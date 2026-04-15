જુનાગઢ જિલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ માટે ચૂંટણી ચિત્ર સ્પષ્ટ થયું
જુનાગઢ જિલ્લાની જુનાગઢ, માણાવદર, વિસાવદર, કેશોદ સહિત કુલ ૯ તાલુકા પંચાયતોની ૧૫૮ બેઠકો માટે ૪૯૧ ઉમેદવારો મેદાનમાં છે.
Published : April 15, 2026 at 10:07 PM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયત, જિલ્લાની ૯ તાલુકા પંચાયતો અને કેશોદ નગરપાલિકા માટે આજે ઉમેદવારી પત્રો પરત ખેંચવાની છેલ્લી તારીખ પૂર્ણ થતાં ચૂંટણી ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે.
જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની ૩૦ બેઠકો માટે કુલ ૯૮ ઉમેદવારો ચૂંટણી મેદાનમાં છે. જેમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસના ૩૦-૩૦, આમ આદમી પાર્ટીના ૨૯ અને ૯ અપક્ષ ઉમેદવારો સામેલ છે. શીલ બેઠક પરથી આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવારે ઉમેદવારી પત્ર પરત ખેંચી લેતાં ત્યાં ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે સીધો મુકાબલો થશે.
જુનાગઢ જિલ્લાની ૯ તાલુકા પંચાયતો
જુનાગઢ જિલ્લાની જુનાગઢ, માણાવદર, વિસાવદર, કેશોદ સહિત કુલ ૯ તાલુકા પંચાયતોની ૧૫૮ બેઠકો માટે ૪૯૧ ઉમેદવારો મેદાનમાં છે. જેમાં ભાજપે તમામ ૧૫૮ બેઠકો પર, કોંગ્રેસે ૧૫૦, આમ આદમી પાર્ટીએ ૧૪૭, બહુજન સમાજ પાર્ટીએ ૦૨, સમાજવાદી પાર્ટીએ ૦૧ અને ૩૧ અપક્ષ ઉમેદવારો સામેલ છે.
કેશોદ નગરપાલિકામાં ૯૨ ઉમેદવારો
કેશોદ નગરપાલિકાના ૯ વોર્ડની ૩૬ કોર્પોરેટર બેઠકો માટે કુલ ૯૨ ઉમેદવારો ચૂંટણી લડશે. જેમાં કોંગ્રેસના ૩૩, ભાજપના ૩૫ અને આમ આદમી પાર્ટીના ૨૪ ઉમેદવારો છે. આ વખતે કેશોદ નગરપાલિકામાં એક પણ અપક્ષ ઉમેદવાર જોવા મળતો નથી, જે નોંધપાત્ર વાત છે. સામાન્ય રીતે નગરપાલિકા ચૂંટણીમાં અપક્ષ ઉમેદવારો મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવતા હોય છે, પરંતુ આ વર્ષે તેમની અનુપસ્થિતિને કારણે ચૂંટણી વધુ રસપ્રદ બની છે.
આગામી ૨૬ એપ્રિલ (રવિવાર)ના રોજ જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયત, ૯ તાલુકા પંચાયતો અને કેશોદ નગરપાલિકા માટે મતદાન યોજાશે. મતદારો આગામી પાંચ વર્ષ માટે જનપ્રતિનિધિઓની પસંદગી કરશે.