ગુજરાતમાં વીજળીની માંગે તોડ્યા રેકોર્ડ, સરકાર દોડતી થઈ; વીજ પુરવઠો જાળવવા કોલસા અને સોલાર પર ભાર
29,822 મેગાવોટની ઐતિહાસિક માંગ નોંધાઈ; ગયા વર્ષ કરતાં 36.6%નો ઉછાળો
Published : October 24, 2026 at 5:44 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાતમાં વીજળીની સતત વધતી માંગે રાજ્ય સરકારની ચિંતા વધારી છે. ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે વીજળી, ઉદ્યોગોમાં વધતી પ્રવૃત્તિઓ અને ગરમીના કારણે કૂલિંગ લોડમાં થયેલા વધારાને પગલે 16 ઓક્ટોબરે રાજ્યમાં અત્યાર સુધીની સૌથી વધુ 29,822 મેગાવોટ વીજ માંગ નોંધાઈ હતી. ગયા વર્ષે ઓક્ટોબરમાં નોંધાયેલી 21,822 મેગાવોટની માંગની સરખામણીએ આ વખતે 36.6 ટકાનો મોટો ઉછાળો નોંધાયો છે. પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ઊર્જા વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે બેઠક યોજી વીજ ઉત્પાદન, પુરવઠા અને લાંબા ગાળાના આયોજનની સમીક્ષા કરી હતી.
એક જ દિવસમાં 574 મિલિયન યુનિટ વીજળીનો વપરાશ
રાજ્યમાં 16 ઓક્ટોબરે દૈનિક વીજ વપરાશ 574 મિલિયન યુનિટ સુધી પહોંચ્યો હતો, જ્યારે ગયા વર્ષે ઓક્ટોબરમાં આ આંકડો 457 મિલિયન યુનિટ હતો. એટલે કે વીજ વપરાશમાં પણ આશરે 27 ટકાનો વધારો થયો છે. સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબર દરમિયાન સામાન્ય વર્ષોની સરખામણીએ વીજ માંગમાં આશરે 4,000 મેગાવોટનો વધારો નોંધાયો છે.નબળા ચોમાસા બાદ ઊંચું તાપમાન, અલ નીનોની અસર, ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે અપાતી વીજળી અને દિવાળીના તહેવારો પહેલાં ઉદ્યોગોમાં વધેલી કામગીરીને કારણે વીજ માંગ વધી હોવાનું ઊર્જા વિભાગે જણાવ્યું હતું. કૃષિ ક્ષેત્રનો વીજભાર દૈનિક મહત્તમ 12,000 મેગાવોટ સુધી પહોંચ્યો છે.
સૂર્યાસ્ત બાદ વીજળી પૂરી પાડવાનો પડકાર
દિવસ દરમિયાન સોલાર ઊર્જાનું ઉત્પાદન આશરે 12,000 મેગાવોટ સુધી પહોંચે છે, પરંતુ સાંજે 5થી રાત્રે 11 વાગ્યા દરમિયાન સૂર્યાસ્તને કારણે સૌર ઊર્જાનું ઉત્પાદન શૂન્ય થઈ જાય છે. પવનની ગતિ ઓછી રહેતાં પવન ઊર્જામાં પણ ઘટાડો થયો છે. બીજી તરફ ઓછા વરસાદને કારણે જળવિદ્યુત ઉત્પાદન ઘટતાં સાંજના પીક અવર્સમાં વીજ માંગને પહોંચી વળવા કોલસા અને ગેસ આધારિત વીજ મથકો પર વધુ આધાર રાખવો પડી રહ્યો છે. આ સ્થિતિમાં વીજળીની અછત કે પુરવઠામાં વિક્ષેપ ન સર્જાય તે માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કોલસાનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ, વધારાની વીજ ફાળવણી અને ગ્રીડનું સંતુલન જાળવવા પગલાં લેવામાં આવી રહ્યાં છે.
નવેમ્બરથી કોલસાના 13થી 14 રેલવે રેક મળશે
વીજ ઉત્પાદન માટે કોલસાનો પૂરતો જથ્થો મળી રહે તે માટે રાજ્ય સરકારે કેન્દ્ર સરકાર સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી. તેના પગલે કેન્દ્રીય કોલસા મંત્રાલયે નવેમ્બર સુધી દરરોજ 10થી 11 રેલવે રેક અને નવેમ્બરથી દરરોજ 13થી 14 રેલવે રેક કોલસાનો પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવાની ખાતરી આપી છે. આ ઉપરાંત NTPCના ફરક્કા પ્લાન્ટમાંથી નવેમ્બર મહિના માટે 329 મેગાવોટ વીજળી ફાળવવામાં આવી છે. આસામના કેન્દ્ર સરકારના વીજ ઉત્પાદનના હિસ્સામાંથી લાંબા ગાળા માટે 551 મેગાવોટ વીજળી મળી છે. NTPCના બાઢ-1 અને દાદરી-1 થર્મલ પાવર સ્ટેશનમાંથી મળતી 716 મેગાવોટ વીજળીના કરારની મુદત પણ માર્ચ 2028 સુધી લંબાવવામાં આવી છે. કેન્દ્ર સરકારના અનએલોકેટેડ વીજ હિસ્સામાંથી વધુ 500 મેગાવોટ વીજળી ફાળવવાની માંગણી પણ કરવામાં આવી છે.
બેટરીમાં સંગ્રહાશે સોલાર વીજળી
સાંજના સમયે વીજ માંગને પહોંચી વળવા રાજ્ય સરકાર બેટરી એનર્જી સ્ટોરેજ સિસ્ટમ (BESS) પર ભાર મૂકી રહી છે. હાલમાં રાજ્યમાં 192 મેગાવોટની બેટરી સ્ટોરેજ સિસ્ટમ કાર્યરત છે. જ્યારે 2,742 મેગાવોટ ક્ષમતા અને 5,517 મેગાવોટ-કલાક સંગ્રહ ક્ષમતા ધરાવતી નવી સિસ્ટમો માટેના કરાર પૂર્ણ થઈ ચૂક્યા છે. માર્ચ 2027 સુધીમાં 500 મેગાવોટ ક્ષમતા અને 1,000 મેગાવોટ-કલાક સંગ્રહ ક્ષમતા ધરાવતી સિસ્ટમ કાર્યરત કરવાનું આયોજન છે. આ ઉપરાંત 1,000 મેગાવોટ ક્ષમતા અને 4,000 મેગાવોટ-કલાક સંગ્રહ ક્ષમતાના પ્રોજેક્ટ માટે ટેન્ડર પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. દિવસ દરમિયાન ઉત્પન્ન થતી સૌર ઊર્જાનો સંગ્રહ કરીને સાંજે તેનો ઉપયોગ કરવો આ યોજનાનો મુખ્ય હેતુ છે.
2031-32ની માંગને પહોંચી વળવા 5,000 મેગાવોટની માંગ
રાજ્યની ભવિષ્યની વીજ જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને કેન્દ્ર સરકાર પાસેથી વધુ વીજળી મેળવવા પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. કેન્દ્રીય થર્મલ પાવર સ્ટેશનોમાંથી 1,300 મેગાવોટથી વધુ અને જળવિદ્યુત મથકોમાંથી 1,200 મેગાવોટથી વધુ વીજળીની ફાળવણી થઈ છે, જે 2028-29થી તબક્કાવાર ઉપલબ્ધ થવાની છે. વર્ષ 2031-32માં રાજ્યની વધનારી વીજ માંગને ધ્યાનમાં રાખીને કેન્દ્ર સરકારને કેન્દ્રીય થર્મલ સ્ટેશનોમાંથી વધુ 5,000 મેગાવોટથી વધુ વીજળી ફાળવવા વિનંતી કરવામાં આવી છે. GUVNL દ્વારા SHAKTI યોજના હેઠળ 4,000 મેગાવોટ વીજળી માટે ટૂંક સમયમાં ટેન્ડર બહાર પાડવામાં આવશે, જેનો પુરવઠો 2030-31થી મળવાની અપેક્ષા છે.
ન્યુક્લિયર અને નવા થર્મલ પ્લાન્ટ પર નજર
રાજ્યમાં લાંબા ગાળે વીજ ઉત્પાદન વધારવા NPCIL સાથે 4,200 મેગાવોટના ન્યુક્લિયર પાવર પ્રોજેક્ટ માટે સમજૂતી કરાર કરવામાં આવ્યા છે. આ પ્રોજેક્ટનું પ્રથમ યુનિટ 2032માં કાર્યરત થવાની સંભાવના છે. ઉકાઈ ખાતે 800 મેગાવોટનો નવો થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ નિર્માણાધીન છે, જે સપ્ટેમ્બર 2029થી વીજ ઉત્પાદન શરૂ કરે તેવી યોજના છે. સિનોર, વણાકબોરી અને ગાંધીનગરમાં નવા થર્મલ પ્રોજેક્ટ સ્થાપવા માટે જમીન સંપાદન અને સૈદ્ધાંતિક મંજૂરીની પ્રક્રિયા પણ આગળ વધી રહી છે.
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલી બેઠકમાં ઊર્જા મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ, રાજ્ય મંત્રી કૌશિક વેકરીયા, મુખ્ય સચિવ મનોજકુમાર દાસ સહિતના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા. મુખ્યમંત્રીએ વધતી વીજ માંગને પહોંચી વળવા તાત્કાલિક પગલાં સાથે લાંબા ગાળાના આયોજનને પણ ઝડપથી આગળ વધારવા ઊર્જા વિભાગને સૂચના આપી હતી.
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