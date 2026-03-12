સુરેન્દ્રનગરમાં 1 કરોડ 31 લાખની વીજ ચોરી ઝડપાઇ, 612 એકમોનું ચેકિંગ: 42 મીટર જપ્ત કરાયા
સુરેન્દ્રનગરના પાટડીમાં 612 રહેણાંક મકાનમાંથી 1 કરોડ 31 લાખની વીજ ચોરી ઝડપાઇ છે.
Published : March 12, 2026 at 4:47 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના પાટડી તાલુકાના ત્રણ ગામમાં વીજ ચેકિંગ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. વીજ વિભાગની 37 ટીમ દ્વારા અસામાજિક પ્રવૃતિ સાથે જોડાયેલા ઇસમોના ઘરે ચેકિંગ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન 1.31 લાખની વીજ ચોરી ઝડપાઇ હતી.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનો વીજલોસ 25% જેટલો છે જેને ઘટાડવા માટે સુરેન્દ્રનગર PGVCL વિભાગ અને પોલીસ વિભાગની ટીમોને કામે લગાવવામાં આવી હતી. સુરેન્દ્રનગર પોલીસ વિભાગને PGVCL વિભાગના સંયુક્ત ઉપક્રમે પાટડી તાલુકાના ત્રણ ગામમાં વીજ ચેકિંગ કામગીરી દરમિયાન 1.32 કરોડની વીજ ચોરી ઝડપી પાડવામાં આવી છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના પોલીસ વડા પ્રેમસુખ ડેલુ, પ્રોબેશનલ IPS કરણ કુમાર પન્ના DYSP જેડી પુરોહિત અને અલગ અલગ PGVCL વિભાગની 37 જેટલી ટીમોને ચેકિંગમાં ઉતરી હતી.
ચેકિંગમાં ગયેલી ટીમો દ્વારા 612 જેટલા રહેણાંક મકાન ચેક કરવામાં આવ્યા હતા જેમાંથી ગેરકાયદેસર રીતે 42 જેટલા મીટર જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. કુખ્યાત ગુનાખરી ધરાવતા તત્ત્વોના ઘરે દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા જેમાંથી 1.32 કરોડ રૂપિયાની વીજ ચોરી ઝડપી પાડવામાં આવી છે. આલિશાન બંગલાઓ બનાવી અને તેમાં વીજ ઉપકરણો ગેરકાયદેસર રીતે વીજ ચોરી કરવામાં આવતી હોવાનો ધડાકો થયો છે. કુખ્યાત ગુજસીટોકના ગુનાના આરોપીઓના ઘરે પણ ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું.
ચેકિંગ દરમિયાન વીજચોરીમાં ઝડપાયેલા કુખ્યાત ગુનેગારોની યાદી
વસીમખાન બિસ્મિલ્લાખાન જતમલેક
હજરતખાન ઉર્ફે હનુ અનવરખાન જતમલેક
જશવંત ઉર્ફે જશો કાળુભાઈ સોયા
ફિરોઝ ખાન અલી ખાન જત મલેક
અલીભાઈ નથુભાઈ ડફેર
રસુલ નથુભાઈ ડફેર
બિલ્કિસબાનુ હનીફખાન મલેક
શરીફ અલ્લારખાખાન ડફેર
સિકંદર અનવર ખાન મલેક
રસિકખાન મલેક
રોમિઝખાન મહંમદખાન મલેક
મહમદખાન હુસેનખાન મલેક
ઇમરાન ઉર્ફે ચમચી જમાલભાઈ સિંધીના ઘરે દરોડા પાડી વીજચોરી ઝડપી લેવામાં આવી હતી.
"ત્રણ ગામોમાં કુખ્યાત બુટલેગરો આરોપીઓ અને ગુજસીટોકના ગુનેગારોની મિલકતોની તપાસ થશે, ગેરકાયદેસર હશે તો બુલડોઝર ફરી વળશે." - પ્રેમસુખ ડેલુ, સુરેન્દ્રનગર પોલીસવડા
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસવડા પ્રેમસુખ ડેલુ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, પ્રથમ તબક્કામાં સુરેન્દ્રનગરના ગેડિયા ખેરવા અને ઝેઝરીમાં વીજ ચેકિંગ કરી અને વીજ ચોરી કરતા આવારા તત્વો ઉપર પગલા ભરવામાં આવ્યા છે. હવે 14 જેટલા ગુનેગારોની મિલકતની યાદી મંગાવવામાં આવી છે. જો ગેરકાયદેસર મિલકત હશે તો તોડી પાડવામાં આવશે અને ગેરકાયદેસર પ્રવૃતિ સાથે જોડાયેલા હશે તો તેવા તત્વો વિરુદ્ધમાં પણ હવે પગલાં ભરવામાં આવશે.
