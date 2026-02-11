સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણમાં સ્કૂલ બસ પર વીજપોલ તૂટી પડ્યો, 20 વિદ્યાર્થીઓનો બચાવ
સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણમાં સ્કૂલ બસ પર જર્જરિત વીજપોલ તૂટી પડતા 20 વિદ્યાર્થીઓનો આબાદ બચાવ થયો છે.
Published : February 11, 2026 at 2:47 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણમાં સ્કૂલ બસ પર જર્જરિત વીજપોલ તૂટી પડતા 20 વિદ્યાર્થીઓનો આબાદ બચાવ થયો છે. સ્થાનિકો દ્વારા અનેક રજૂઆત છતા વીજપોલને બદલવામાં આવ્યો નહતો જેને કારણે આ ઘટના બની હતી.
સ્કૂલ બસ ઉપર વીજપોલ તૂટી પડ્યો
વઢવાણના સતવારા વિસ્તારમાં સંકલ્પ વિદ્યાલયની સ્કૂલ બસ પ્રસાર થતી હતી આ દરમિયાન વીજ પોલ તેની ઉપર તૂટી પડ્યો હતો. અચાનક જર્જરિત થાંભલો તૂટી પડતા સ્કૂલમાં બેઠેલા વિદ્યાર્થીઓના જીવ તાળવે ચોટી ગયા હતા. જોકે, વાહન ચાલકની સુજબુજના કારણે મોટી દુર્ઘટના ટળી ગઇ હતી.
"શાળાએ વિદ્યાર્થીઓને મુકવા જતી બસ પસાર થઈ રહી હતી. આ દરમિયાન ત્રણ થાંભલાઓ તૂટી પડ્યા હતા. સ્થાનિક લોકોની મદદથી તમામ વિદ્યાર્થીઓને બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા." ગોવિંદ પરમાર, ઘટનાને નજરે જોનાર
સમગ્ર ઘટનાની જાણ વિદ્યાર્થીઓના વાલીઓને થતા તે પણ દોડી આવ્યા હતા. બસના ચાલકની સુજબુજને કારણે બસને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડી વિદ્યાર્થીઓને બસમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. 20 જેટલા વિદ્યાર્થીઓને અન્ય વાહનની વ્યવસ્થા કરી શાળાએ મોકલવામાં આવ્યા હતા.
સ્થાનિક લોકો દ્વારા PGVCL વિભાગને છેલ્લા છ મહિનાથી થાંભલા જર્જરીત થવા મુદ્દે રજૂઆતો કરવામાં આવી હતી તેમ છતાં પણ થાંભલા બદલવાની કામગીરી કરવામાં આવી નથી. સ્થાનિકોએ PGVCLની નબળી કામગીરી સામે સવાલ ઉઠાવ્યો છે અને તાત્કાલિક ધોરણે થાંભલા બદલવામાં આવે તેવી માંગ કરી છે. વઢવાણમાં વીજ પોલ ધરાશાયી થતા ચાર કલાક કરતા વધુ સમય સુધી વીજ પુરવઠો ખોરવાઇ ગયો હતો અને સ્થાનિકોએ હાલાકી ભોગવવી પડી હતી. અધિકારીઓને આ ઘટનાની જાણ કરવામાં આવતા અધિકારીઓ પણ ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા અને રીપેરિંગ કામ હાથ ધર્યું હતું.
આ પણ વાંચો: