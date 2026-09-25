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રાજકોટ અને જૂનાગઢમાં ગણપતિ બાપ્પાને ભાવભીની વિદાય, ઢોલ-નગારા સાથે નીકળી શોભાયાત્રા

રાજકોટના આજી ડેમ ખાતે ઢોલ-નગારાના તાલે ગણપતિ વિસર્જન યાત્રા યોજાઈ, જૂનાગઢમાં આ વર્ષે 2000થી વધુ ગણપતિ પ્રતિમાઓનું સ્થાપન, ભવનાથમાં કોર્પોરેશને બનાવ્યો કૃત્રિમ કુંડ.

રાજકોટ અને જૂનાગઢમાં ગણપતિ બાપ્પાને ભાવભીની વિદાય
રાજકોટ અને જૂનાગઢમાં ગણપતિ બાપ્પાને ભાવભીની વિદાય (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 25, 2026 at 6:41 PM IST

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અમદાવાદ: રાજકોટ સહિત સમગ્ર ગુજરાતમાં આજે અનંત ચતુર્દશીના પાવન દિવસે ગણપતિ બાપ્પાને ભાવભીની વિદાય આપવામાં આવી રહી છે. 10 દિવસ સુધી ઘરે ઘરે અને શેરી-મહોલ્લાના પંડાલોમાં બિરાજમાન લાડલા બાપ્પાનું આજે વિધિવત વિસર્જન થઈ રહ્યું છે. રાજકોટવાસીઓએ "ગણપતિ બાપા મોરિયા, પુઢલ્યા વર્ષી લૌકર યા" અને "તપેલીમાં આટા... ગણપતિ બાપા ટાટા..." ના ગગનભેદી નાદ સાથે પોતાના વ્હાલા બાપ્પાને વિદાય આપી હતી.

સવારથી જ રાજકોટના માર્ગો પર ભક્તિનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. નાના બાળકોથી લઈને વડીલો સુધી સૌ કોઈ બાપ્પાની વિસર્જન યાત્રામાં જોડાયા હતા. ઢોલ-નગારાના તાલે યુવાનો ઝૂમી ઉઠ્યા હતા અને આંખોમાં આંસુ સાથે આવતા વર્ષે જલ્દી પાછા આવવાનું વચન લઈને બાપ્પાને વિદાય આપી હતી.

આજી ડેમ ખાતે ભક્તિનો મહાસાગર છલકાયો

રાજકોટમાં ગણેશ વિસર્જન માટેનું મુખ્ય સ્થળ આજી ડેમ છે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા અહીં દર વર્ષે ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે પણ મનપા દ્વારા વિશેષ તૈયારીઓ કરવામાં આવી હતી. સવારથી જ નાના-મોટા પંડાલો અને ઘરોની ગણેશ પ્રતિમાઓ લઈને ભક્તો આજી ડેમ ખાતે પહોંચવા લાગ્યા હતા.

મોટા પંડાલોની મોટી અને વિશાળ પ્રતિમાઓ માટે ક્રેનની ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી, જેથી વિસર્જન સરળતાથી થઈ શકે. સમગ્ર વિસર્જન યાત્રા દરમિયાન ડીજે અને ઢોલ-નગારાના તાલે ભક્તો ભજન-કીર્તન કરતા જોવા મળ્યા હતા. રાજકોટનો આખો માહોલ ભક્તિમય બની ગયો હતો. આજી ડેમ ઉપરાંત રાજકોટના રેસકોર્સ, લાલપરી તળાવ અને શહેરના અન્ય નાના તળાવો પર પણ ગણપતિ વિસર્જન કરવામાં આવ્યું હતું. શહેરના મોટા અને પ્રખ્યાત પંડાલો જેવા કે બાલાજી હનુમાન મંદિર, સોરઠીયા વાડી સહિતના સ્થળોની ગણેશ પ્રતિમાઓનું પણ આજે વિસર્જન કરવામાં આવ્યું હતું.

1300 થી વધુ જવાનોનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત (Etv Bharat Gujarat)

10 દિવસના મહેમાનની વિદાય વેળાએ ભક્તો ભાવુક થયા

ગણપતિ બાપ્પા હિન્દુ ધર્મમાં ખૂબ જ પૂજનીય છે. 10 દિવસ સુધી જે બાપ્પાની સવાર-સાંજ આરતી ઉતારી, મોદક અને લાડુનો પ્રસાદ ધરાવ્યો, જેની સાથે એક પરિવારના સભ્ય જેવો સંબંધ બંધાઈ ગયો હોય, તે મહેમાન જ્યારે ઘરેથી વિદાય લે ત્યારે ઘરના સભ્યોની આંખો ભીંજાઈ જવી સ્વાભાવિક છે.

આજી ડેમ ખાતે અનેક પરિવારો પોતાના ઘરના ગણપતિને વિસર્જન કરતી વખતે ભાવુક થઈ ગયા હતા. મહિલાઓની આંખોમાં આંસુ જોવા મળ્યા હતા, જ્યારે બાળકો પણ બાપ્પાને વિદાય આપતા ઉદાસ જોવા મળ્યા હતા. ભક્તોએ બાપ્પા પાસે સુખ-શાંતિ અને સમૃદ્ધિ માટે પ્રાર્થના કરી હતી.

એક ભક્ત સોનાલીએ જણાવ્યું હતું કે, "છેલ્લા દસ દિવસથી ગણપતિ બાપાના ખૂબ લાડ લડાવ્યા છે અને આજે તેમને વિદાય આપીએ છીએ. અમે તેમને અહીં પાણીમાં વિસર્જન કરાવવા માટે આવ્યા છીએ, પણ બાપાને એટલું કહ્યું છે કે જલ્દી જલ્દી ઘણી બધી ખુશીઓ લઈને આવજો."

આજી ડેમ ખાતે ભક્તિનો મહાસાગર છલકાયો (Etv Bharat Gujarat)

1300 થી વધુ જવાનોનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત

વિસર્જન શાંતિપૂર્ણ અને સુરક્ષિત રીતે પૂર્ણ થાય તે માટે તંત્ર દ્વારા ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. રાજકોટ શહેર પોલીસ અને ફાયર વિભાગની ટીમ આજી ડેમ ખાતે સવારથી જ ખડેપગે રહી હતી.

પ્રાપ્ત વિગત મુજબ, 1300 થી વધુ પોલીસ જવાનો ટ્રાફિક વ્યવસ્થા અને કાયદો-વ્યવસ્થા જાળવવા માટે તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા. ભારે ભીડને કારણે ટ્રાફિક જામ ન થાય તે માટે ખાસ રૂટ ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા.

ફાયર બ્રિગેડના જવાનો પણ પાણીમાં ઉતરીને લોકોને સુરક્ષિત રીતે વિસર્જન કરવામાં મદદ કરી રહ્યા હતા. કોઈ દુર્ઘટના ન બને અને કોઈ વ્યક્તિ ઊંડા પાણીમાં જાય નહીં તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું હતું. મનપા દ્વારા નાની મૂર્તિઓના વિસર્જન માટે કૃત્રિમ કુંડ પણ બનાવવામાં આવ્યા હતા, જેથી પર્યાવરણને પણ નુકસાન ન થાય.

ચીફ ફાયર ઓફિસર એમ. કે. જુણેજાએ જણાવ્યું હતું કે, "અહીં વિસર્જન માટે ટેબલ રાખવામાં આવ્યું છે, જ્યાં લોકો આવીને બાપાની પૂજા-અર્ચના કરે છે. ત્યારબાદ ફાયરના જવાનો તે મૂર્તિને લઈને પાણીમાં તેનું વિધિવત રીતે વિસર્જન કરે છે. આ પ્રક્રિયા દરમિયાન આયર્ન બોટ સહિતના તમામ સાધનો ઉપસ્થિત રાખવામાં આવ્યા છે."

જૂનાગઢમાં ગણપતિ સ્થાપનમાં 500નો વધારો

રાજકોટની સાથે જૂનાગઢમાં પણ આજે ગણપતિ વિસર્જનનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. આજે અનંત ચતુર્દશી એટલે કે ગણપતિ વિસર્જનનો દિવસ છે. 11 દિવસ ગણપતિનું સ્થાપન કર્યા બાદ વિઘ્નહર્તા દેવને આજે માનભેર વિદાય આપવામાં આવી રહી છે.

જૂનાગઢમાં પાછલા વર્ષોની સરખામણીએ દર વર્ષે ગણપતિ સ્થાપનની સંખ્યામાં વધારો થઈ રહ્યો છે. આ વર્ષે જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં ગત વર્ષ કરતાં 500 કરતા વધારે જગ્યાએ ગણપતિનું સ્થાપન થયું હતું, જેની નોંધ કોર્પોરેશનના ચોપડે પણ નોંધાયેલી છે. ગત વર્ષે 1500 થી 1600 જેટલી પ્રતિમાઓનું સ્થાપન થયું હતું.

જૂનાગઢમાં ગણપતિ સ્થાપનમાં 500નો વધારો (Etv Bharat Gujarat)

દર વર્ષે ગણપતિ સ્થાપનનું પ્રમાણ આસ્થા સાથે વધી રહ્યું છે. જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ગણપતિ વિસર્જન કુંડ ખાતે રાખવામાં આવેલા રજિસ્ટરમાં આ વર્ષે નોંધાયું છે કે બપોરના બે વાગ્યા સુધીમાં 2000 ની આસપાસ પ્રતિમાઓનું વિસર્જન થઈ ચૂક્યું છે. હજુ સાંજના છ વાગ્યા સુધી વિસર્જન માટે પ્રતિમાઓ આવવાની ચાલુ હતી, જેને જોતા આ વર્ષે ગત વર્ષની સરખામણીએ 500 થી 600 પ્રતિમા વધારે હોવાનું કોર્પોરેશનના ચોપડે નોંધાયું છે.

આ વખતે વિસર્જન કરવા આવતા દરેક વ્યક્તિનું નામ અને તેમના ગણપતિના સ્થાપનનું સ્થળ નોંધવામાં આવે છે, જેથી ચોક્કસ આંકડો કોર્પોરેશનને મળી શકે.

જૂનાગઢ કોર્પોરેશન દ્વારા વિશેષ વ્યવસ્થા

જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ભવનાથમાં કૃત્રિમ ગણપતિ વિસર્જન કુંડ બનાવવામાં આવ્યો છે. અહીં 24 કલાક કોર્પોરેશનના કર્મચારીઓ હાજર રહીને ગણપતિની પ્રતિમાઓનું વિસર્જન કરાવી રહ્યા છે.

કોઈ પણ પ્રકારના અકસ્માતને ટાળવા માટે ફાયર સેફ્ટીની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. સાથે જ ગણપતિ વિસર્જન માટે આવતી પ્રતિમાઓના શણગાર, ફૂલ, શ્રીફળ, ચૂંદડી જેવી ધાર્મિક ચીજ-વસ્તુઓને અલગ કરવા માટે અને તેને લઈ જવા માટે અલગ વાહનની પણ વ્યવસ્થા ઉભી કરવામાં આવી છે, જેથી પર્યાવરણનું જતન થાય.

ગણેશ ચતુર્થી એટલે કે 14મી સપ્ટેમ્બરથી લઈને અનંત ચતુર્દશી એટલે કે 25મી તારીખ સુધી ભક્તોએ વાજતે-ગાજતે ગણપતિ બાપાને વિદાય આપી હતી. આજે સાંજ સુધીમાં આ સંખ્યા 2000ને પાર થાય તેવી શક્યતા છે.

આમ, 10 દિવસની ભક્તિ, ઉત્સાહ અને ઉલ્લાસ બાદ રાજકોટ અને જૂનાગઢવાસીઓએ બાપ્પાને આવતા વર્ષે ફરી આવવાના વાયદા સાથે વિદાય આપી દીધી છે.

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આજી ડેમ ભક્તિનો મહાસાગર
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