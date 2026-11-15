અમદાવાદઃ શિવરંજનીમાં જ્વેલરી શોપના મેનેજરનું કારસ્તાન, અસલી દાગીના કાઢીને મુકી દીધી ઈમિટેશન જ્વેલરી, વાર્ષિક ઓડિટમાં ફૂટ્યો ભાંડો
325 ગ્રામના 48 દાગીના અને સિક્કા સગેવગે કર્યા હોવાનો ઓડિટમાં થયો ખુલાસો, સેટેલાઈટ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાઈ છે.
Published : November 15, 2026 at 9:08 PM IST
અમદાવાદઃ શિવરંજની ક્રોસ રોડ પાસે આવેલી જ્વેલરી શોપમાં વાર્ષિક ઓડિટ દરમિયાન આશરે રૂ. 40.70 લાખના સોના-ચાંદીના દાગીનાની ઉચાપતનો ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. સ્ટોરમાં સ્ટોક રેકોર્ડ અને હકીકતમાં રહેલા દાગીનાની ગણતરી કરવામાં આવતાં મોટો તફાવત જોવા મળ્યો હતો. વધુ તપાસ કરતાં અસલી સોનાની ચેઇનની જગ્યાએ ઇમિટેશન જ્વેલરીની ચેઇન મૂકવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું હતું. કેટલીક નકલી ચેઇન પર અસલી દાગીનાના બારકોડ લેબલ પણ લગાવવામાં આવ્યા હતા. આ મામલે સ્ટોર મેનેજર વૈભવ સોની સામે ઉચાપતની ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે. સેટેલાઇટ પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે.
અસલી સોનાની ચેઇન કાઢીને મુકી દીધી ઇમિટેશન જ્વેલરી
ઘોડાસરમાં રહેતા 23 વર્ષીય ઉત્તમ માલી શિવરંજની ક્રોસ રોડ પાસે આવેલી સ્વરા જ્વેલર્સમાં સેલ્સ એક્ઝિક્યુટિવ તરીકે નોકરી કરે છે. તેમણે પોલીસ ફરિયાદમાં જણાવ્યું હતું કે, જ્વેલરી શોપની સુરત સ્થિત હેડ ઓફિસની ઇન્વેન્ટરી ટીમ દ્વારા 28થી 30 ઓક્ટોબર દરમિયાન વાર્ષિક ઓડિટ કરવામાં આવ્યું હતું. આ દરમિયાન સ્ટોરના સ્ટોક રેકોર્ડ અને વાસ્તવિક દાગીનાની ગણતરી કરવામાં આવતાં સોનાના દાગીના તથા સોનાના સિક્કાની સંખ્યામાં મોટો તફાવત જોવા મળ્યો હતો.
ત્યારબાદ તપાસ કરતાં અસલી સોનાની ચેઇનની જગ્યાએ ઇમિટેશન જ્વેલરીની નકલી ચેઇન મૂકવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું હતું. એટલું જ નહીં, કેટલીક નકલી ચેઇન સ્ટોર મેનેજર વૈભવ સોનીના ટેબલમાંથી મળી આવી હતી. આ નકલી ચેઇન પર અસલી સોનાની ચેઇનના બારકોડ લેબલ પણ લગાવવામાં આવ્યા હતા.
જમવાનું લેવા જવાનું કહી મેનેજર બહાર નીકળ્યો, ફોન પણ બંધ
ઓડિટ ટીમે સ્ટોરમાં હાજર કર્મચારીઓની પૂછપરછ શરૂ કરી હતી. આ દરમિયાન સ્ટોર મેનેજર વૈભવ સોની જમવાનું અને નાસ્તો લેવા જવાનું કહી બહાર નીકળી ગયો હતો. જોકે, ઘણો સમય વીતી જવા છતાં તે પરત ફર્યો નહોતો. ઓડિટ ટીમે તેના મોબાઇલ પર સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ તેનો ફોન બંધ આવતો હતો. આથી મેનેજરની સંડોવણી હોવાની શંકા વધુ ઘેરી બની હતી.
48 દાગીના અને સિક્કા મળીને રૂ. 40.70 લાખની ઉચાપત
કંપની દ્વારા કરવામાં આવેલી વધુ તપાસમાં 9 જાન્યુઆરીથી 30 ઓક્ટોબર 2026 દરમિયાન સ્ટોરમાંથી કુલ 48 નંગ દાગીના અને સિક્કાની ઉચાપત થઈ હોવાનું સામે આવ્યું હતું. તેમાં સોનાના 21 સિક્કા, ચાંદીનો એક સિક્કો, સોનાના 6 બ્રેસલેટ, સોનાની 16 ચેઇન, સોનાના 3 નેકલેસ અને એક પેન્ડન્ટનો સમાવેશ થાય છે.
આ તમામ દાગીનાનું કુલ વજન આશરે 325 ગ્રામ અને બજાર કિંમત રૂ. 40,70,872 હોવાનું ફરિયાદમાં જણાવાયું છે. આરોપ છે કે મેનેજરે કેટલીક અસલી સોનાની ચેઇન કાઢી તેના સ્થાને ઇમિટેશન જ્વેલરીની ચેઇન મૂકી દીધી હતી અને તેના પર અસલી દાગીનાના બારકોડ લેબલ લગાવી દીધા હતા. આ રીતે લાંબા સમયગાળા દરમિયાન દાગીના સગેવગે કરવામાં આવ્યા હોવાની ફરિયાદ નોંધાઈ છે. સેટેલાઇટ પોલીસે સમગ્ર મામલે ગુનો નોંધી મેનેજરની ભૂમિકા અને દાગીનાની ઉચાપત અંગે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.
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