ગીર સોમનાથમાં ચૂંટણી તૈયારી તેજ; 1005 મતદાન મથકો પર મતદાન, સંવેદનશીલ બૂથોની ઓળખ પૂર્ણ

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 18, 2026 at 9:33 AM IST

ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં આવનારી સ્થાનિક સ્વરાજ્ય સંસ્થાઓની સામાન્ય ચૂંટણી-2026ને અનુલક્ષીને તંત્ર દ્વારા તૈયારીઓ જોરશોરથી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. જિલ્લા કલેક્ટર એન.વી. ઉપાધ્યાયના અધ્યક્ષસ્થાને યોજાયેલી મહત્વપૂર્ણ બેઠકમાં જિલ્લામાં આવેલા મતદાન મથકો પૈકી સંવેદનશીલ અને અતિસંવેદનશીલ બૂથોની ઓળખ કરવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં આવી છે.

આ બેઠકમાં ખાસ કરીને ચારથી વધુ પોલિંગ બૂથ ધરાવતા કેન્દ્રોને સંવેદનશીલ ગણવાની ચર્ચા થઈ હતી. સાથે જ પોલીસ વિભાગ દ્વારા ચૂંટણી દરમિયાન કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે કરાયેલી તૈયારીઓની સમીક્ષા કરવામાં આવી. મતદારોને કોઈ અગવડતા ન પડે અને શાંતિપૂર્ણ મતદાન થાય તે માટે જરૂરી તમામ વ્યવસ્થાઓ પર ભાર મૂકાયો.

એન.વી.ઉપાધ્યાય - કલેક્ટર, ગીર સોમનાથ (ETV Bharat Gujarat)

કલેક્ટરે તમામ અધિકારીઓને આચારસંહિતાનું પાલન સુનિશ્ચિત કરી, નિષ્પક્ષ અને શાંતિપૂર્ણ રીતે ચૂંટણી પૂર્ણ કરવાની સૂચનાઓ આપી. જિલ્લા પોલીસ વડા જયદીપસિંહ જાડેજાએ જણાવ્યું કે, સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં પોલીસ દ્વારા ફ્લેગ માર્ચ સહિતના કડક પગલાં લેવામાં આવશે અને સમગ્ર પોલીસ તંત્ર ચૂંટણી માટે સજ્જ છે.

જિલ્લામાં કુલ 1010 મતદાન મથકોમાંથી પાંચ બેઠકો બિનહરીફ જાહેર થતાં હવે કુલ 1005 મતદાન મથકો પર તા. 26 એપ્રિલે મતદાન યોજાશે. ઇવીએમ મશીનો સહિતની કામગીરી પણ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે અને તમામ તાલુકાઓમાં તૈયારી અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી છે.

જિલ્લા વહીવટી તંત્રએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે કે, ગીર સોમનાથમાં ચૂંટણી સંપૂર્ણપણે મુક્ત, ન્યાયી અને શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં સંપન્ન થશે.

આ પણ વાંચો:

