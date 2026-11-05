સાબરકાંઠાઃ ભારે વિવાદ વચ્ચે સાબર ડેરીના ચેરમેન અને વાઈસ ચેરમનની ચૂંટણી અચાનક મોકૂફ
તબિયત સારી ન હોવાનું કહીને અધિકારી રજા ઉપર ઉતરી ગયા હોવાથી ચૂંટણી મોકૂફ રાખવામાં હોવાનો કોંગ્રેસે દાવો કર્યો છે.
Published : November 5, 2026 at 10:55 PM IST
સાબરકાંઠાઃ આવતીકાલે યોજાનારી સાબરડેરીના ચેરમેન અને વાઇસ ચેરમેન પદની ચૂંટણી હાલ પૂરતી મોકૂફ રાખવામાં આવી છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી બંને હોદ્દાઓ માટે ચાલી રહેલી દાવેદારી, રાજકીય ખેંચતાણ અને સંભવિત નામોને લઈને ચર્ચાઓ વચ્ચે ચૂંટણી મોકૂફ રાખવાના નિર્ણયથી સહકારી આલમમાં ફરી એકવાર ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે.
ભાજપ દ્વારા બે દિવસ અગાઉ સેન્સ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી અને ગતરોજ તમામ ડિરેક્ટરોને ગાંધીનગર પણ બોલાવવામાં આવ્યા હતા. જોકે, હવે ચૂંટણી મોકૂફ રાખવામાં આવતાં અનેક તર્કવિતર્ક શરૂ થયા છે. આખરે ચૂંટણી મોકૂફ રાખવા પાછળનું કારણ શું છે અને હવે નવા સુકાનીની પસંદગી ક્યારે થશે તેવા સવાલો ચર્ચાના કેન્દ્રમાં આવ્યા છે.
ભાજપે લીધી હતી ઉમેદવારોની સેન્સ
સાબરડેરીના ચેરમેન અને વાઇસ ચેરમેન પદની અઢી વર્ષની ટર્મની ચૂંટણીને લઈને છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી રાજકીય ગતિવિધિઓ તેજ બની હતી. સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લાના સાડા ત્રણ લાખથી વધુ દૂધ ઉત્પાદકો સાથે જોડાયેલી આ મહત્વપૂર્ણ સહકારી સંસ્થાના નવા સુકાનીની પસંદગી માટે ભાજપ પ્રદેશ સંગઠન દ્વારા બે દિવસ અગાઉ ત્રણ નિરીક્ષકો મારફતે સેન્સ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી. જેમાં ડિરેક્ટરોના અભિપ્રાયો અને સંભવિત દાવેદારોનાં નામો અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ ગતરોજ તમામ ડિરેક્ટરોને ગાંધીનગર બોલાવી વધુ ચર્ચા અને વિચારણા કરવામાં આવી હતી. ચેરમેન પદ માટે અનેક નામો ચર્ચામાં હોવા ઉપરાંત વર્તમાન નેતૃત્વને પુનરાવર્તિત કરવું કે નવા ચહેરાને તક આપવી તેવા સમીકરણો પણ ચર્ચાઈ રહ્યા હતા. પરંતુ હવે આવતીકાલે યોજાનારી ચૂંટણી મોકૂફ રાખવામાં આવી છે. આ અંગે પ્રાંત અધિકારી દ્વારા સાબરડેરીના એમડીને જાણ કરવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
કોના કોના નામ હતા ચર્ચામાં?
ચૂંટણી મોકૂફ રાખવામાં આવતાં સહકારી અને રાજકીય વર્તુળોમાં નવી ચર્ચાઓએ જોર પકડ્યું છે. છેલ્લા દિવસોમાં ચેરમેન પદ માટે વિપુલ પટેલ, ભોગીલાલ પટેલ, અશોક પટેલ, જેઠાભાઈ પટેલ સહિત વર્તમાન ચેરમેન શામળભાઈ પટેલનાં નામ ચર્ચામાં હતાં, જ્યારે વાઇસ ચેરમેન પદ માટે પણ અનેક દાવેદારોની રજૂઆતો સામે આવી હતી. બીજી તરફ, પાટીદાર અને ચૌધરી સમાજના પ્રતિનિધિત્વનાં સમીકરણો, ડિરેક્ટરોની સહમતિ અને ડેરીના વહીવટને લઈને અગાઉ ઊભા થયેલા પ્રશ્નો પણ ચર્ચાના મુદ્દા રહ્યા છે. કોન્ટ્રાક્ટરોની કથિત દખલગીરી અને હોર્સ ટ્રેડિંગ અંગે વહેતી થયેલી ચર્ચાઓએ પણ ચૂંટણીના માહોલને વધુ ચર્ચાસ્પદ બનાવ્યો હતો. હવે આગામી સમયમાં ચૂંટણી માટે નવી તારીખ જાહેર કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ જ ચેરમેન તથા વાઇસ ચેરમેનના નામ પર અંતિમ મહોર લાગશે.
ધવલસિંહ ઝાલાના મોટા આક્ષેપ
સાબરડેરીના સમગ્ર ઘટનાક્રમમાં બાયડના ધારાસભ્ય ધવલસિંહ ઝાલાના નિવેદન બાદ વિવાદને નવો વળાંક મળ્યો છે. બાબુભાઈ પુરોહિત ઉર્ફે બાબુભાઈ બારદાનની કથિત દખલગીરીને લઈને ધવલસિંહ ઝાલાએ જાહેરમાં સવાલો ઉઠાવતાં ડેરીના વહીવટ અને કોન્ટ્રાક્ટ સંબંધિત બાબતો ચર્ચાના કેન્દ્રમાં આવી છે. બીજી તરફ સ્થાનિક પશુપાલકો દ્વારા પણ સાબરડેરીના વહીવટ, દૂધના ભાવ અને પોતાના હિતોને લઈને અસંતોષ વ્યક્ત કરવામાં આવતો હોવાની ચર્ચા છે.
કોંગ્રેસે ત્વરિત ચૂંટણી કરવાની કરી માગ
સાબરકાંઠા જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ રામભાઈ સોલંકીએ ચૂંટણી મોકૂફ રહેવા પાછળ ભાજપને જવાબદાર ઠેરવી છે. તેમણે એવો આક્ષેપ કર્યો છે કે, ભાજપ પોતાના મળતિયાઓને સેટ કરવા માટે આ બધા ગતકડાં કરી રહ્યુ છે. તેમણે એવું પણ કહ્યું હતું કે, એક અધિકારીની તબિયત સારી ન હોય તો બીજા અધિકારી દ્વારા પણ ચૂંટણી કરાવી શકાય છે. કોંગ્રેસ આ ચૂંટણી ત્વરિત થાય તેવી માગ કરી છે.
આમ, અત્યાર સુધી સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લા પૂરતો મર્યાદિત રહેલો આ સહકારી રાજકારણનો વિવાદ હવે રાજ્યકક્ષાએ પહોંચ્યો હોય તેમ લાગી રહ્યું છે. સમગ્ર મામલે પ્રદેશ અને ઉચ્ચ સ્તરે પણ ઘટનાક્રમની વિગતો મેળવવામાં આવી રહી હોવાની ચર્ચા વચ્ચે સાબરડેરીની ચૂંટણી મોકૂફ રહેતાં રાજકીય ગરમાવો વધુ વધ્યો છે. જોકે, આ તમામ આક્ષેપો અને ચર્ચાઓ અંગે સત્તાવાર સ્પષ્ટતા તથા સંબંધિત પક્ષનો ખુલાસો સામે આવવો હજુ બાકી છે.
એક તરફ ડિરેક્ટરોની દાવેદારી, બીજી તરફ સામાજિક અને રાજકીય સમીકરણો અને હવે અચાનક ચૂંટણી મોકૂફ રાખવાનો નિર્ણય, આ તમામ ઘટનાક્રમ વચ્ચે સાબરડેરીનું સહકારી રાજકારણ વધુ રસપ્રદ બન્યું છે. આવતીકાલે જે ચૂંટણીમાં નવા સુકાનીના નામ પર મહોર લાગવાની હતી તે હવે અનિશ્ચિત સમય માટે મુલતવી રહી છે. આખરે આ નિર્ણય પાછળનું કારણ શું છે, નવી ચૂંટણીની તારીખ ક્યારે જાહેર થશે અને સાડા ત્રણ લાખથી વધુ દૂધ ઉત્પાદકોની આ મહત્વપૂર્ણ સંસ્થાનું સુકાન કોના હાથમાં જશે, તે જોવું રહ્યું.
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