અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા ચૂંટણીમાં અનામત બેઠકોને લઈને ચૂંટણી પંચે જાહેર કર્યું માળખું

આગામી ફેબ્રુઆરી મહિનામાં મહાનગરપાલિકાઓ અને નગરપાલિકાઓ સહિતની સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી યોજાવાની સંભાવના છે.

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા
અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 28, 2025 at 8:11 PM IST

અમદાવાદ: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી આવતા વર્ષની શરૂઆતમાં યોજાવાની છે, તે માટે તમામ પાર્ટીઓ તૈયારીઓ કરી રહી છે. આગામી ફેબ્રુઆરી મહિનામાં મહાનગરપાલિકાઓ અને નગરપાલિકાઓ સહિતની સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી યોજાવાની સંભાવના છે. આ પહેલાં રાજ્ય ચૂંટણી આયોગ દ્વારા રાજ્યની વિવિધ મહાનગરપાલિકાઓમાં અનામત બેઠકોની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. ૨૭% OBC અનામત અમલ સાથે આવનારી ચૂંટણી યોજાશે.

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ૧૯૨ બેઠકોમાંથી ૯૬ બેઠકો મહિલાઓ માટે અનામત રાખવામાં આવી છે, જ્યારે સામાન્ય વર્ગ માટે ૫૯ અને કુલ ૧૩૩ બેઠકો અનામત રાખવામાં આવી છે. અનુસૂચિત જાતિ (SC) માટે ૨૦ બેઠકો ફાળવાઈ છે, જેમાંથી ૧૦ મહિલાઓ માટે અનામત છે. અનુસૂચિત જનજાતિ (ST) માટે ૨ બેઠકો રાખવામાં આવી છે, જેમાંથી ૧ મહિલા માટે અનામત છે. પછાત વર્ગ (OBC) અનામત માટે ૫૨ બેઠકો ફાળવવામાં આવી છે, જેમાંથી ૨૬ બેઠકો મહિલાઓ માટે અનામત છે. ચૂંટણી આયોગ દ્વારા અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ૪૮ વોર્ડ માટે વોર્ડ વાઈઝ યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે અને રાજ્ય ચૂંટણી આયોગ દ્વારા સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી છે. કુલ અનામત બેઠકો ૧૩૩ છે અને કુલ સામાન્ય બેઠકો ૫૯ છે. અમદાવાદમાં કુલ વોર્ડની સંખ્યા ૪૮ છે, જ્યારે વોર્ડ દીઠ સરેરાશ વસ્તી ૧,૧૮,૦૦૧ છે. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની વર્ષ ૨૦૧૧ની વસ્તી ગણતરી મુજબ આ આંકડો જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. ૨૦૧૧ની વસ્તી ગણતરી મુજબ અમદાવાદ શહેરની વસ્તી ૫૬,૬૪,૦૬૨ છે.

અમદાવાદ મનપામાં 27% OBC અનામતની ફાળવણી

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા (AMC) ની આગામી ચૂંટણી માટે બેઠકોની ફાળવણીની વિગતવાર યાદી સામે આવી છે.

27 ટકા OBC અનામતના અમલ મુજબ બેઠકોની ફાળવણી નીચે મુજબ કરવામાં આવી છે:

  • કુલ બેઠકો: 192
  • મહિલાઓ માટે અનામત: 96 બેઠકો (50% અનામત)
  • અનુસૂચિત જાતિ (SC) માટે અનામત: 20 બેઠકો
  • જેમાં સ્ત્રીઓ માટે 10 બેઠકો અનામત છે.
  • અનુસૂચિત આદિજાતિ (ST) માટે અનામત: 2 બેઠકો
  • જેમાં સ્ત્રી માટે 1 બેઠક અનામત છે.
  • પછાત વર્ગ (OBC) માટે અનામત: 52 બેઠકો
  • જેમાં સ્ત્રીઓ માટે 26 બેઠકો અનામત છે.
  • સામાન્ય વર્ગ (બિન-અનામત) માટે: 59 બેઠકો
  • પછાત વર્ગ માટે મોટો લાભ: 52 બેઠકો અનામત

રાજ્ય ચૂંટણી પંચ દ્વારા જાહેર કરાયેલી યાદી મુજબ, અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના 48 વોર્ડની કુલ 192 બેઠકો પર અનામતની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. 27 ટકા OBC અનામત ના અમલના કારણે પછાત વર્ગ ને અમદાવાદમાં કુલ 52 બેઠકો ફાળવવામાં આવી છે, જેમાંથી 26 બેઠકો પછાત વર્ગની સ્ત્રીઓ માટે અનામત રહેશે. આ નિર્ણય રાજ્યમાં પછાત વર્ગના રાજકીય પ્રતિનિધિત્વને મજબૂત બનાવશે.

