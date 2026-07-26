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સુરત: ઓલપાડમાં સેના ખાડીના ધસમસતા પ્રવાહમાં વીજ કર્મચારી તણાયા, લાંબી જહેમત બાદ મૃતદેહ મળી આવ્યો

ઓલપાડમાં પસાર થતી સેના ખાડીના ધસમસતા પ્રવાહમાં વીજ વિભાગના સિનિયર ક્લાર્ક સાયકલ સાથે તણાઈ જતા મોતને ભેટ્યા છે.

ઓલપાડમાં સેના ખાડીના ધસમસતા પ્રવાહમાં વીજ કર્મચારી તણાયા
ઓલપાડમાં સેના ખાડીના ધસમસતા પ્રવાહમાં વીજ કર્મચારી તણાયા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 26, 2026 at 1:27 PM IST

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સુરત: સુરત જિલ્લાના ઓલપાડ તાલુકામાંથી એક હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે. ઓલપાડમાં પસાર થતી સેના ખાડીના ધસમસતા પ્રવાહમાં વીજ વિભાગના સિનિયર ક્લાર્ક સાયકલ સાથે તણાઈ જતા મોતને ભેટ્યા છે. ભારે વરસાદ અને ઉપરવાસના પાણીના કારણે બે કાંઠે વહી રહેલી ખાડી પસાર કરતી વખતે આ દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી. ઘટનાની જાણ થતાં જ SDRF અને રેસ્ક્યુ ટીમે યુદ્ધના ધોરણે શોધખોળ હાથ ધરી હતી અને લાંબી જહેમત બાદ ખાડીમાંથી મૃતદેહને બહાર કાઢ્યો હતો. મૂળ દાહોદના વતની એવા આ કર્મચારીના અચાનક અવસાનથી વીજ વિભાગ અને પરિવારમાં શોકની લાગણી છવાઈ ગઈ છે.

વીજ કર્મચારી ખાડીમાં તણાઇ જતા મોત

મળતી માહિતી અનુસાર, વીજ વિભાગમાં સિનિયર ક્લાર્ક તરીકે ફરજ બજાવતા ગણાવાભાઈ શાંતિલાલ પોતાની સાયકલ લઈને ઓલપાડ પાસેથી પસાર થતી સેના ખાડી વિસ્તારમાંથી નીકળ્યા હતા. ભારે વરસાદના કારણે સેના ખાડીમાં પાણીનું સ્તર ખૂબ ઊંચું હતું અને પાણી બે કાંઠે વહી રહ્યું હતું. ગણાવાભાઈ સાયકલ લઈને આ ખાડી પસાર કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા, તે દરમિયાન પાણીના ધસમસતા અને અનિયંત્રિત પ્રવાહનો અંદાજ ન આવતા તેઓ પોતાની સાયકલ સાથે પ્રવાહમાં ખેંચાઈ ગયા અને તણાઈ ગયા હતા.

ઓલપાડમાં સેના ખાડીના ધસમસતા પ્રવાહમાં વીજ કર્મચારી તણાયા (ETV Bharat Gujarat)

આ અકસ્માતની જાણ થતાં જ તંત્રમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને તાત્કાલિક ધોરણે SDRF અને વાવ (VAV ની રેસ્ક્યુ ટીમ ઘટના સ્થળે દોડી ગઈ હતી. ખાડીમાં પાણીનો પ્રવાહ ભારે હોવા છતાં ટીમે યુદ્ધના ધોરણે શોધખોળ અભિયાન શરૂ કર્યું હતું. લાંબી કલાકોની ભારે જહેમત અને મહેનત બાદ આખરે વીજ કર્મચારીનો મૃતદેહ શોધી કાઢવામાં સફળતા મળી હતી.

સેના ખાડીના ધસમસતા પ્રવાહમાં વીજ વિભાગના સિનિયર ક્લાર્ક સાયકલ સાથે તણાઈ જતા મોતને ભેટ્યા છે.
સેના ખાડીના ધસમસતા પ્રવાહમાં વીજ વિભાગના સિનિયર ક્લાર્ક સાયકલ સાથે તણાઈ જતા મોતને ભેટ્યા છે. (ETV Bharat Gujarat)

ઘટના અંગે માહિતી આપતા વાવ SDRF ગ્રુપના PSI કે. જે. વસાવાએ જણાવ્યું હતું કે, "ઓલપાડ તાલુકાની સેના ખાડીમાં ભારે પાણી વહી રહ્યું છે. આ ધસમસતા પાણીના પ્રવાહને એક આધેડ વ્યક્તિ ક્રોસ કરી રહ્યા હતા, તે દરમિયાન તેઓ પાણીમાં તણાઈ ગયા હતા. ઓપરેશન દરમિયાન સૌપ્રથમ અમને તેમની સાયકલ મળી આવી હતી, જેના પરથી ખાતરી થઈ હતી કે તેઓનું શરીર નજીકમાં જ હોઈ શકે છે. આના આધારે અમે વધુ સઘન શોધખોળ હાથ ધરી હતી. લાંબી શોધખોળના અંતે ખાડીના પાણીમાં એક બાવળના ઝાડ સાથે ફસાયેલી હાલતમાં તેઓનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો."

મૂળ દાહોદના વતની હતા મૃતક

આ દુર્ઘટનામાં જીવ ગુમાવનાર ગણાવાભાઈ શાંતિલાલ મૂળ દાહોદ જિલ્લાના ઝાલોદ તાલુકાના વતની હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. તેઓ ઓલપાડ ખાતે વીજ વિભાગમાં સિનિયર ક્લાર્ક તરીકે પ્રામાણિકપણે પોતાની સેવાઓ આપી રહ્યા હતા. અચાનક બનેલી આ આફતથી તેમના પરિવાર પર દુઃખનો પહાડ તૂટી પડ્યો છે અને પરિવારજનોમાં ભારે આક્રંદ છવાયું છે.

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