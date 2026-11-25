જૂના ડીસામાં નાઇટ સફારી માટે 240 પરિવારો બેઘર થવાની ભીતિ! અસરગ્રસ્તોને મળવા પહોંચેલા ગેનીબેને કહ્યું- 'ગરીબોની હાય તમને નહીં છોડે!'
બનાસકાંઠાના સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર આ અસરગ્રસ્તોને મળવા માટે પહોંચ્યા ત્યારે ભાવુક દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. મહિલાઓએ ગેનીબેનને મળીને પોતાના ઘર બચાવવા વિનંતી કરી હતી.
Published : November 25, 2026 at 2:35 PM IST
બનાસકાંઠા: જૂના ડીસામાં નાઇટ સફારી અને પ્રાણી સંગ્રહાલય બનવા જઇ રહ્યો છે. આ પ્રોજેક્ટને બનાવવા માટે 240 પરિવારોએ પોતાના ઘર-મકાન છોડવાનો વારો આવ્યો છે. મકાનો ખાલી કરવાની નોટિસ મળતા અસરગ્રસ્ત પરિવારો ન્યાય માટે ઉપવાસ પર ઉતર્યા છે. બનાસકાંઠાના સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર આ અસરગ્રસ્તોને મળવા માટે પહોંચ્યા ત્યારે ભાવુક દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. મહિલાઓએ ગેનીબેનને મળીને પોતાના ઘર બચાવવા વિનંતી કરી હતી.
અસરગ્રસ્ત મહિલાઓ ગેનીબેનને ભેટીને રડી પડી
બનાસકાંઠાના સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર જૂના ડીસાના અસરગ્રસ્ત પરિવારોને મળવા પહોંચ્યા હતા.ગેનીબેનને મળતા જ મહિલાઓ તેમને ભેટીને રડી પડી હતી અને કહ્યું કે, અમારા ઘરોને બચાવી લો, અમે જિંદગીભરની કમાણી અને મહેનતથી અમારા ઘર બનાવ્યા છે, જે છોડી દેવા માટે નોટિસો મળી છે. અમે અમારા બાળકો-પરિવારને લઇને ક્યાં જઇશું?
સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર અસરગ્રસ્ત મહિલાઓની વાત સાંભળીને ભાવુક થયા હતા અને અસરગ્રસ્ત પરિવારોની વેદના અને તેમનું દર્દ જાણ્યું હતું. તે બાદ તેમને અસરગ્રસ્ત પરિવારોને વ્હારે રહી તેમને ન્યાય આપવા માટેનો પ્રયાસ કરશે તેવું આશ્વાસન આપ્યું હતું. પરિવારોની વેદના જોયા બાદ બનાસકાંઠા સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરનો ગુસ્સો ફૂટ્યો હતો અને તેમને સરકાર અને મંત્રીઓ પર નિશાન સાધ્યું હતું.
"મહિલાઓના આંસુ નીકળી રહ્યા છે ત્યારે તમારે નાઇટ સફારી અને પ્રાણી સંગ્રહાલય બનાવવું હોય તો બનાસકાંઠામાં ઘણી જમીન છે. ગરીબોને હેરાન કરવાનું બંધ કરી દો." ગેનીબેન ઠાકોર, સાંસદ
ભગવાનને પ્રાર્થના કે આવા લોકોને સદબુદ્ધિ આપે- ગેનીબેન ઠાકોર
બનાસકાંઠાના સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે કહ્યું કે, "પ્રાણી સંગ્રહાલય બનાવવા માટે ડીસા જ જરૂરી નથી અને પ્રાણી સંગ્રહાલય નહીં બને તો લોકો ભૂખે નહીં મરે. ગેનીબેન ઠાકોરે મંત્રી પ્રવીણ માળી સામે આડકતરી રીતે નિશાન સાધતા કહ્યું, તમારે અલગ અલગ પ્રકારના પશુ-પક્ષીઓ અહીં લાવવાના છે, રિસોર્ટ બનાવવાના છે, તેના નામે સરકારમાં મોટા મોટા બિલો ઉઘરાવવાના છે એટલે તમે પૈસા કમાવા માટેની તૈયારીઓ કરી રહ્યા છો પરંતુ ગરીબોની હાય તમને નહીં છોડે, એટલે તમે તમારા વિચારોમાં પરિવર્તન લાવો. હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરૂં છું કે આવા લોકોને ગરીબોના હિતમાં સદબુદ્ધિ આપે. સરકારને જ્યાં બીજે કામ કરવું હોય ત્યાં કરે પરંતુ આ ગરીબોને ન્યાય આપે તેવી હું અપેક્ષા રાખું છું. હું ખભેથી ખભો મિલાવી અસરગ્રસ્તોના સાથે છું. આ ગાંધી અને સરદારની ભૂમિ છે."
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, નાઇટ સફારી પ્રોજેક્ટ માટે જૂના ડીસાના 240 જેટલા પરિવારો પોતાના ઘર ન તૂટે અને તેમને ન્યાય મળે તે માટે ઉપવાસ પર ઉતર્યા છે. બનાસકાંઠા સાંસદ સહિતના નેતાઓએ તેમને ટેકો આપ્યો છે અને આ નાઇટ સફારી પાર્ક અન્ય જગ્યાએ ખસેડવાની માંગ કરી છે.
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