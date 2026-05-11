ડિજિટલ એરેસ્ટના નામે સુરતના વૃદ્ધ સાથે ₹1.47 કરોડની ઠગાઈ: અમદાવાદથી મુખ્ય આરોપીની ધરપકડ
Published : May 11, 2026 at 8:44 PM IST
સુરત: શહેરમાં સાયબર માફિયાઓએ આતંક મચાવ્યો છે. મની લોન્ડરિંગના ખોટા કેસમાં ફસાવી સુરતના એક 72 વર્ષીય વરિષ્ઠ નાગરિકને 28 દિવસ સુધી 'ડિજિટલ એરેસ્ટ' રાખી ₹1.47 કરોડ પડાવી લેવાનું મોટું કૌભાંડ પ્રકાશમાં આવ્યું છે. સુરત સાયબર ક્રાઈમ સેલે આ મામલે ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે અમદાવાદના ગોતા વિસ્તારમાંથી મુખ્ય આરોપી ઉર્જિત કવિની ધરપકડ કરી છે.
સાયબર ગઠિયાઓએ પીડિત વૃદ્ધને ફોન કરી પોતે મુંબઈ સાયબર ક્રાઈમ અને CBI ઓફિસર હોવાની ઓળખ આપી હતી. આરોપીઓએ ડરાવતા કહ્યું હતું કે, "તમારા નામે લેવાયેલા સીમકાર્ડનો ઉપયોગ જેટ એરવેઝના નરેશ ગોયલના મની લોન્ડરિંગ કેસમાં થયો છે." વૃદ્ધને વિશ્વાસમાં લેવા માટે વોટ્સએપ પર પોલીસ અને ક્રાઈમ બ્રાંચના બનાવટી લેટર્સ પણ મોકલવામાં આવ્યા હતા.
આરોપીઓએ વૃદ્ધને સતત 28 દિવસ સુધી વીડિયો કોલ પર નજર હેઠળ રાખીને 'ડિજિટલ એરેસ્ટ' કર્યા હતા. તેમને ધમકી આપવામાં આવી હતી કે જો ધરપકડથી બચવું હોય તો તમામ બેંક એકાઉન્ટ અને પોર્ટફોલિયો લિક્વિડેટ કરી RBIમાં વેરીફિકેશન માટે પૈસા ટ્રાન્સફર કરવા પડશે. ડરના માર્યા વૃદ્ધે કુલ ₹1,47,40,000 ટ્રાન્સફર કરી દીધા હતા.
મુખ્ય સૂત્રધાર: પકડાયેલ આરોપી ઉર્જિત સચિતઆનંદ કવિ (રહે. સેવી સ્વરાજ-1, ગોતા, અમદાવાદ) હાલ બેકાર છે, પરંતુ તેના ખાતાનો ઉપયોગ સાયબર ફ્રોડ માટે થતો હતો.
બેંક ટ્રાન્ઝેક્શન: ઉર્જિતના ICICI બેંકના ખાતામાં વૃદ્ધના ₹39 લાખ સીધા ટ્રાન્સફર થયા હતા. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે તેના ખાતામાં અત્યાર સુધીમાં ₹2.84 કરોડથી વધુના ટ્રાન્ઝેક્શન થયા છે.
દેશવ્યાપી નેટવર્ક: આ એક જ બેંક એકાઉન્ટ વિરુદ્ધ દેશભરમાં અલગ-અલગ રાજ્યોમાં 12 જેટલી ફરિયાદો નોંધાયેલી છે.
સુરત DCP બિશાખા જૈને નાગરિકોને સાવચેત કરતા જણાવ્યું છે કે:કોઈપણ સરકારી એજન્સી (CBI, ED, પોલીસ) ક્યારેય વીડિયો કોલ પર ધરપકડ કરતી નથી.કોઈપણ તપાસ એજન્સી ફોન પર પૈસાની માંગણી કરતી નથી.
જો કોઈ તમને આવી રીતે ડરાવે, તો તુરંત 1930 હેલ્પલાઈન પર કોલ કરો અથવા નજીકના સાયબર પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કરો.
હાલમાં પોલીસ આ ગેંગના અન્ય સભ્યો, જેઓ CBI ઓફિસર અને આકાશ કુલહરી જેવા નામોથી ઓળખ આપતા હતા, તેમની શોધખોળ કરી રહી છે.
