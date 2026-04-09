ભુજમાં સેવાભાવી વૃદ્ધની ઘરમાં જ હત્યા, આરોપીએ ચાર કલાક બાદ કર્યું આત્મસમર્પણ

ભુજના વાણિયાવાડ વિસ્તારમાં રહેતા 71 વર્ષીય રશ્મિકુમાર કનકલાલ શાહ, જે એક સેવાભાવી ટ્રસ્ટ સાથે સંકળાયેલા હતા, એકલવાયું જીવન જીવતા હતા.

ભુજમાં સેવાભાવી વૃદ્ધની ઘરમાં જ હત્યા, આરોપીએ ચાર કલાક બાદ કર્યું આત્મસમર્પણ
ભુજમાં સેવાભાવી વૃદ્ધની ઘરમાં જ હત્યા, આરોપીએ ચાર કલાક બાદ કર્યું આત્મસમર્પણ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 9, 2026 at 2:42 PM IST

કચ્છ: ભુજ શહેરમાં માનવતાને સમર્પિત જીવન જીવતા એક સેવાભાવી વૃદ્ધની મધરાત્રે થયેલી હત્યાએ સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચાવી દીધી છે. ગરીબ અને જરૂરિયાતમંદ પરિવારોને ન્યૂનતમ દરે રાશનકીટ ઉપલબ્ધ કરાવતી સંસ્થાના સંચાલકની નાણાકીય વિવાદને લઈને નિર્મમ હત્યા કરવામાં આવી હોવાનો ખુલાસો થયો છે.

મળતી માહિતી મુજબ, ભુજના વાણિયાવાડ વિસ્તારમાં રહેતા 71 વર્ષીય રશ્મિકુમાર કનકલાલ શાહ, જે એક સેવાભાવી ટ્રસ્ટ સાથે સંકળાયેલા હતા, એકલવાયું જીવન જીવતા હતા. તેઓ વર્ષોથી જરૂરતમંદોને સહાયરૂપ થતી પ્રવૃત્તિઓ સાથે જોડાયેલા હતા. પરંતુ ગત રાત્રે લગભગ 10 વાગ્યાના અરસામાં તેમના જ નિવાસસ્થાને તેમની હત્યા કરવામાં આવી હતી

આ કેસમાં આરોપી તરીકે સામે આવેલ નિલેશ હસમુખલાલ શાહ, જે અનાજ-કિરાણાની દુકાન ચલાવે છે, ઘટનાના લગભગ ચાર કલાક બાદ સ્વયં પોલીસ મથકે હાજર થઈ ગયો હતો. મધરાત્રે સવા બે વાગ્યે પોલીસ સ્ટેશનમાં પહોંચીને તેણે ખુદ જ હત્યાની કબૂલાત કરતાં પોલીસ પણ આશ્ચર્યમાં મુકાઈ ગઈ હતી.

પ્રાથમિક પૂછપરછમાં આરોપીએ જણાવ્યું કે, મૃતક તેમની દુકાનમાંથી સંસ્થા માટે રાશનની ખરીદી કરતા હતા. તે રાત્રે તે બાકી રહેલા નાણાં લેવા માટે રશ્મિભાઈના ઘરે ગયો હતો. આ દરમિયાન નાણાંની લેવડ-દેવડ મુદ્દે બંને વચ્ચે ઉગ્ર વાદવિવાદ થયો હતો, જે અંતે હિંસક બની ગયો.

આ આરોપીએ ઝઘડામાં ઉશ્કેરાઈને માથામાં હુમલો કરતાં વૃદ્ધ ગંભીર રીતે ઘાયલ થઈ જમીન પર ઢળી પડ્યા હતા અને ઘટનાસ્થળે જ તેમનું મોત નિપજ્યું હતું. હત્યા કર્યા બાદ આરોપી ત્યાંથી ફરાર થયો હતો, પરંતુ લગભગ ચાર કલાક બાદ પોલીસ સમક્ષ હાજર થઈ પોતાનો ગુનો સ્વીકારી લીધો હતો.

પોલીસ જ્યારે ઘટનાસ્થળે પહોંચી ત્યારે ઘરનો બેડરૂમ લોહીથી લથબથ હાલતમાં જોવા મળ્યો હતો અને મૃતદેહ જમીન પર પડેલો હતો. ઘરનો સામાન પણ અસ્તવ્યસ્ત હાલતમાં હતો. બનાવ અંગે મૃતકના પરિવારજનોને જાણ કરતાં તેઓ ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા.

મૃતકના ભાઈ પંકજભાઈ શાહ દ્વારા નોંધાવાયેલી ફરિયાદમાં વધુ ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી છે. ઘરમા લાગેલા CCTV કેમેરાનું DVR ગાયબ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. પોલીસને શંકા છે કે, આરોપીએ પુરાવા નષ્ટ કરવા માટે DVR હટાવી દીધું હોઈ શકે. સૂત્રો મુજબ આરોપીએ DVR અને મોબાઈલ હમિરસર તળાવમાં ફેંકી દીધા હોવાની વાત પણ સામે આવી છે, જેને શોધવા પોલીસ તંત્ર દ્વારા કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે.

હાલ પોલીસે આરોપી સામે હત્યાની ગંભીર કલમો હેઠળ ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. શહેરમાં બનેલી આ ઘટના લોકોમાં ભય અને આક્રોશ બંને પેદા કરી રહી છે, ખાસ કરીને એક સેવાભાવી વ્યક્તિનો આ રીતે અંત થતાં લોકોમાં દુઃખની લાગણી વ્યાપી ગઈ છે.

