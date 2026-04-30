છોટાઉદેપુરમાં માનવતાને શરમાવતી ઘટના, 65 વર્ષીય વૃદ્ધાના પગ કાપી ચાંદીના કડા લૂંટી લીધા

ગઢ બોરીયાદ ગામમાં રહેતા 65 વર્ષીય વૃદ્ધ મહિલા દત્રીબેન ભીમાભાઈ ભીલની તેમના પગમાં પહેરેલા ચાંદીના કડા લૂંટવાના ઇરાદે નિર્દયતાથી હત્યા.

65 વર્ષીય વૃદ્ધાના પગ કાપી ચાંદીના કડા લૂંટી લીધા
65 વર્ષીય વૃદ્ધાના પગ કાપી ચાંદીના કડા લૂંટી લીધા (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 30, 2026 at 4:20 PM IST

છોટાઉદેપુર: જિલ્લાના નસવાડી તાલુકાના ગઢ બોરીયાદ ગામમાં એક હૃદયવિદારક અને માનવતાને શરમાવે તેવી ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. ગામમાં રહેતા 65 વર્ષીય વૃદ્ધ મહિલા દત્રીબેન ભીમાભાઈ ભીલની તેમના પગમાં પહેરેલા ચાંદીના કડા લૂંટવાના ઇરાદે નિર્દયતાથી હત્યા કરવામાં આવી છે.

પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, દત્રીબેન ઘરમાં એકલા હતા ત્યારે અજાણ્યા શખ્સો ઘરમાં ઘૂસી આવ્યા હતા. આરોપીઓએ મહિલાના પગમાં પહેરેલા ચાંદીના કડા લૂંટવા માટે પહેલા તેમની હત્યા કરી અને ત્યારબાદ બંને પગ કાપી નાખ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. ઘટનાની ક્રૂરતા જોઈ સ્થાનિક લોકો સ્તબ્ધ છે.

65 વર્ષીય વૃદ્ધાના પગ કાપી ચાંદીના કડા લૂંટી લીધા (Etv Bharat Gujarat)

દત્રીબેન ભીમાભાઈ ભીલ 29 એપ્રિલની રાત્રે પોતાના પોતાના મકાનમાં હત્યા થઈ હોવાના સમાચાર મળતા અમે ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયેલા અને જોયું ત્યારે તે બહેન પોતાના ઘરમાં મરણ હાલતમાં પડેલા હતા અને તેઓને માથાના ભાગમાં કોઈ બોથોડ પદાર્થથી તેઓનું મૃત્યું નિપજાવેલ હતું અને તેઓના પગ કાપીને ચાંદીના કડા કોઈ અજાણ્યો ઈસમ લી ગયેલ હતો. જે બાબતની ફરિયાદ મરણ જનારના પુત્રએ નરવાડી પોલીસ સ્ટેશનમાં આપેલ છે. - આઈ. એમ. ઝાલા. PI, નસવાડી પોલીસ સ્ટેશન

આદિવાસી વિસ્તારોમાં મહિલાઓ દ્વારા ચાંદીના કડા પહેરવાની પરંપરા સામાન્ય છે. આ વાતને ધ્યાનમાં રાખીને લૂંટારુઓએ ખાસ કરીને ઘરેણાં મેળવવા માટે જ આ હત્યા આચરી હોવાનું અનુમાન પોલીસ લગાવી રહી છે. દત્રીબેન ગામના પ્રવેશ માર્ગ પાસે આવેલા એક કાચા ઝૂંપડામાં એકલા રહેતા હતા, જેના કારણે આરોપીઓને ઘટનાને અંજામ આપવામાં સરળતા રહી.

65 વર્ષીય વૃદ્ધાના પગ કાપી ચાંદીના કડા લૂંટી લીધા (Etv Bharat Gujarat)

મૃતકના પુત્ર કિશન ભીલે માંગ કરી છે કે જ્યાં સુધી મારી માતાના હત્યારાને પોલીસ શોધીને સજા નહીં કરે ત્યાં સુધી અમે અમારી માતાનો મૃતદેહ સ્વીકારીશું નહીં.

ઘટનાની જાણ થતાં જ નસવાડી પોલીસ સ્ટેશનની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. પોલીસે હત્યા અને લૂંટનો ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ શરૂ કરી દીધી છે. આરોપીઓની શોધખોળ માટે પોલીસ દ્વારા જરૂરી તમામ તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. આ ઘટનાએ સમગ્ર ગામમાં ભય અને રોષનો માહોલ સર્જ્યો છે.

TRIBAL WOMAN MURDER
SILVER ANKLETS LOOT
NASVADI POLICE
ROBBERY KILLING
NASVADI MURDER CASE

