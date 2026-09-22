છોટાઉદેપુર પાલિકા પ્રમુખની ચૂંટણીમાં 27માંથી એકપણ સભ્ય ફરક્યો જ નહીં, આખરે ચૂંટણી મોકૂફ
છોટાઉદેપુર નગરપાલિકાના પ્રમુખ માટે ચૂંટણી હાથ ધરાઈ હતી. જો કે આ ચૂંટણીમાં 27 સભ્યો પૈકી એકપણ સભ્ય હાજર નહોતો રહ્યો.
Published : September 22, 2026 at 6:53 PM IST
છોટાઉદેપુરઃ નગરપાલિકાના નવા પ્રમુખ માટે યોજાયેલી ચૂંટણી મુતલવી રહી છે. સવારે 11 વાગ્યે પ્રમુખ પદની વરણી માટે સામાન્ય સભા બોલાવવામાં આવી હતી. જોકે સમયની સીમા પૂરી થવા છતાં એકપણ નગરસેવક હાજર નહીં થતા ચૂંટણીની પ્રક્રિયા આગળ વધી શકી નહોતી. અંતે 27 સભ્યોમાંથી એકપણ સભ્યા હાજર નહીં થતા ચૂંટણી મોકૂફ રાખવામાં આવી હતી.
છોટાઉદેપુર એસડીએમ મુસ્કાન ડાંગરના જણાવ્યા મુજબ, પ્રક્રિયા મુજબ ચૂંટણી હાથ ધરવામાં આવી હતી પરંતુ એકપણ સભ્ય હાજર થયો નહોતો. નિયમ મુજબ 30 મિનિટ સુધી રાહ જોવામાં આવી હતી પરંતુ 27 પૈકી એકપણ સભ્ય હાજર નહીં થતા ચૂંટણી મુલતવી રાખવામાં આવી છે. વધુમાં તેમણે એમ પણ કહ્યું કે હવે નવેસરથી સમય, વાર અને તારીખનું નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવશે.
છોટાઉદેપુર જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ ઉમેશ રાઠવાએ દાવો કર્યો છેકે, કૂલ 27 સભ્યોમાંથી 26 સભ્યોનો ભાજપને ટેકો છે. ઉમેશ રાઠવાએ એમ પણ કહ્યું કે, તાજેતરમાં નગરપાલિકાના કેટલાક સભ્યોએ ભાજપનો ખેસ ધારણ કરીને તેમના પક્ષમાં જોડાણ કર્યું છે. ઉમેશ રાઠવાના જણાવ્યા અનુસાર, માત્ર ચાર દિવસમાં જ ચૂંટણી જાહેર થતા ભાજપના સભ્યોને પૂરતી તૈયારીનો સમય મળ્યો નહોતો. જોકે, ચૂંટણી મુલતવી રહેવા પાછળનું સત્તાવાર કારણ સંબંધિત તંત્રના નિર્ણય મુજબ જ માન્ય ગણાશે.
કોની પાસે કેટલી છે બેઠકો?
છોટાઉદેપુર નગરપાલિકાના 7 વોર્ડની કુલ 28 બેઠકો માટે ફેબ્રુઆરી 2025માં ચૂંટણી યોજાઈ હતી. આ ચૂંટણીમાં ભાજપને 8 બેઠકો મળી હતી. જ્યારે સમાજવાદી પાર્ટીને 6, બહુજન સમાજવાદી પાર્ટીને 4, ગુજરાત સર્વ સમાજ પાર્ટીને 4 અને અપક્ષ ઉમેદવારોને 4 બેઠકો મળી હતી. જ્યારે કોંગ્રેસ અને નવ નિર્માણ મંચને માત્ર એક-એક બેઠક મળી હતી. આમ ચૂંટણીના મૂળ પરિણામમાં કોઈ એક પક્ષ પાસે 28માંથી 15 સભ્યોની સ્પષ્ટ બહુમતી નહોતી. ચૂંટણી બાદ વિવિધ સભ્યોના સમર્થનથી ભાજપે નગરપાલિકામાં સત્તા રચી હતી.
કેમ નવા પ્રમુખની થઈ રહી છે ચૂંટણી?
છોટાઉદેપુર નગરપાલિકામાં ભાજપના મંજુલાબેન કોલી પ્રમુખ તરીકે ચૂંટાયા હતા. જો કે મંજુલાબેનનું જાતિનું પ્રમાણપત્ર ખોટું સાબિત થતા તેમનું સભ્યપદ રદ કરવામાં આવ્યું હતું. મંજુલાબેનનું સભ્યપદ રદ થતા પાલિકા પ્રમુખની સીટ ખાલી થઈ હતી. આ વખતે નગરપાલિકાના પ્રમુખનું પદ અનુસૂચિત જનજાતિ મહિલા માટે અનામત છે.
અનુસૂચિત જનજાતિ મહિલા અનામત બેઠક માટે ભાજપ પાસે મૂળ ચૂંટણીમાં ચૂંટાયેલો ઉમેદવાર ન હોવાની સ્થિતિ વચ્ચે અન્ય પક્ષોના કેટલાક સભ્યો ભાજપમાં જોડાયા હોવાની માહિતી સામે આવી છે. બહુજન સમાજવાદી પાર્ટી, સમાજવાદી પાર્ટી અને ગુજરાત સર્વ સમાજ પાર્ટીમાંથી અનુસૂચિત જનજાતિ મહિલા અનામત બેઠક પર ચૂંટાયેલા એક-એક સભ્યે ભાજપનો ખેસ ધારણ કર્યો છે.
હવે આગામી ચૂંટણીની તારીખ જાહેર થયા બાદ પ્રમુખ પદ માટે કયો ઉમેદવાર મેદાનમાં આવે છે અને સભ્યોની હાજરી સાથે ચૂંટણી પ્રક્રિયા કેવી રીતે આગળ વધે છે તેના પર સૌની નજર રહેશે.
આ પણ વાંચોઃ
ગુજરાત ભાજપમાં સંગઠનાત્મક જવાબદારીઓની જાહેરાતનો દોર શરૂ, પ્રદેશથી લઈને ઝોન અને જિલ્લા સુધી નવી ટીમ જાહેર
અમરેલીમાં શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખે કીટલાથી માથું ફોડીને યુવકને લોહીલુહાણ કર્યો, પોલીસમાં નોંધાઈ ફરિયાદ