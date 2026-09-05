ગુજરાત હાઇકોર્ટ સહિત અમદાવાદની 3 અને સુરતની કોર્ટને બૉમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકીભર્યા ઈ-મેઈલથી ખળભળાટ! કોર્ટ પરિસર ખાલી કરાયા, પોલીસ અને BDDS દોડતી થઈ
શહેરની ઘીકાંટા સ્થિત મેટ્રોપોલિટન કોર્ટ અને લાલ દરવાજા સ્થિત સિટી સિવિલ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટ તેમજ ગુજરાત હાઇકોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી આપવામાં આવી છે
Published : September 5, 2026 at 4:43 PM IST|
Updated : September 5, 2026 at 5:24 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ અને સુરતમાંમાં કોર્ટની સુરક્ષાને લઈને ચિંતાજનક ઘટના સામે આવી છે. અમદાવાદ શહેરની ઘીકાંટા સ્થિત મેટ્રોપોલિટન કોર્ટ અને લાલ દરવાજા સ્થિત સિટી સિવિલ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટ તેમજ ગુજરાત હાઇકોર્ટ તથા સુરતની કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી આપવામાં આવી છે. બંને કોર્ટને ઈમેલ મારફતે ધમકી મળતા પોલીસ તંત્ર તાત્કાલિક એક્શનમાં આવ્યું છે. ઈમેલ દ્વારા બોમ્બની ધમકી મળ્યા બાદ સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને બંને કોર્ટ પરિસરમાં તકેદારીના પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. કોર્ટ પરિસર ખાલી કરાવવામાં આવ્યું છે અને ત્યાં હાજર લોકો તથા કોર્ટ સ્ટાફને બહાર ખસેડવામાં આવ્યા છે. કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે કોર્ટની આસપાસ પણ સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે.
ધમકીની જાણ થતાં જ પોલીસની ટીમો સાથે ફાયર બ્રિગેડ અને BDDS એટલે કે બોમ્બ ડિટેક્શન એન્ડ ડીસ્પોસલ સ્ક્વૉડની ટીમો પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી છે. BDDSની ટીમ દ્વારા કોર્ટ પરિસરમાં સઘન તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. કોર્ટ બિલ્ડિંગ, આસપાસનો વિસ્તાર અને શંકાસ્પદ સ્થળોની તપાસ કરીને કોઈ વિસ્ફોટક કે શંકાસ્પદ વસ્તુ છે કે નહીં તે ચકાસવામાં આવી રહ્યું છે.
સમગ્ર મામલામાં હવે પોલીસ માટે સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે ધમકીભર્યો ઈમેલ કયા ઈમેલ આઈડી પરથી મોકલવામાં આવ્યો છે. ઈમેલ ક્યારે મોકલાયો, તેનો ટેક્નિકલ સ્ત્રોત શું છે અને ઈમેલ મોકલનાર વ્યક્તિ સુધી કેવી રીતે પહોંચી શકાય તે અંગે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. જરૂર પડ્યે સાઇબર નિષ્ણાતોની મદદ પણ લેવામાં આવી શકે છે. એક તરફ BDDSની ટીમ કોર્ટ પરિસરમાં સુરક્ષા તપાસ કરી રહી છે, તો બીજી તરફ પોલીસ દ્વારા ઈમેલના ટેક્નિકલ પાસાઓની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. ધમકી પાછળ કોઈ ચોક્કસ હેતુ હતો કે માત્ર ભયનો માહોલ ઊભો કરવા માટે ઈમેલ મોકલવામાં આવ્યો હતો, તે પણ તપાસનો મહત્વનો મુદ્દો છે.
બંને કોર્ટને એકસાથે ધમકી મળતાં સુરક્ષા એજન્સીઓ દ્વારા કોઈપણ પ્રકારનું જોખમ ન લેતા સાવચેતીના તમામ જરૂરી પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. કોર્ટ પરિસરમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા વધુ કડક કરવામાં આવી છે અને આવન-જાવન પર પણ નજર રાખવામાં આવી રહી છે.
હાલ પોલીસ અને BDDSની તપાસ ચાલુ છે. કોર્ટ પરિસરમાં સર્ચ ઓપરેશન પૂર્ણ થયા બાદ જ ધમકીમાં કોઈ તથ્ય છે કે નહીં તે અંગે વધુ સ્પષ્ટતા થઈ શકશે. બીજી તરફ, ઈમેલના સ્ત્રોત અને ધમકી આપનાર વ્યક્તિ સુધી પહોંચવા માટે પોલીસ દ્વારા તપાસનો દોર આગળ ધપાવવામાં આવી રહ્યો છે.
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