઓ મંત્રીઓએ મળીને કર્યો છે, પરંતુ આ લોકો સામે કોઈ જ કાર્યવાહી થતી નથી, અને જે ગરીબ પશુપાલકોના હક ના નાણા છે, તે નથી મળી રહ્યા. પશુપાલકોએ કહ્યું કે, રાત દિવસ મહેનત કરીને પશુઓ રાખી ગામની દૂધ મંડળીમાં દૂધ ભરાવીએ છીએ, પરંતુ ડેરીમાં બેઠેલા કર્મચારીઓ મન ફાવે તેમ વહીવટ કરીને હિસાબોમાં ગોટાળા કરી રહ્યા છે. જેના કારણે અમને હકના નાણા નથી મળી રહ્યા.
ગામ લોકોની રજૂઆતો બાદ ડેરીના કર્મચારીઓને માત્ર નોટિસો મળી છે, પરંતુ નોટિસો બાદ પણ આજ દિન સુધી તેમના સામે નક્કર કોઈ જ કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી. સાગર ડેરી તરફથી ઊંટવાડા ગામની ડેરીમાં અત્યારે વહીવટદાર નિમવામાં આવ્યા છે. વહીવટદાર દ્વારા પણ તપાસમાં મોટા ગોટાળા થયા હોવાનું કબુલ કરવામાં આવ્યું છે.
આ અંગે દૂધ મંડળીના વહીવટદાર રસિકભાઈએ ETV સાથે ટેલિફોનિક વાતચીત કરતા કહ્યું કે, તપાસમાં મોટો ભ્રષ્ટાચાર થયો હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ બાબતે અમે ઉચ્ચકક્ષાએ રજૂઆતો કરી છે, જોકે હવે સરકારી ઓડિટ અમને મળેની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થાય તે બાદ ફોજદારી કાર્યવાહી કરવાની તજવીજ હાથ ધરાશે.
વહીવટદાર રસિકભાઈએ જણાવ્યું કે, આ બાબતે અમે પણ રજૂઆતો કરી છે, પરંતુ પોલીસ દ્વારા થયેલી ભ્રષ્ટાચારની સરકારી ઓડિટ રિપોર્ટની માંગ કરવામાં આવી રહી છે અને બીજી તરફ જવાબદાર ડેરીના સત્તાધીશો દ્વારા કાયદાકીય ફોજદારી પ્રક્રિયા કરવાની વાત કરાઈ રહી છે, એટલે કે બંને તરફે હાલ પશુપાલકોને ન્યાય નથી મળી રહ્યો તેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે.
