ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટનું અમદાવાદમાં ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ, બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી

મદીનાથી હૈદરાબાદ આવતી ફ્લાઇટમાં 180 મુસાફર અને 6 ક્રૂ મેમ્બર સવાર હતા, હાલ તમામ લોકો સુરક્ષિત છે.

ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 4, 2025 at 2:40 PM IST

અમદાવાદ: મદીનાથી હૈદરાબાદ જતી ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટનું અમદાવાદમાં ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવામાં આવ્યું છે. એક મુસાફરની શંકાસ્પદ ગતિવિધિના કારણે અમદાવાદ એરપોર્ટ પર ફ્લાઇટનું લેન્ડિંગ કરાયું હતું. ફ્લાઇટ લેન્ડ થતા જ મુસાફરની અટકાયત કરી ફ્લાઇટમાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે સાઉદીના મદીનાથી ફ્લાઇટ હૈદરાબાદ જતી હતી.

ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટનું અમદાવાદમાં લેન્ડિંગ

મદીનાથી હૈદરાબાદ જતી ઇન્ડિગોની એક ફ્લાઇટ 6E 058માં બોમ્બની કથિત ધમકી બાદ અમદાવાદ એરપોર્ટ પર ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરાયું હતું. ફ્લાઇટમાં 180 મુસાફર અને 6 ક્રૂ મેમ્બર સવાર હતા.

પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર એક મુસાફરની શંકાસ્પદ ગતિવિધિના કારણે ફ્લાઇટનું ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. તમામ મુસાફરોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા અને તેમની તપાસ કરવામાં આવી હતી. સાથે જ શંકાસ્પદ શખ્સની અટકાયત કરવામાં આવી છે.

પોલીસને બનવાની જાણ થતા જ પોલીસની એક ટીમ એરપોર્ટ પહોંચી હતી. તમામ મુસાફરોને બોર્ડ કરીને એરપોર્ટ લાવવામાં આવ્યા છે. શંકાસ્પદ શખ્સની પણ અટકાયત કરવામાં આવી છે. ફ્લાઇટમાં તપાસ ચાલી રહી છે અને આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. -- અતુલ બંસલ (DCP, અમદાવાદ ઝોન-4)

બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી: અમદાવાદ SVPI એરપોર્ટના સૂત્રોએ જણાવ્યું, "મદીનાથી હૈદરાબાદ જતી ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટને અમદાવાદ એરપોર્ટ પર લેન્ડ કરવામાં આવી હતી. પાયલોટને ATCએ બોમ્બની ધમકી મળ્યાની માહિતી આપી હતી. ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટ 6E058માં 180થી વધારે મુસાફર અને 6 ક્રૂ મેમ્બર સવાર હતા.

બોમ્બની ધમકી બાદ બપોરે 12 વાગ્યે ફ્લાઇટને અમદાવાદમાં સુરક્ષિત ડાયવર્ટ કરવામાં આવી હતી અને લેન્ડ કરવામાં આવી હતી. બોમ્બ સ્કવોર્ડ અને CISF વિમાનની તપાસ કરી રહી છે. આ ઘટનામાં ફરિયાદ પણ નોંધવામાં આવશે.

આ પહેલા 2 ડિસેમ્બરે ઇન્ડિગોની એક ફ્લાઇટને મુંબઇ એરપોર્ટ પર ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. આ ફ્લાઇટ કુવૈતથી હૈદરબાદ આવતી હતી. ઉડાન દરમિયાન જ ફ્લાઇટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી હતી. ફ્લાઇટને બોમ્બથી ઉડાવવાની ધમકી ઇમેલ દ્વારા મળી હતી. આ ઇમેલ દિલ્હી એરપોર્ટને આવ્યો હતો. ઇમેલ મળતા જ એરપોર્ટ તંત્ર એલર્ટ થઇ ગયું હતું, અને ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટને મુંબઇના છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરાવવામાં આવી હતી.

