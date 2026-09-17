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નરેન્દ્ર મોદીને મળવાનું થાય તો, સેલ્ફી નહીં શીખ લઈશ - વિસનગરની વિધાર્થિનીનું ભાવુક વક્તવ્ય

મહેસાણાની સાંકળચંદ પટેલ યુનિવર્સિટીમાં વડાપ્રધાનના જન્મદિને યોજાયો કાર્યક્રમ

મહેસાણાની સાંકળચંદ પટેલ યુનિવર્સિટીમાં વડાપ્રધાનના જન્મદિને યોજાયો કાર્યક્રમ
મહેસાણાની સાંકળચંદ પટેલ યુનિવર્સિટીમાં વડાપ્રધાનના જન્મદિને યોજાયો કાર્યક્રમ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 17, 2026 at 9:45 PM IST

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મહેસાણા: દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસ નિમિત્તે મહેસાણા સ્થિત સાંકળચંદ પટેલ યુનિવર્સિટી ખાતે એક વિશેષ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. નૂતન સર્વ વિદ્યાલય કેળવણી મંડળ દ્વારા આયોજિત આ કાર્યક્રમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય યુવાનોમાં રાષ્ટ્રપ્રેમ જગાડવાનો અને વડાપ્રધાનના 25 વર્ષના સુશાસન વિશે યુવા પેઢીના વિચારો જાણવાનો હતો. વિસનગર તાલુકાની વિવિધ શાળાઓના વિદ્યાર્થીઓ માટે વકતૃત્વ, નિબંધ અને ચિત્ર સ્પર્ધાનું આયોજન કરાયું હતું. પરંતુ, આ સમગ્ર કાર્યક્રમમાં જો કોઈ એક બાબતે ત્યાં ઉપસ્થિત તમામ લોકોના મન મોહી લીધા હોય અને એક ભાવુક વાતાવરણનું નિર્માણ કર્યું હોય, તો તે હતું વિદ્યાર્થિની મનસ્વી પટેલનું વક્તવ્ય.

મનસ્વી પટેલે પોતાના વક્તવ્યની શરૂઆત એક ખૂબ જ રસપ્રદ અને હૃદયસ્પર્શી કલ્પનાથી કરી હતી કે, "જો મને એક દિવસ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાહેબને મળવાનો મોકો મળે તો?" આ માત્ર એક પ્રશ્ન ન હતો, પરંતુ એક યુવા મનની દેશ પ્રત્યેની સંવેદનાઓનો અરીસો હતો. મનસ્વીએ સ્પષ્ટ કર્યું કે જો તેને આ તક મળે તો તે વડાપ્રધાનના વૈભવને નહીં, પરંતુ તેમના જીવનના એ કઠિન સંઘર્ષને જોવા માંગશે જેણે એક સામાન્ય પરિવારના વ્યક્તિને દેશના સર્વોચ્ચ પદ સુધી પહોંચાડ્યા. મનસ્વીના મતે, નરેન્દ્ર મોદીને મળવું એ માત્ર દેશના વડાપ્રધાનને મળવું નથી, પરંતુ 'સંઘર્ષ, સંકલ્પ, સેવા અને રાષ્ટ્રપ્રેમ'ને મળવા સમાન છે.

મહેસાણાની સાંકળચંદ પટેલ યુનિવર્સિટીમાં વડાપ્રધાનના જન્મદિને યોજાયો કાર્યક્રમ (ETV Bharat Gujarat)

તેના શબ્દોમાં એક ઊંડી પ્રેરણા છુપાયેલી હતી. તેણે જણાવ્યું કે જે માણસે પોતાના જીવનમાં સંઘર્ષ જોયો હોય, તે જ માણસ લાખો-કરોડો સામાન્ય નાગરિકોની પીડાને સમજી શકે છે અને તેમને તેમાંથી બહાર આવવાની પ્રેરણા આપી શકે છે. એક સામાન્ય ચા વેચનારથી લઈને વિશ્વના સૌથી મોટા લોકશાહી દેશના વડાપ્રધાન સુધીની તેમની સફર દર્શાવે છે કે જો હિંમત અને સંકલ્પ હોય તો રસ્તાઓ આપોઆપ મળી જાય છે. મનસ્વીની આ વાતો સાંભળીને હોલમાં ઉપસ્થિત સૌ કોઈ ભાવુક થઈ ગયા હતા.

મનસ્વીએ ભારતના આત્મવિશ્વાસની વાત કરતા જણાવ્યું કે, વડાપ્રધાન મોદીની સૌથી મોટી સિદ્ધિ કોઈ યોજનાઓ નથી, પરંતુ દેશના છેવાડાના સામાન્ય નાગરિકના મનમાં જગાવેલો એ અતૂટ વિશ્વાસ છે કે "હું પણ કંઈક કરી શકું છું." આજે દેશની દીકરીઓ ભણી રહી છે, યુવાનો સ્ટાર્ટઅપ દ્વારા નવા ઉદ્યોગો સ્થાપી રહ્યા છે, ખેડૂતો આગળ વધી રહ્યા છે અને સરહદ પર સૈનિકો નિર્ભયતાથી દેશનું રક્ષણ કરી રહ્યા છે. આ જ ખરા અર્થમાં 'નવા ભારત'ની તસવીર છે. મનસ્વીએ સૈનિકોના બલિદાનને યાદ કરતા કહ્યું કે, આજે દેશનો દરેક નાગરિક શાંતિથી ઊંઘી શકે છે કારણ કે સરહદ પર કોઈ જાગી રહ્યું છે.

વક્તવ્યના અંતમાં મનસ્વીએ ખૂબ જ ભાવુક સ્વરમાં કહ્યું કે, જો તેને મોદીજી સાથે વિતાવેલા દિવસના અંતે કંઈક માંગવાનું કહેવામાં આવે, તો તે કોઈ ભેટ, સન્માન કે યાદગીરી રૂપે સેલ્ફી નહીં માંગે. તે માત્ર દેશ માટે કંઈક કરી છૂટવાનો સંકલ્પ અને વડાપ્રધાનના આશીર્વાદ લઈને પાછી ફરશે. "માથું નમે તો માતૃભૂમિ માટે નમે, અને પગલું પડે તો પ્રગતિ માટે પડે," આ અડગ વિચાર સાથે તેણે વિકસિત અને આત્મનિર્ભર ભારતના નિર્માણમાં પોતાનું યોગદાન આપવાની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવી હતી.

આ પ્રસંગે સાંકળચંદ પટેલ યુનિવર્સિટીના ચેરમેન પ્રકાશ પટેલે પણ વિદ્યાર્થીઓના આ ઉત્સાહ અને તેમના ઉચ્ચ વિચારોને ખૂબ બિરદાવ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબના ૭૬માં જન્મદિવસ નિમિત્તે યુવાનોને એક એવું પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડવામાં આવ્યું છે જ્યાં તેઓ દેશના વિકાસ, સુશાસન અને રાષ્ટ્રનિર્માણ અંગે પોતાના વિચારો મુક્તપણે વ્યક્ત કરી શકે. મનસ્વી પટેલ જેવા યુવાનોના વિચારો સાંભળીને એ વાતની ખાતરી થાય છે કે દેશનું ભવિષ્ય ખૂબ જ સુરક્ષિત અને ઉજ્જવળ હાથમાં છે.

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