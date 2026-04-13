રીમોટ કંટ્રોલથી ટ્રકનું વજન ગાયબ કરતી હાઈટેક ગેંગનો અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે કર્યો પર્દાફાશ

રજનીશ નામનો શખ્સ 50 હજાર રૂપિયામાં સપ્લાય કરતો હતો ખાસ ચીપ, જ્યારે વજન કાંટા રિપેરિંગનો અનુભવ ધરાવતા સંકેતને ટેક્નિકલ ચેડાં કરવામાં હતી માસ્ટરી.

અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા મોટી કાર્યવાહી
અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા મોટી કાર્યવાહી (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 13, 2026 at 4:29 PM IST

અમદાવાદ: શહેરમાં ટેક્નોલોજીનો દુરુપયોગ કરીને કરવામાં આવતી એક સુનિયોજિત અને અત્યંત હાઈટેક છેતરપિંડીનો ક્રાઈમ બ્રાન્ચે પર્દાફાશ કર્યો છે. ઈલેક્ટ્રોનિક વજન કાંટા (વે-બ્રીજ) માં ગેરકાયદેસર રીતે ચેડાં કરીને સ્ક્રેપ (ભંગાર)ના વેપારીઓને કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન પહોંચાડતી એક આંતરરાજ્ય ગેંગના 7 સભ્યોને પોલીસે ઝડપી પાડ્યા છે.

આ ગેંગ જે રીતે ગુનો આચરતી હતી તે અત્યંત ચોંકાવનારી અને સુનિયોજિત છે. આરોપીઓ પહેલા વિવિધ કંપનીઓ અને સરકારી વિભાગોનો નકામો માલ (સ્ક્રેપ) ખરીદવા માટે હરાજીમાં ટેન્ડર મેળવતા હતા. ટેન્ડર મળી ગયા બાદ તેઓ માલના વજનની પ્રક્રિયામાં મોટો ગોટાળો કરતા હતા. આ માટે તેઓ ઈલેક્ટ્રોનિક વજન મશીનમાં એક ખાસ પ્રકારની ચીપ બેસાડતા હતા, જેને એક ખાસ રિમોટ કંટ્રોલથી દૂર બેઠા ઓપરેટ કરી શકાતી હતી. આ રિમોટનું માત્ર એક બટન દબાવતાની સાથે જ ભરેલી ટ્રકનું વજન 5 થી 10 ટન જેટલું ઓછું દર્શાવવામાં આવતું હતું.

રીમોટ કંટ્રોલથી ટ્રકનું વજન ગાયબ કરતી હાઈટેક ગેંગનો પર્દાફાશ (Etv Bharat Gujarat)

"આ ગેંગ ખૂબ જ સુનિયોજિત અને ટેક્નિકલ રીતે સંપૂર્ણ સક્ષમ હતી. આરોપીઓ વે-બ્રીજ મશીનમાં એવી રીતે ચીપ ફિટ કરતા હતા કે કોઈપણ જાતની સામાન્ય તપાસમાં ગડબડ ઝીલાતી નહોતી. રિમોટ દ્વારા વજનમાં પોતાની અનુકૂળતા મુજબ ફેરફાર કરીને તેઓ મોટા પાયે આર્થિક ગુનાઓ આચરતા હતા. અમારી ટીમે ટેક્નિકલ એનાલિસિસ અને માનવ સ્ત્રોતોના આધારે આ ગેંગ સુધી પહોંચવામાં સફળતા મેળવી છે." - નિખીલ બ્રહ્મભટ્ટ, PI, અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ.

આ ગોટાળાને કારણે વાસ્તવિકતામાં ટ્રકમાં વધુ માલ ભરેલો હોવા છતાં સત્તાવાર દસ્તાવેજોમાં ઓછું વજન નોંધાઈ જતું હતું. જેટલો માલ ઓછો બતાવવામાં આવતો એટલો માલ આ ગેંગના સભ્યો ગેરકાયદેસર રીતે હડપ કરી લેતા હતા અને તેને અલગથી વેચીને કરોડો રૂપિયાનો નફો કમાતા હતા. આ રીતે રાજ્યના વિવિધ સ્ક્રેપયાર્ડ અને બિલ્ડિંગ સાઈટ્સ પર મોટા પાયે છેતરપિંડી આચરવામાં આવતી હતી. પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ ગેંગ છેલ્લા ચારથી પાંચ વર્ષથી સતત સક્રિય હતી અને મધ્યપ્રદેશ તથા મહારાષ્ટ્ર સહિત દેશના અનેક રાજ્યોમાં પોતાની જાળ ફેલાવી ચૂકી હતી.

ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ટેક્નિકલ એનાલિસિસ અને હ્યુમન ઈન્ટેલિજન્સના સંયોજનથી આ ગેંગ સુધી પહોંચવામાં સફળતા મેળવી હતી. પોલીસને વટવા GIDC ફેઝ-3 વિસ્તારમાં ચોક્કસ બાતમી મળી હતી જેના આધારે રેડ કરીને સાતેય આરોપીઓને રંગેહાથ ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હતા. આ સમગ્ર ગેંગમાં દરેક સભ્યની ચોક્કસ ભૂમિકા હતી. પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે રજનીશ નામનો આરોપી આ ખાસ પ્રકારની રિમોટ કંટ્રોલ ચીપ સપ્લાય કરતો હતો, જેની બજાર કિંમત આશરે 40 થી 50 હજાર રૂપિયા જેટલી ગણાતી હતી. જ્યારે સંકેત નામનો બીજો આરોપી અગાઉ વે-બ્રીજ રિપેરિંગનું કામ કરતો હોવાથી તેને મશીનમાં કોઈપણ પ્રકારની ટેક્નિકલ છેડછાડ કરવાની ઊંડી સમજ હતી. આ સિવાયના અન્ય આરોપીઓ ટેન્ડર મેળવવાથી લઈને માલનું લોડિંગ અને વેચાણ સુધીની તમામ કામગીરી સંભાળતા હતા.

આ ગેંગ દ્વારા વજન કાંટામાં કરવામાં આવતા ચેડાં એટલા સુક્ષ્મ અને વ્યાવસાયિક હતા કે સામાન્ય ચેકિંગ દરમિયાન તેનો પત્તો લગાવવો લગભગ અશક્ય જ હતો. ચીપને મશીનની અંદર એવી રીતે ફિટ કરવામાં આવતી હતી કે તેનાથી મશીનના બાહ્ય દેખાવમાં કોઈ ફરક પડતો નહોતો અને ન તો કોઈ વાયર દેખાતો હતો. આ જ કારણ હતું કે આ ટોળકી લાંબા સમય સુધી પકડાઈ શકી નહોતી અને નિશ્ચિંત બનીને કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરતી રહી.

હાલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે આ સમગ્ર મામલે ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. પોલીસને શંકા છે કે આ નેટવર્ક હજુ પણ વધુ મોટું હોઈ શકે છે. જે આરોપીઓ હજુ ફરાર છે તેમને ઝડપી પાડવા માટે અલગ-અલગ ટીમોનું ગઠન કરવામાં આવ્યું છે. પોલીસ અધિકારીઓએ આશા વ્યક્ત કરી છે કે આગામી સમયમાં આ કેસમાં હજુ ઘણા મહત્વપૂર્ણ ખુલાસા સામે આવવાની શક્યતા છે અને છેતરપિંડીનો ભોગ બનેલા અન્ય વેપારીઓ પણ સામે આવી શકે છે.

