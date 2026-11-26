વીજ ગ્રાહકો પર મોંઘવારીનો માર; જુનાગઢના સ્થાનિકોએ વ્યક્ત કરી નારાજગી, સરકાર ભાવ વધારો કંટ્રોલમાં કરે તેવી માગ
ETV BHARAT GUJARAT એ જુનાગઢના સ્થાનિક વીજ વપરાશકારો સાથે વાત કરી હતી.
Published : November 26, 2026 at 1:22 PM IST
જુનાગઢઃ વીજ કંપની દ્વારા વીજ વપરાશના પ્રતિ એક યુનિટમાં 15 પૈસા જેટલો વધારો કરવામાં આવ્યો છે, આ વધારો જુલાઈ માસથી લાગુ થાય તે રીતે વીજ કંપની દ્વારા લાગુ કરવામાં આવ્યો છે. વીજના પ્રતિ એક યુનિટના દરમાં થયેલા વધારાને લઇને ETV BHARAT GUJARAT એ જુનાગઢના સ્થાનિક વીજ વપરાશકારો સાથે વાત કરી હતી. જેમાં તેમણે વીજ કંપની દ્વારા કરવામાં આવેલા ભાવ વધારાને પરત ખેંચાવવામાં આવે તેવી સરકાર પાસે માંગ કરી છે.
વીજ દરના ભાવોમાં થયો વધારો
વીજ ઉત્પાદિત કંપનીઓ દ્વારા વીજ વપરાશના દરોમાં જુલાઈ મહિનાથી અમલમાં આવે, તે રીતે વીજ દરના પ્રતિ એક યુનિટમાં 15 પૈસા જેટલો વધારો કર્યો છે. વીજ વપરાશના દરોમાં થયેલા ભાવ વધારાને લઈને ETV BHARAT GUJARATએ જુનાગઢના સ્થાનિક વીજ વપરાશકારો સાથે વાતચીત કરી હતી. જેમાં તમામ વીજ વપરાશકારોએ મોંઘવારીના સમયમાં વીજ કંપની દ્વારા કરવામાં આવેલા ભાવ વધારાને અયોગ્ય ગણાવ્યો હતો.
સાથે જ સરકારને અપીલ કરી છે કે, વીજ કંપનીઓ દ્વારા સૂચવવામાં આવેલો ભાવ વધારો સ્થગિત કરીને જૂના દર પ્રમાણે ગ્રાહકો પાસેથી વીજ વપરાશ દર વસુલે તેવી માંગ કરી છે. વધુમાં ગ્રાહકોએ એ પણ જણાવ્યું હતું કે, વરસાદ ઓછો થયો છે, આવી સ્થિતિમાં લોકોની સુખાકારી માટે સરકારે વધુ સતેજ બનવું જોઈએ, પરંતુ મોંઘવારીમાં લોકોને વધારે મુશ્કેલી પડે તેવું કામ સરકારની કંપનીઓ કરી રહી છે. જેના પર સરકારે કાબુ કરવો જોઈએ.
વીજ વપરાશકારોનો પ્રતિભાવ
જૂનાગઢના સ્થાનિક વીજ વપરાશકાર બટુકભાઈ મકવાણા, મુકેશભાઈ ઝાપડિયા, મનસુખભાઈ કારીયા અને રાજેશભાઈ બુદ્ધદેવે ઈટીવી ભારત સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી હતી. જેમાં તેમણે વીજ કંપનીઓ દ્વારા મનમાની રીતે વીજ યુનિટ વપરાશ દરોમાં જે વધારો કર્યો છે, તેને વખોડી કાઢ્યો હતો. આગામી દિવસોમાં વીજ કંપની દ્વારા વીજ થાંભલા સહિત ઇલેક્ટ્રીક પાવર સપ્લાય કરવાના તારનો ચાર્જ પણ વીજ વપરાશકારો પર લાગુ કરશે, તેવી આશંકા પણ વ્યક્ત કરી હતી. તો નાના ધંધાદારી મુકેશભાઈ ઝાપડીયાએ જણાવ્યું હતું કે પહેલા વીજળીનું બિલ 1,000ની આસપાસ આવતું હતું. આજે તેમાં ડબલ વધારો થયો છે. તેઓ નાનો રોજગાર અને તેમજ ચાની રેકડી ચલાવે છે, આ રીતે વધેલા વીજ દરોનો વધારાનો બોજ તેઓ ગ્રાહક પર કઈ રીતે નાખી શકે તેને લઈને પણ ચિંતાઓ વ્યક્ત કરી હતી. તો અન્ય એક વપરાશકાર મનસુખભાઈ કારીયાએ પણ સરકારની આ નીતિ અને નિયત સામે પણ સવાલો ઊભા કર્યા હતા અને વધેલા વીજ દરના ભાવોને તુરંત પરત ખેંચવામાં આવે તેવી માંગ કરી હતી.
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