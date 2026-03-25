ખેડબ્રહ્માથી અસારવા સુધી ઈલેક્ટ્રિક ટ્રેન શરુ થશે, ટ્રાયલ રનનું કરાયું ઈન્સ્પેક્શન

હિંમતનગરથી ખેડબ્રહ્મા વચ્ચે મીટરગેજને ઈલેક્ટ્રીક બ્રોડગેજ રેલવે લાઈનમાં રુપાંતર કર્યા બાદ હવે નવી રેલવે ટ્રેન શરુ કરવા માટે અંતિમ રેલ ટ્રાયલ રન કરવામાં આવ્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 25, 2026 at 3:47 PM IST

સાબરકાંઠા: ઉત્તર ગુજરાતને હવે ટૂંક સમયમાં નવી રેલવે સેવાની ભેટ મળવા જઈ રહી છે. પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ નાના અંબાજી એટલે કે ખેડબ્રહ્માથી અમદાવાદના અસારવા સુધી વાયા હિંમતનગર નવી ઈલેક્ટ્રીક રેલવે ટ્રેન શરુ થવા જવા જઈ રહી છે. હિંમતનગરથી ખેડબ્રહ્મા વચ્ચે મીટરગેજને ઈલેક્ટ્રીક બ્રોડગેજ રેલવે લાઈનમાં રુપાંતર કર્યા બાદ હવે નવી રેલવે ટ્રેન શરુ કરવા માટે અંતિમ રેલ ટ્રાયલ રન કરવામાં આવ્યો છે. રેલવેના અધિકારીઓ દ્વારા આ માટેનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું.

ઉત્તર ગુજરાતમાં વધુ એક રેલવે સુવિધામાં વધારો થવા જઈ રહ્યો છે. પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ નાના અંબાજી એટલેકે ખેડબ્રહ્માથી હિંમતનગરની બ્રોડગેજ ઈલેક્ટ્રીક રેલવે ટ્રેકને મીટરગેજમાંથી રુપાંતર કરવામાં આવ્યો હતો. સાંસદ શોભનાબેન બારૈયાએ આ માટે કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવને રજૂઆત કર્યા બાદ રેલવે સેવા શરુ કરવાની કાર્યવાહી તેજ કરાઈ હતી. જેને લઈ સીઆરએસ અને ટ્રાયલ રનનો તબક્કો ઝડપી શરુ થયો હતો. હવે નવા ટ્રેક પર હવે રેલવે ટ્રેન સેવા આગામી એપ્રિલ માસથી શરુ થવાની સંભાવનાઓ છે. આ દરમિયાન હવે રેલવે ટ્રેન સેવા શરુ કરવા પહેલા અંતિમ રેલવે ટ્રેન ટ્રાયલ રન ઇન્સ્પેક્શન કરવામાં આવ્યું હતું. હિંમતનગરથી ખેડબ્રહ્મા વચ્ચેના રેલવે ટ્રેક પર ઈન્સ્પેક્શન ટ્રેન એન્જીન ટ્રાયલ રન કરવામાં આવ્યું હતું. જેના રિપોર્ટ આધારે રેલવે ટ્રેન સેવા નિયમિત દોડાવવાનું નક્કી કરવામાં આવશે.

શોભનાબેન બારૈયા - સાંસદ, સાબરકાંઠા (ETV Bharat Gujarat)

આમ નાના અંબાજી એટલે ખેડબ્રહ્મા જતા હજારો ભક્તોને મોટી રાહત સાથે રેલવે સુવિધાનો લાભ મળશે. ભાદરવી પૂર્ણિમાએ અંબાજી અને નાના અંબાજીમાં લાખ્ખો શ્રદ્ધાળુઓને પણ ટ્રેન સેવાનો મોટો લાભ મળશે. સાંસદ શોભનાબેને સ્થાનિકોની માંગણી મુજબ રેલવે પ્રધાનને ખેડબ્રહ્માથી અંબાજી સુધીની રેલવે સુવિધા શરુ કરવા માટે રજૂઆત કરી છે. જેની કાર્યવાહી પણ તેજ કરી દેવામાં આવી છે. આગામી સમયમાં અમદાવાદથી વાયા ખેડબ્રહ્મા અંબાજી ટ્રેન સેવા શરુ થઈ જશે.

