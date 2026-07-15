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રાજપીપળા પોસ્ટ ઑફિસ અને પાસપોર્ટ ઑફિસને બૉમ્બથી ઉડાવી દેવાનો ધમકીભર્યો ઈ-મેઈલ, તંત્ર દોડતું થયું, સાઉથની એક્ટ્રેસ સાથે કનેક્શન?

ઈ-મેઈલ બાદ ટાઉન પોલીસ, SOG, ડૉગ સ્ક્વૉડ અને BDDSની ટીમે મુખ્ય પોસ્ટ ઓફિસ અને પાસપોર્ટ ઓફિસમાં સઘન તપાસ હાથ ધરી

ઈ-મેઈલ બાદ ટાઉન પોલીસ, SOG, ડૉગ સ્ક્વૉડ અને BDDSની ટીમે મુખ્ય પોસ્ટ ઓફિસ અને પાસપોર્ટ ઓફિસમાં સઘન તપાસ હાથ ધરી
ઈ-મેઈલ બાદ ટાઉન પોલીસ, SOG, ડૉગ સ્ક્વૉડ અને BDDSની ટીમે મુખ્ય પોસ્ટ ઓફિસ અને પાસપોર્ટ ઓફિસમાં સઘન તપાસ હાથ ધરી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 15, 2026 at 9:10 PM IST

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નર્મદા: રાજપીપલામાં આવેલી મુખ્ય પોસ્ટ ઓફિસ અને પાસપોર્ટ ઓફિસને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકીભર્યો ઈ-મેઈલ મળતા સમગ્ર તંત્ર દોડતું થયું હતું. ઘટનાની જાણ થતાં જ નર્મદા પોલીસ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી તપાસ હાથ ધરી હતી. ધમકીભર્યો ઈ-મેઈલ મળ્યા બાદ નર્મદા જિલ્લા નાયબ પોલીસ અધિક્ષક રાજેન્દ્ર દેવધાના માર્ગદર્શન હેઠળ રાજપીપલા ટાઉન પોલીસ, એસઓજી, ડોગ સ્ક્વૉડ અને બૉમ્બ ડિટેક્શન એન્ડ ડિસ્પોઝલ સ્ક્વૉડ (BDDS)ની ટીમે મુખ્ય પોસ્ટ ઓફિસ અને પાસપોર્ટ ઓફિસમાં સઘન તપાસ હાથ ધરી હતી.

તપાસ દરમિયાન ઓફિસના દરેક ખૂણાની ઝીણવટભરી તપાસ કરવામાં આવી હતી. જોકે, અત્યાર સુધીની તપાસમાં કોઈપણ શંકાસ્પદ વસ્તુ મળી આવી નહોતી. જેના કારણે પોલીસ તેમજ પોસ્ટ ઓફિસના કર્મચારીઓએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો.

ઈ-મેઈલ બાદ ટાઉન પોલીસ, SOG, ડૉગ સ્ક્વૉડ અને BDDSની ટીમે મુખ્ય પોસ્ટ ઓફિસ અને પાસપોર્ટ ઓફિસમાં સઘન તપાસ હાથ ધરી (ETV Bharat Gujarat)

સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને થોડા સમય માટે પોસ્ટ ઓફિસની કામગીરી અટકાવવામાં આવી હતી, પરંતુ તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ તમામ કામગીરી ફરીથી રાબેતા મુજબ શરૂ કરવામાં આવી હતી. હાલ પોલીસે ધમકીભર્યો ઈ-મેઈલ કોણે મોકલ્યો અને તેની પાછળનો હેતુ શું છે તે અંગે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

સાઉથની અભિનેત્રી સાથે કનેક્શન?

સમગ્ર મુદ્દે માહિતી આપતા નાયબ પોલીસ અધિક્ષક રાજેન્દ્ર દેવધાએ જણાવ્યું કે, રાજપીપળા પોસ્ટઑફિસ દ્વારા લોકો પોલીસ સ્ટેશન ખાતે જાણ કરવામાં આવેલી કે, તેઓને ભરૂચ ડિવિઝનથી એક ઈ-મેઈલ આવેલ છે જેમાં પોસ્ટઑફિસમાં બૉમ્બ ફોડવાની ધમકી આપવામાં આવી છે. આ બાબતે ઘટનાસ્થળે પહોંચી તપાસ કરતા જણાઈ આવ્યું છે કે, રાજપીપળા પોસ્ટઑફિસને ઈન્ફોર્મ કૉપી તરીકે આ ઈ-મેઈલ મોકલવામાં આવેલ છે. આ બ્રાન્ચને ધમકી આપી હોવાનું જણાયેલ નથી. તેમ છતાં લોકલ પોલીસ અને જિલ્લા પોલીસ તથા જિલ્લા SOG દ્વારા આ બાબતની ગંભીરતાને ધ્યાને લઈ BDS તથા ડૉગ સ્ક્વૉડને ઈન્ફોર્મ કરી સર્ચ ઑપરેશન ચાલુ કરેલ છે. અત્યાર સુધી કોઈ શંકાસ્પદ ચીજવસ્તુ મળી આવેલ નથી. અગાઉ પણ આ પ્રકારે ઈન્ફોર્મ કૉપી દ્વારા રાજપીપળા પોસ્ટઑફિસને ઈ-મેઈલ મળ્યો હતો અને ત્યારે પણ કોઈ અઘટિત ધટના બની નહોતી.

કોણે કર્યો ઈ-મેઈલ

આ ઈ-મેઈલ કોના દ્વારા આવ્યો તે અંગે જણાવતા તેમણે કહ્યું કે, સાઉથની એક અભિનેત્રી નિવેથા પેથુરાજની મોહમ્મદ પેગમ્બર અંગે કોઈ ટિપ્પણી કરી હતી તેને ટાંકી ધમકી મોકલનારે પૉસ્ટઑફિસમાં RDX બૉમ્બ ફોડવાનું કહ્યું છે. આ ધમકી તેણે સીધે-સીધી રાજપીપળા પૉસ્ટઑફિસને લખી નથી.

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